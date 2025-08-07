Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατς, είπε ότι ο στρατός πρέπει να εκτελεί οποιεσδήποτε αποφάσεις λαμβάνει η κυβέρνηση για τη Γάζα, μετά από αναφορές για αυξανόμενες εσωτερικές διαφωνίες σχετικά με την προοπτική μιας πλήρους κατάληψης του αποκλεισμένου θύλακα.
Η δήλωση ήρθε καθώς ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ετοιμαζόταν να συγκαλέσει το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του την Πέμπτη, για να οριστικοποιήσει την απόφαση για την επέκταση της γενοκτονίας του Ισραήλ στη Γάζα, η οποία πλησιάζει πλέον τον 23ο μήνα της.
Ο Νετανιάχου έχει δηλώσει ότι η ήττα της Χαμάς παραμένει προϋπόθεση για την απελευθέρωση των ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα.
Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα αξιωματούχους που μίλησαν ανώνυμα, ανέφεραν ότι ανώτατοι αξιωματούχοι ασφαλείας έχουν προειδοποιήσει κατά της κλιμάκωσης της σφαγής σε πυκνοκατοικημένες περιοχές όπως η πόλη της Γάζας και οι προσφυγικοί καταυλισμοί, όπου πιστεύεται ότι κρατούνται πολλοί από τους ομήρους.
Νέες εντολές αναγκαστικού εκτοπισμού εκδόθηκαν την Τετάρτη για περιοχές στη βόρεια και νότια Γάζα, συμπεριλαμβανομένης της πόλης της Γάζας και της Χαν Γιουνίς, όπου τα ισραηλινά στρατεύματα ανέφεραν ότι ετοιμάζονται να «επεκτείνουν το εύρος της μάχης».
Αναφορές κάνουν λόγο για αυξανόμενο ρήγμα μεταξύ του Νετανιάχου και των στρατιωτικών διοικητών, συμπεριλαμβανομένου του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων, αντιστράτηγου Εγιάλ Ζαμίρ, ο οποίος φέρεται να προειδοποίησε σε σύσκεψη αυτή την εβδομάδα ότι μια πλήρης κατάληψη θα ήταν σαν να «βαδίζεις σε παγίδα».
Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας Kan ανέφερε ότι ο Ζαμίρ εξέφρασε την αντίθεσή του κατά τη διάρκεια μιας τρίωρης σύσκεψης ασφαλείας με τον Νετανιάχου, ενώ το Channel 12 μετέδωσε ότι πρότεινε εναλλακτικές λύσεις, όπως στρατηγικές περικύκλωσης.
Σε μια ανάρτησή του στο X, ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς αναγνώρισε τον συμβουλευτικό ρόλο του Ζαμίρ προς την κυβέρνηση, αλλά επανέλαβε την υποχρέωση του στρατού να υπακούει στις διαταγές: «Μόλις ληφθούν οι αποφάσεις από την πολιτική ηγεσία, ο στρατός θα τις εκτελέσει με αποφασιστικότητα και επαγγελματισμό».
Τραμπ: «Επαφίεται στο Ισραήλ»
Ο αρχηγός της αντιπολίτευσης, Γιαΐρ Λαπίντ, δήλωσε ότι προέτρεψε τον Νετανιάχου να μην καταλάβει τη Γάζα, χαρακτηρίζοντάς το «πολύ κακή ιδέα… επιχειρησιακά, ηθικά και οικονομικά».
Ερωτηθείς την Τρίτη για την ενδεχόμενη κατάληψη, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είπε ότι δεν γνώριζε τις λεπτομέρειες, αλλά πρόσθεσε: «Επαφίεται στο Ισραήλ».
Η κυβέρνηση του Ισραήλ δέχεται αυξανόμενες πιέσεις για να τερματίσει τον πόλεμο, εν μέσω βαθύτερων ανησυχιών για την ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα και την τύχη των υπόλοιπων ομήρων.
Από τους 251 ομήρους που συνελήφθησαν τον Οκτώβριο του 2023, 49 παραμένουν στη Γάζα, εκ των οποίων οι 27 είναι νεκροί, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.
Ο διεθνής συναγερμός έχει αυξηθεί καθώς ο λιμός απειλεί περισσότερους από δύο εκατομμύρια ανθρώπους στη Γάζα.
Η Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) του ΟΗΕ ανέφερε την Τετάρτη ότι μόνο το 1,5% της καλλιεργήσιμης έκτασης της Γάζας είναι άθικτο και προσβάσιμο.
«Η Γάζα βρίσκεται τώρα στα πρόθυρα ενός γενικευμένου λιμού», δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής της FAO, Κου Ντογκγιού.
«Οι άνθρωποι λιμοκτονούν όχι επειδή δεν υπάρχει διαθέσιμο φαγητό, αλλά επειδή εμποδίζεται η πρόσβαση, τα τοπικά αγροδιατροφικά συστήματα έχουν καταρρεύσει και οι οικογένειες δεν μπορούν πλέον να συντηρήσουν ούτε τα πιο βασικά μέσα διαβίωσης».