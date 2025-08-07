Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατς, είπε ότι ο στρατός πρέπει να εκτελεί οποιεσδήποτε αποφάσεις λαμβάνει η κυβέρνηση για τη Γάζα, μετά από αναφορές για αυξανόμενες εσωτερικές διαφωνίες σχετικά με την προοπτική μιας πλήρους κατάληψης του αποκλεισμένου θύλακα.

Η δήλωση ήρθε καθώς ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ετοιμαζόταν να συγκαλέσει το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του την Πέμπτη, για να οριστικοποιήσει την απόφαση για την επέκταση της γενοκτονίας του Ισραήλ στη Γάζα, η οποία πλησιάζει πλέον τον 23ο μήνα της.

Ο Νετανιάχου έχει δηλώσει ότι η ήττα της Χαμάς παραμένει προϋπόθεση για την απελευθέρωση των ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα.

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα αξιωματούχους που μίλησαν ανώνυμα, ανέφεραν ότι ανώτατοι αξιωματούχοι ασφαλείας έχουν προειδοποιήσει κατά της κλιμάκωσης της σφαγής σε πυκνοκατοικημένες περιοχές όπως η πόλη της Γάζας και οι προσφυγικοί καταυλισμοί, όπου πιστεύεται ότι κρατούνται πολλοί από τους ομήρους.

Νέες εντολές αναγκαστικού εκτοπισμού εκδόθηκαν την Τετάρτη για περιοχές στη βόρεια και νότια Γάζα, συμπεριλαμβανομένης της πόλης της Γάζας και της Χαν Γιουνίς, όπου τα ισραηλινά στρατεύματα ανέφεραν ότι ετοιμάζονται να «επεκτείνουν το εύρος της μάχης».

Αναφορές κάνουν λόγο για αυξανόμενο ρήγμα μεταξύ του Νετανιάχου και των στρατιωτικών διοικητών, συμπεριλαμβανομένου του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων, αντιστράτηγου Εγιάλ Ζαμίρ, ο οποίος φέρεται να προειδοποίησε σε σύσκεψη αυτή την εβδομάδα ότι μια πλήρης κατάληψη θα ήταν σαν να «βαδίζεις σε παγίδα».

Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας Kan ανέφερε ότι ο Ζαμίρ εξέφρασε την αντίθεσή του κατά τη διάρκεια μιας τρίωρης σύσκεψης ασφαλείας με τον Νετανιάχου, ενώ το Channel 12 μετέδωσε ότι πρότεινε εναλλακτικές λύσεις, όπως στρατηγικές περικύκλωσης.

Σε μια ανάρτησή του στο X, ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς αναγνώρισε τον συμβουλευτικό ρόλο του Ζαμίρ προς την κυβέρνηση, αλλά επανέλαβε την υποχρέωση του στρατού να υπακούει στις διαταγές: «Μόλις ληφθούν οι αποφάσεις από την πολιτική ηγεσία, ο στρατός θα τις εκτελέσει με αποφασιστικότητα και επαγγελματισμό».

Τραμπ: «Επαφίεται στο Ισραήλ»