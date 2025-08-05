Το Ισραηλινό Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε έναν μηχανισμό που επιτρέπει αυτό που αποκαλεί «σταδιακή και ελεγχόμενη» είσοδο αγαθών στη Γάζα μέσω του ιδιωτικού τομέα.
«Αυτό στοχεύει στην αύξηση του όγκου της βοήθειας που εισέρχεται στη Γάζα, μειώνοντας παράλληλα την εξάρτηση από τη συλλογή βοήθειας από τον ΟΗΕ και διεθνείς οργανισμούς», ανέφερε η COGAT, η ισραηλινή στρατιωτική υπηρεσία που επιβάλλει τον αποκλεισμό στον θύλακα, σε ανακοίνωση της την Τρίτη.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ένας περιορισμένος αριθμός τοπικών εμπόρων εγκρίθηκε ως μέρος του νέου μηχανισμού.
Η κίνηση αυτή έρχεται εν μέσω ενός αυστηρού ισραηλινού αποκλεισμού που έχει αφήσει τον πληθυσμό των 2,4 εκατομμυρίων της Γάζας στα πρόθυρα λιμού.
Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Παλαιστίνης στη Γάζα, τουλάχιστον 180 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων 93 παιδιών, έχουν πεθάνει από πείνα και υποσιτισμό από τον Οκτώβριο του 2023.
Το Γραφείο Τύπου της Παλαιστινιακής Κυβέρνησης στη Γάζα δήλωσε τη Δευτέρα ότι το Ισραήλ έχει επιτρέψει την είσοδο μόλις 674 φορτηγών βοήθειας από τις 27 Ιουλίου – μόνο το 14% της ελάχιστης καθημερινής απαίτησης των 600 φορτηγών για τον θύλακα.
Αναποτελεσματικό
Το Υπουργείο Υγείας ανέφερε ότι τουλάχιστον 1.516 αιτούντες βοήθεια έχουν σκοτωθεί και 10.067 άλλοι έχουν τραυματιστεί από ισραηλινά πυρά κοντά σε κέντρα διανομής βοήθειας που διαχειρίζονται οι ΗΠΑ στη Γάζα από τις 27 Μαΐου.
Το ισραηλινό σχέδιο βοήθειας έχει επικριθεί ευρέως ως αναποτελεσματικό και ως «παγίδα θανάτου» για τους αμάχους που λιμοκτονούν.
Απορρίπτοντας τις διεθνείς εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός, ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει να εξαπολύει επιθέσεις στη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου 2023, σκοτώνοντας σχεδόν 61.000 Παλαιστίνιους, σχεδόν οι μισοί από αυτούς γυναίκες και παιδιά. Η στρατιωτική επίθεση του Ισραήλ έχει καταστρέψει τον θύλακα και τον έχει φέρει στα πρόθυρα λιμού.
Τον περασμένο Νοέμβριο, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εξέδωσε εντάλματα σύλληψης για τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον πρώην Υπουργό Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη Γάζα.
Το Ισραήλ αντιμετωπίζει επίσης μια υπόθεση γενοκτονίας στο Διεθνές Δικαστήριο Δικαιοσύνης για τον πόλεμο στον θύλακα.