Το Ισραηλινό Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε έναν μηχανισμό που επιτρέπει αυτό που αποκαλεί «σταδιακή και ελεγχόμενη» είσοδο αγαθών στη Γάζα μέσω του ιδιωτικού τομέα.

«Αυτό στοχεύει στην αύξηση του όγκου της βοήθειας που εισέρχεται στη Γάζα, μειώνοντας παράλληλα την εξάρτηση από τη συλλογή βοήθειας από τον ΟΗΕ και διεθνείς οργανισμούς», ανέφερε η COGAT, η ισραηλινή στρατιωτική υπηρεσία που επιβάλλει τον αποκλεισμό στον θύλακα, σε ανακοίνωση της την Τρίτη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ένας περιορισμένος αριθμός τοπικών εμπόρων εγκρίθηκε ως μέρος του νέου μηχανισμού.

Η κίνηση αυτή έρχεται εν μέσω ενός αυστηρού ισραηλινού αποκλεισμού που έχει αφήσει τον πληθυσμό των 2,4 εκατομμυρίων της Γάζας στα πρόθυρα λιμού.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Παλαιστίνης στη Γάζα, τουλάχιστον 180 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων 93 παιδιών, έχουν πεθάνει από πείνα και υποσιτισμό από τον Οκτώβριο του 2023.

Το Γραφείο Τύπου της Παλαιστινιακής Κυβέρνησης στη Γάζα δήλωσε τη Δευτέρα ότι το Ισραήλ έχει επιτρέψει την είσοδο μόλις 674 φορτηγών βοήθειας από τις 27 Ιουλίου – μόνο το 14% της ελάχιστης καθημερινής απαίτησης των 600 φορτηγών για τον θύλακα.