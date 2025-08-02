Σύμφωνα με ιατρική πηγή που μίλησε στο Πρακτορείο Anadolu το Σάββατο ένας Παλαιστίνιος έφηβος πέθανε από σοβαρό υποσιτισμό στη Λωρίδα της Γάζας, ως άμεσο αποτέλεσμα του συνεχιζόμενου αποκλεισμού και των περιορισμών στην ανθρωπιστική βοήθεια από το Ισραήλ.

Ο έφηβος, που ταυτοποιήθηκε ως ο 17χρονος Atef Abu Khater, υπέκυψε σε επιπλοκές που σχετίζονται με παρατεταμένη πείνα και έλλειψη πρόσβασης σε επαρκή διατροφή, ανέφερε η πηγή.

Ο νέος θάνατος ανέβασε τον αριθμό των θυμάτων από λιμοκτονία στη Γάζα από τον Οκτώβριο του 2023 στους 163, συμπεριλαμβανομένων 93 παιδιών.