Σύμφωνα με ιατρική πηγή που μίλησε στο Πρακτορείο Anadolu το Σάββατο ένας Παλαιστίνιος έφηβος πέθανε από σοβαρό υποσιτισμό στη Λωρίδα της Γάζας, ως άμεσο αποτέλεσμα του συνεχιζόμενου αποκλεισμού και των περιορισμών στην ανθρωπιστική βοήθεια από το Ισραήλ.
Ο έφηβος, που ταυτοποιήθηκε ως ο 17χρονος Atef Abu Khater, υπέκυψε σε επιπλοκές που σχετίζονται με παρατεταμένη πείνα και έλλειψη πρόσβασης σε επαρκή διατροφή, ανέφερε η πηγή.
Ο νέος θάνατος ανέβασε τον αριθμό των θυμάτων από λιμοκτονία στη Γάζα από τον Οκτώβριο του 2023 στους 163, συμπεριλαμβανομένων 93 παιδιών.
Το Ισραήλ επιβάλλει αποκλεισμό στη Γάζα εδώ και 18 χρόνια, και από τις 2 Μαρτίου έχει κλείσει όλα τα περάσματα, επιδεινώνοντας τις ανθρωπιστικές συνθήκες στον θύλακα.
Απορρίπτοντας τις διεθνείς εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός, ο ισραηλινός στρατός εξαπολύει σφοδρές επιθέσεις στη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου 2023. Το Ισραήλ έχει σκοτώσει πάνω από 60.000 Παλαιστίνιους, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι γυναίκες και παιδιά.
Σύμφωνα με την πλατφόρμα Integrated Food Security Phase Classification, το "χειρότερο σενάριο λιμού" βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη στη Γάζα.