Πριν από ογδόντα χρόνια, νωρίς το πρωί της 6ης Αυγούστου 1945, ένα αμερικανικό βομβαρδιστικό B-29 απογειώθηκε από το Τίνιαν, των Βορείων Μαριανών Νήσων. Στις 8:15 π.μ., ο νέος τύπος βόμβας που μετέφερε εξερράγη σχεδόν 600 μέτρα πάνω από την πόλη.

Μέσα στα πρώτα δευτερόλεπτα, μια πύρινη σφαίρα 300 μέτρων άρχισε να καταστρέφει τα πάντα στο πέρασμά της. Η καυτή αυτή σφαίρα ανέβασε τις θερμοκρασίες στο έδαφος πάνω από τους 3800°C, εξατμίζοντας κάθε ίχνος ζωντανού ιστού.

Το ωστικό κύμα της βόμβας κατέστρεψε κτίρια προς κάθε κατεύθυνση. Τα αέρια που κάηκαν από την πύρινη σφαίρα δημιούργησαν ένα τεράστιο κενό, και σκόνη και συντρίμμια εισέβαλαν για να γεμίσουν τον χώρο. Ένα λεπτό μανιτάρι καπνού υψώθηκε πάνω από την ισοπεδωμένη πόλη της Χιροσίμα.

Το πρώτο πυρηνικό όπλο που χρησιμοποιήθηκε ποτέ σε πόλεμο προκάλεσε τον θάνατο 80.000 ανθρώπων μέσα σε λίγα λεπτά. Εκατοντάδες χιλιάδες άλλοι πέθαναν από τις συνέπειές του τους επόμενους μήνες. Η δεύτερη επίθεση, στο Ναγκασάκι τρεις ημέρες αργότερα, οδήγησε στον θάνατο άλλων 100.000 ανθρώπων. Τουλάχιστον 38.000 από τους νεκρούς ήταν βρέφη και παιδιά.

Μια προειδοποίηση από επιζώντες

Ωστόσο, κάτω από τα σύννεφα του μανιταριού, δεν σκοτώθηκαν όλοι. Επιζώντες όπως η Σετσούκο Θέρλοου, που ήταν 13 ετών όταν οι ΗΠΑ βομβάρδισαν τη Χιροσίμα, αφιέρωσαν δεκαετίες για να διηγηθούν στον κόσμο τι πραγματικά κάνουν τα πυρηνικά όπλα, προσπαθώντας να διασφαλίσουν ότι δεν θα χρησιμοποιηθούνποτέ ξανά. Κατά την ομιλία της για το Νόμπελ Ειρήνης το 2017, η Σετσούκο περιέγραψε την εμπειρία της:

«Καθώς βγήκα έρποντας, τα ερείπια ήταν μέσα στις φλόγες. Οι περισσότεροι συμμαθητές μου σε εκείνο το κτίριο κάηκαν ζωντανοί. Γύρω μου έβλεπα μια απόλυτη, αδιανόητη καταστροφή.

«Περνούσαν εικόνες σαν φαντάσματα. Άνθρωποι τραυματισμένοι, αιμορραγούντες, καμένοι, μαυρισμένοι και πρησμένοι. Σε ορισμένους έλειπαν τα μέρη του σώματός τους . Σάρκα και δέρμα κρέμονταν από τα κόκαλά τους. Κάποιοι κρατούσαν τα μάτια τους στα χέρια τους. Κάποιοι είχαν τις κοιλιές τους ανοιχτές, με τα έντερά τους να κρέμονται έξω.

«Η απαίσια μυρωδιά καμένου ανθρώπινου κρέατος γέμιζε τον αέρα. Έτσι, με μία βόμβα, η αγαπημένη μου πόλη καταστράφηκε.»

Οι ιστορίες για το τι συμβαίνει όταν χρησιμοποιούνται πυρηνικά όπλα, όσο οδυνηρές κι αν είναι για τους επιζώντες να τις αφηγούνται, αποτελούν απαραίτητη υπενθύμιση ότι αυτά τα όπλα σχεδιάστηκαν για να προκαλούν μαζική καταστροφή. Όπλα σχεδιασμένα να αφανίζουν μια πόλη.

Οι βόμβες που έριξαν οι ΗΠΑ στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι ήταν ένα μικρό κλάσμα του μεγέθους αυτών που υπάρχουν σήμερα στα οπλοστάσια.

Το Nuclear Ban Monitor εκτιμά ότι η συνολική εκρηκτική ισχύς των 9.604 πυρηνικών κεφαλών που είναι διαθέσιμες για χρήση από τις αρχές του 2025 ισοδυναμεί με την ισχύ περισσότερων από 146.500 βομβών της Χιροσίμα.

Κάθε βόμβα με τη δύναμη να αφανίσει μια πόλη σε δευτερόλεπτα, να σκοτώσει δεκάδες χιλιάδες με μια φλογερή λάμψη. Με τη μεγάλη πλειοψηφία του παγκόσμιου πληθυσμού να ζει σε περισσότερες από 11 χιλιάδες πόλεις παγκοσμίως, υπάρχουν περισσότερα από αρκετά πυρηνικά όπλα έτοιμα για χρήση ώστε να καταστρέψουν τη ζωή όπως τη γνωρίζουμε.