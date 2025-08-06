Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι ο ειδικός απεσταλμένος του, Στιβ Γουίτκοφ, θα συναντηθεί με Ρώσους αξιωματούχους την Τετάρτη, καθώς ο Λευκός Οίκος εξετάζει περαιτέρω κυρώσεις λόγω του πολέμου της Μόσχας στην Ουκρανία.

«Έχουμε μια συνάντηση με τη Ρωσία αύριο. Θα δούμε τι θα συμβεί», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους την Τρίτη.

Απέφυγε να επιβεβαιώσει εάν οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να επιβάλουν δασμούς 100% στις χώρες που συνεχίζουν να αγοράζουν ρωσική ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας.

«Δεν ανέφερα ποτέ ποσοστό, αλλά θα κάνουμε αρκετά σε αυτό το θέμα. Θα δούμε τι θα συμβεί μέσα σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ σημείωσε ότι οι ΗΠΑ θα «λάβουν την απόφαση» για νέες κυρώσεις μετά τις συνομιλίες της Τετάρτης.