Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι ο ειδικός απεσταλμένος του, Στιβ Γουίτκοφ, θα συναντηθεί με Ρώσους αξιωματούχους την Τετάρτη, καθώς ο Λευκός Οίκος εξετάζει περαιτέρω κυρώσεις λόγω του πολέμου της Μόσχας στην Ουκρανία.
«Έχουμε μια συνάντηση με τη Ρωσία αύριο. Θα δούμε τι θα συμβεί», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους την Τρίτη.
Απέφυγε να επιβεβαιώσει εάν οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να επιβάλουν δασμούς 100% στις χώρες που συνεχίζουν να αγοράζουν ρωσική ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας.
«Δεν ανέφερα ποτέ ποσοστό, αλλά θα κάνουμε αρκετά σε αυτό το θέμα. Θα δούμε τι θα συμβεί μέσα σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα», πρόσθεσε.
Ο Τραμπ σημείωσε ότι οι ΗΠΑ θα «λάβουν την απόφαση» για νέες κυρώσεις μετά τις συνομιλίες της Τετάρτης.
Οι δηλώσεις αυτές έγιναν πριν από την προθεσμία της 8ης Αυγούστου που έχει θέσει ο πρόεδρος για να επιτύχει η Ρωσία συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με την Ουκρανία, διαφορετικά θα αντιμετωπίσει αυξημένη πίεση από τις ΗΠΑ.
Νωρίτερα την Τρίτη, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Τάμι Μπρους, επιβεβαίωσε το ταξίδι του Γουίτκοφ.
«Μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε από αυτό το βήμα. Τι θα περιλαμβάνει, δεν έχω λεπτομέρειες για εσάς», δήλωσε η Μπρους.
Πρόσθεσε ότι, ενώ ο Τραμπ «δεν είναι ευχαριστημένος» με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν ή τη συμπεριφορά της Μόσχας, «παραμένει δεσμευμένος σε διπλωματικές λύσεις» για τον τερματισμό του πολέμου.
Ο Λευκός Οίκος έχει εντείνει τις προειδοποιήσεις προς τα έθνη που συνεχίζουν να εισάγουν ρωσική ενέργεια, χαρακτηρίζοντας αυτές τις αγορές ως σωσίβιο για τη στρατιωτική μηχανή του Κρεμλίνου.