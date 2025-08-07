Μια νέα έκθεση προειδοποιεί για ανησυχητική αύξηση περιστατικών μίσους στον Καναδά από την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα στις 7 Οκτωβρίου 2023, με τα ισλαμοφοβικά και αντιπαλαιστινιακά εγκλήματα μίσους να αυξάνονται έως και 1.800% σε ορισμένες περιοχές.
Η έκθεση, που δημοσιεύθηκε νωρίς την Τετάρτη και φέρει τον τίτλο "Καταγράφοντας την 'Εξαίρεση της Παλαιστίνης'" από τη συγγραφέα Nadia Hasan του Ερευνητικού Κέντρου Ισλαμοφοβίας του Πανεπιστημίου York, περιγράφει μια "απότομη και επικίνδυνη" αύξηση της ισλαμοφοβίας, του αντιπαλαιστινιακού ρατσισμού (APR) και του αντιαραβικού ρατσισμού (AAR) τους τελευταίους 21 μήνες.
«Μετά τον Οκτώβριο του 2023, ο Καναδάς είδε αύξηση του αντιπαλαιστινιακού ρατσισμού, της ισλαμοφοβίας και του αντιαραβικού ρατσισμού, που επηρεάζουν πολλές πτυχές της ζωής και της εργασίας των Καναδών», δήλωσε η Hasan κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Οτάβα.
Βασισμένη σε διαβουλεύσεις με 16 καναδικούς οργανισμούς, δημόσια δεδομένα και αναφορές μέσων ενημέρωσης, η έκθεση αποκάλυψε ότι η Αστυνομία του Τορόντο κατέγραψε αύξηση 1.600% στα αντιπαλαιστινιακά και ισλαμοφοβικά εγκλήματα μίσους από τον Οκτώβριο έως τον Νοέμβριο του 2023.
Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία του Καναδά, καταγράφηκε αύξηση 94% στα εγκλήματα μίσους κατά των Mουσουλμάνων και 52% στα εγκλήματα μίσους κατά των Αράβων και των Δυτικών Ασιατών το 2023.
Το Εθνικό Συμβούλιο Μουσουλμάνων του Καναδά (NCCM) ανέφερε αύξηση 1.300% στις περιπτώσεις ισλαμοφοβίας τον μήνα μετά τις 7 Οκτωβρίου, φτάνοντας το 1.800% μέσα στο έτος.
Το Κέντρο Νομικής Υποστήριξης Μουσουλμάνων (MLSC) κατέγραψε 474 καταγγελίες για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τον Οκτώβριο του 2023 έως τον Μάρτιο του 2024, συμπεριλαμβανομένων 345 περιπτώσεων ατόμων που έχασαν τη δουλειά τους ή τέθηκαν σε άδεια λόγω υποστήριξης προς την Παλαιστίνη. Το Νομικό Κέντρο για την Παλαιστίνη ανέφερε αύξηση 600% στις περιπτώσεις APR μέσα σε οκτώ μήνες.
Σημειώνοντας ότι η έκθεση καταγράφει μόνο ένα μέρος της πραγματικότητας που αντιμετωπίζουν οι κοινότητες, η Hasan δήλωσε: «Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτή την έκθεση βασίζονται σε συνεντεύξεις με αυτούς τους οργανισμούς, δεδομένα που παρείχαν ορισμένοι από αυτούς τους οργανισμούς, δημόσια διαθέσιμα δεδομένα, καθώς και αναφορές μέσων ενημέρωσης από τον Οκτώβριο του 2023 έως τον Νοέμβριο του 2024.»
Η Amira Elghawaby, Ειδική Εκπρόσωπος του Καναδά για την Καταπολέμηση της Ισλαμοφοβίας, προειδοποίησε ότι τα ευρήματα απαιτούν άμεση δράση.
«Το βλέπουμε στη λογοκρισία και τη φίμωση των Καναδών που υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα των Παλαιστινίων, με πραγματικές συνέπειες στις ζωές και το μέλλον τους», είπε.
Τονίζοντας ότι τέτοια περιστατικά συνεχίζουν να συμβαίνουν καθημερινά σε όλο τον Καναδά και καλώντας να αντιμετωπιστούν, πρόσθεσε: «Παλιά στερεότυπα που αναδύθηκαν μετά την 11η Σεπτεμβρίου επανέρχονται, ενισχυμένα από την ακροδεξιά και άλλους, και χρησιμοποιούνται ξανά για να αποανθρωποποιήσουν τις κοινότητές μας, ειδικά τους Παλαιστίνιους-Μουσουλμάνους και τους Άραβες-Καναδούς.»
Η έκθεση καλεί για την υιοθέτηση ενός ορισμού του αντιπαλαιστινιακού ρατσισμού, καλύτερη λογοδοσία για εγκλήματα μίσους και ανεξάρτητες έρευνες για το πώς τα σχολεία και οι δημόσιοι φορείς έχουν ανταποκριθεί στις αυξανόμενες απειλές.
«Προχωρώντας πέρα από αυτό το έργο τεκμηρίωσης, που προσφέρει κάποιες πτυχές των βιωμάτων των πληγεισών κοινοτήτων, οι οργανισμοί που συμβουλευτήκαμε τόνισαν την ανάγκη ανάπτυξης περιεκτικών, διεπιστημονικών και βασισμένων στα ανθρώπινα δικαιώματα πολιτικών απαντήσεων και βέλτιστων πρακτικών που αντιμετωπίζουν αυτό που πολλοί αναφέρθηκαν ως 'η εξαίρεση της Παλαιστίνης'», αναφέρει η έκθεση.