Μια νέα έκθεση προειδοποιεί για ανησυχητική αύξηση περιστατικών μίσους στον Καναδά από την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα στις 7 Οκτωβρίου 2023, με τα ισλαμοφοβικά και αντιπαλαιστινιακά εγκλήματα μίσους να αυξάνονται έως και 1.800% σε ορισμένες περιοχές.

Η έκθεση, που δημοσιεύθηκε νωρίς την Τετάρτη και φέρει τον τίτλο "Καταγράφοντας την 'Εξαίρεση της Παλαιστίνης'" από τη συγγραφέα Nadia Hasan του Ερευνητικού Κέντρου Ισλαμοφοβίας του Πανεπιστημίου York, περιγράφει μια "απότομη και επικίνδυνη" αύξηση της ισλαμοφοβίας, του αντιπαλαιστινιακού ρατσισμού (APR) και του αντιαραβικού ρατσισμού (AAR) τους τελευταίους 21 μήνες.

«Μετά τον Οκτώβριο του 2023, ο Καναδάς είδε αύξηση του αντιπαλαιστινιακού ρατσισμού, της ισλαμοφοβίας και του αντιαραβικού ρατσισμού, που επηρεάζουν πολλές πτυχές της ζωής και της εργασίας των Καναδών», δήλωσε η Hasan κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Οτάβα.

Βασισμένη σε διαβουλεύσεις με 16 καναδικούς οργανισμούς, δημόσια δεδομένα και αναφορές μέσων ενημέρωσης, η έκθεση αποκάλυψε ότι η Αστυνομία του Τορόντο κατέγραψε αύξηση 1.600% στα αντιπαλαιστινιακά και ισλαμοφοβικά εγκλήματα μίσους από τον Οκτώβριο έως τον Νοέμβριο του 2023.

Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία του Καναδά, καταγράφηκε αύξηση 94% στα εγκλήματα μίσους κατά των Mουσουλμάνων και 52% στα εγκλήματα μίσους κατά των Αράβων και των Δυτικών Ασιατών το 2023.

Το Εθνικό Συμβούλιο Μουσουλμάνων του Καναδά (NCCM) ανέφερε αύξηση 1.300% στις περιπτώσεις ισλαμοφοβίας τον μήνα μετά τις 7 Οκτωβρίου, φτάνοντας το 1.800% μέσα στο έτος.

Το Κέντρο Νομικής Υποστήριξης Μουσουλμάνων (MLSC) κατέγραψε 474 καταγγελίες για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τον Οκτώβριο του 2023 έως τον Μάρτιο του 2024, συμπεριλαμβανομένων 345 περιπτώσεων ατόμων που έχασαν τη δουλειά τους ή τέθηκαν σε άδεια λόγω υποστήριξης προς την Παλαιστίνη. Το Νομικό Κέντρο για την Παλαιστίνη ανέφερε αύξηση 600% στις περιπτώσεις APR μέσα σε οκτώ μήνες.