Ο Πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, στις πρώτες του δηλώσεις μετά την ανακοίνωση του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για δασμό 50% στα ινδικά προϊόντα σημείωσε ότι δεν θα κάνει παραχωρήσεις από τα συμφέροντα των αγροτών της χώρας, ακόμη και αν χρειαστεί να πληρώσει βαρύ τίμημα γι' αυτό.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε την Πέμπτη έναν επιπλέον δασμό 25% για τη Νότια Ασία, ανεβάζοντας το συνολικό δασμό στα ινδικά προϊόντα που εξάγονται στις ΗΠΑ στο 50% – έναν από τους υψηλότερους που έχουν επιβληθεί σε εμπορικό εταίρο των ΗΠΑ.

«Για εμάς, η ευημερία των αγροτών μας είναι ύψιστης σημασίας», δήλωσε ο Μόντι σε εκδήλωση στο Νέο Δελχί την Πέμπτη. «Η Ινδία δεν θα κάνει παραχωρήσεις ποτέ από την ευημερία των αγροτών, του τομέα γαλακτοκομικών και των αλιέων της. Και γνωρίζω προσωπικά ότι θα χρειαστεί να πληρώσω βαρύ τίμημα γι' αυτό», πρόσθεσε.

Οι εμπορικές συνομιλίες μεταξύ Ινδίας και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής κατέρρευσαν μετά από πέντε γύρους διαπραγματεύσεων λόγω διαφωνιών σχετικά με το άνοιγμα των εκτεταμένων αγροτικών και γαλακτοκομικών τομέων της Ινδίας και τη διακοπή των αγορών ρωσικού πετρελαίου.

Ο Μόντι δεν αναφέρθηκε άμεσα στους δασμούς των ΗΠΑ ή στις εμπορικές συνομιλίες.

Ο νέος δασμός, που θα τεθεί σε ισχύ από τις 28 Αυγούστου, επιβλήθηκε για να τιμωρήσει την Ινδία για την αγορά ρωσικού πετρελαίου, σύμφωνα με τον Τραμπ. Το υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας χαρακτήρισε την απόφαση «εξαιρετικά ατυχής» και δήλωσε ότι «η Ινδία θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύσει τα εθνικά της συμφέροντα».

Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει παρόμοιο δασμό για την Κίνα, η οποία είναι ο μεγαλύτερος αγοραστής ρωσικού πετρελαίου. Οι ειδικοί έχουν δηλώσει ότι η Κίνα έχει αποφύγει μέχρι στιγμής τέτοιους δασμούς, καθώς διαθέτει διαπραγματευτικό πλεονέκτημα με τις ΗΠΑ λόγω των αποθεμάτων της σε σπάνιες γαίες και άλλα εμπορεύματα, τα οποία η Ινδία δεν διαθέτει.