Οι ΗΠΑ επιβεβαιώσαν τον θάνατο ενός Αμερικανο-Παλαιστίνιου στην Δ.Όχθη από βία Ισραηλινών εποίκων
Ο Χαμίς Αγιάντ έχασε τη ζωή τους όταν οι έποικοι έβαλαν φωτιά στο σπίτι του στο Σίλουαντ. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ σημείωσε ότι η ασφάλεια των Αμερικανών είναι η κορυφαία προτεραιότητα.
πριν 18 ώρες

Το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής επιβεβαίωσε ότι ένας Αμερικανός άνδρας Παλαιστινιακής καταγωγής σκοτώθηκε στη Δυτική Όχθη υπό κατοχή και κάλεσε τις ισραηλινές αρχές να διερευνήσουν το περιστατικό.

Ο Χαμίς Αγιάντ πέθανε από εισπνοή καπνού την περασμένη Πέμπτη, αφού παράνομοι Ισραηλινοί έποικοι έβαλαν φωτιά σε οχήματα και σπίτια στο Σιλουάντ, ένα χωριό στο κεντρικό τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, σύμφωνα με τοπικές αναφορές.

«Είναι μια βίαιη κατάσταση. Υπήρξαν μερικοί Αμερικανοί που έχασαν τη ζωή τους σε τέτοιου είδους ενέργειες», δήλωσε στους δημοσιογράφους την Τρίτη η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Τάμι Μπρους, χωρίς να αναφέρει συγκεκριμένα τον Αγιάντ.

Πρόσθεσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καλέσει το Ισραήλ να διερευνήσει το περιστατικό, λέγοντας: «Η πρώτη μας προτεραιότητα, και δεν είναι σύνθημα ή μότο, είναι η ασφάλεια και η προστασία των Αμερικανών παντού.»

Οι λεπτομέρειες γύρω από τον θάνατο του Αγιάντ εξακολουθούν να διασαφανίζονται, αλλά το περιστατικό σημειώθηκε εν μέσω μιας έντονης κλιμάκωσης της βίας από εποίκους σε όλη τη Δυτική Όχθη.

Τον περασμένο μήνα, ένας άλλος Παλαιστίνιος Αμερικανός, ο Σαϊφολάχ Μουσαλέτ, ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου.

Η οικογένειά του ανέφερε ότι περικυκλώθηκε από Ισραηλινούς εποίκους που εμπόδισαν τους διασώστες να τον προσεγγίσουν για τρεις ώρες. Πέθανε πριν φτάσει στο νοσοκομείο.

Ο Μουσαλέτ έγινε ο έβδομος Αμερικανός που σκοτώθηκε στη Δυτική Όχθη υπό κατοχή από τον Ιανουάριο του 2022.

Οι ισραηλινές δυνάμεις και οι έποικοι έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους κατά των Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη υπό κατοχή τον τελευταίο χρόνο, περιλαμβάνοντας επιθέσεις σε σπίτια, αγροκτήματα και χώρους λατρείας.

Τουλάχιστον 1.013 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και περισσότεροι από 7.000 έχουν τραυματιστεί κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, σύμφωνα με τις παλαιστινιακές υγειονομικές αρχές.

