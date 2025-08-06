Το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής επιβεβαίωσε ότι ένας Αμερικανός άνδρας Παλαιστινιακής καταγωγής σκοτώθηκε στη Δυτική Όχθη υπό κατοχή και κάλεσε τις ισραηλινές αρχές να διερευνήσουν το περιστατικό.

Ο Χαμίς Αγιάντ πέθανε από εισπνοή καπνού την περασμένη Πέμπτη, αφού παράνομοι Ισραηλινοί έποικοι έβαλαν φωτιά σε οχήματα και σπίτια στο Σιλουάντ, ένα χωριό στο κεντρικό τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, σύμφωνα με τοπικές αναφορές.

«Είναι μια βίαιη κατάσταση. Υπήρξαν μερικοί Αμερικανοί που έχασαν τη ζωή τους σε τέτοιου είδους ενέργειες», δήλωσε στους δημοσιογράφους την Τρίτη η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Τάμι Μπρους, χωρίς να αναφέρει συγκεκριμένα τον Αγιάντ.

Πρόσθεσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καλέσει το Ισραήλ να διερευνήσει το περιστατικό, λέγοντας: «Η πρώτη μας προτεραιότητα, και δεν είναι σύνθημα ή μότο, είναι η ασφάλεια και η προστασία των Αμερικανών παντού.»

Οι λεπτομέρειες γύρω από τον θάνατο του Αγιάντ εξακολουθούν να διασαφανίζονται, αλλά το περιστατικό σημειώθηκε εν μέσω μιας έντονης κλιμάκωσης της βίας από εποίκους σε όλη τη Δυτική Όχθη.