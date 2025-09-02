ΤΟΥΡΚΙΑ
Ερντογάν: Καταβάλλουμε προσπάθεια για την ενίσχυση των δεσμών με την Κίνα
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Ρετζέπ Ταγγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι η Άνκαρα τόνισε πάντοτε ότι ο πόλεμος Ουκρανίας-Ρωσίας μπορεί να επιλυθεί μέσω διαπραγματεύσεων
Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σημείωσε ότι η Άνκαρα καταβάλλει προσπάθειες για την ανάπτυξη των σχέσεών της με το Πεκίνο. / AA
2 Σεπτέμβριος 2025

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στις δηλώσεις που προέβη την Τρίτη δήλωσε πως η Κίνα κατανοεί την περιφερειακή σημασία και επιρροή της Τουρκίας και πρόσθεσε ότι η Άνκαρα καταβάλλει προσπάθειες για την ανάπτυξη των σχέσεών της με το Πεκίνο.

Οι δηλώσεις του Ερντογάν έγιναν κατά την επιστροφή του από την Τιαντζίν της Κίνας, όπου συμμετείχε στη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης.

Αναφερόμενος στη πρόσφατη σύνοδο στην Αλάσκα μεταξύ των ηγετών των ΗΠΑ και της Ρωσίας, ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι αυτές οι συνομιλίες είναι λογικές, υπογραμμίζοντας ότι μόνο ο διάλογος με προσανατολισμό στην ειρήνη μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας.

Η Άνκαρα, από την αρχή, έχει υπογραμμίσει ότι ο πόλεμος Ουκρανίας-Ρωσίας μπορεί να επιλυθεί μέσω διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο Ερντογάν, προσθέτοντας: "Οι συνομιλίες στην Ιστάνμπουλ απέδειξαν ότι αυτή η οδός είναι ανοιχτή."

Ο Ερντογάν κάλεσε επίσης να μετατραπούν οι ελπίδες για ειρήνη μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας σε "προσέγγιση προσανατολισμένη στη λύση και απτά αποτελέσματα," υπογραμμίζοντας τη σημασία της συμμετοχής ηγετών στη διαδικασία.

Χάρη στον Διάδρομο Ζανγκεζούρ, η ειρήνη θα ενεργοποιήσει τα οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα στην περιοχή, θα ανοίξει συνοριακές πύλες και θα επηρεάσει θετικά το εμπόριο και πολλούς άλλους τομείς, δήλωσε ο Ερντογάν σχετικά με τη νεότερη συμφωνία που υπογράφηκε μεταξύ Αζερμπαϊτζάν και Αρμενίας.

