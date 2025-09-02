Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στις δηλώσεις που προέβη την Τρίτη δήλωσε πως η Κίνα κατανοεί την περιφερειακή σημασία και επιρροή της Τουρκίας και πρόσθεσε ότι η Άνκαρα καταβάλλει προσπάθειες για την ανάπτυξη των σχέσεών της με το Πεκίνο.

Οι δηλώσεις του Ερντογάν έγιναν κατά την επιστροφή του από την Τιαντζίν της Κίνας, όπου συμμετείχε στη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης.

Αναφερόμενος στη πρόσφατη σύνοδο στην Αλάσκα μεταξύ των ηγετών των ΗΠΑ και της Ρωσίας, ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι αυτές οι συνομιλίες είναι λογικές, υπογραμμίζοντας ότι μόνο ο διάλογος με προσανατολισμό στην ειρήνη μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας.