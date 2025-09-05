Η Τουρκία επανέλαβε την ετοιμότητά της να αναλάβει ηγετικό ρόλο σε κάθε τομέα για να διασφαλίσει μια διαρκή ειρήνη στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της χώρας μετά από μια σύνοδο κορυφής του συνασπισμού των προθύμων.

Σε ανάρτησή του στην τουρκική πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης NSosyal, ο Τζεβντέτ Γιλμάζ ανέφερε την Τετάρτη ότι συμμετείχε διαδικτυακά την πέμπτη στη Σύνοδο Κορυφής των Ηγετών του Συνασπισμού των Προθύμων, στην οποία είχε συμμετάσχει τέσσερις φορές στο παρελθόν εκ μέρους του Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, που φιλοξενήθηκε σε υβριδική μορφή από τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, συζητήθηκαν οι διπλωματικές προσπάθειες για την επίτευξη μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης στην Ουκρανία, μετά από την πρωτοβουλία που ανέλαβε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ», δήλωσε ο Γιλμάζ.