Η Τουρκία επανέλαβε την ετοιμότητά της να αναλάβει ηγετικό ρόλο σε κάθε τομέα για να διασφαλίσει μια διαρκή ειρήνη στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της χώρας μετά από μια σύνοδο κορυφής του συνασπισμού των προθύμων.
Σε ανάρτησή του στην τουρκική πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης NSosyal, ο Τζεβντέτ Γιλμάζ ανέφερε την Τετάρτη ότι συμμετείχε διαδικτυακά την πέμπτη στη Σύνοδο Κορυφής των Ηγετών του Συνασπισμού των Προθύμων, στην οποία είχε συμμετάσχει τέσσερις φορές στο παρελθόν εκ μέρους του Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
«Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, που φιλοξενήθηκε σε υβριδική μορφή από τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, συζητήθηκαν οι διπλωματικές προσπάθειες για την επίτευξη μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης στην Ουκρανία, μετά από την πρωτοβουλία που ανέλαβε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ», δήλωσε ο Γιλμάζ.
«Η Τουρκία επαναλαμβάνει για άλλη μια φορά ότι είναι έτοιμη να αναλάβει ηγετικό ρόλο σε κάθε τομέα για να διασφαλίσει μια διαρκή ειρήνη και ότι η διπλωματία και ο διάλογος μεταξύ των μερών πρέπει να έχουν προτεραιότητα. Μέχρι να επιτευχθεί μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη, θα συνεχίσουμε να συμβάλλουμε στη διπλωματική διαδικασία με όλα τα μέσα μας», πρόσθεσε.
Η δήλωση αυτή έγινε μετά τη σύνοδο κορυφής του περασμένου μήνα στην Αλάσκα μεταξύ του Τραμπ και του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, με τις προσπάθειες για επίτευξη κατάπαυσης του πυρός καθώς και για τη διοργάνωση συνόδου κορυφής με τον Πούτιν και τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη.
Η Τουρκία, ως χώρα φιλική τόσο προς τη Ρωσία όσο και προς την Ουκρανία, έχει αναλάβει έναν μοναδικό και ενεργό ρόλο στις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου, ο οποίος ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022.