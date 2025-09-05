Το Κέντρο Καταπολέμησης Παραπληροφόρησης απέρριψε τις ειδήσεις ισραηλινών μέσων ενημέρωσης που ανέφεραν το όνομά της Τουρκίας σε σχέση με υποτιθέμενη συνωμοσία δολοφονίας κατά Ισραηλινού υπουργού, χαρακτηρίζοντάς τες ως μέρος μιας σκόπιμης εκστρατείας δυσφήμισης.
«Η αναφορά του ονόματος της χώρας μας σε αναφορές ορισμένων ισραηλινών μέσων ενημέρωσης σχετικά με υποτιθέμενη συνωμοσία δολοφονίας κατά Ισραηλινού υπουργού είναι αποτέλεσμα μιας σκόπιμης εκστρατείας παραπληροφόρησης που στοχοποιεί την Τουρκία», ανέφερε το κέντρο.
Τόνισε ότι η υπόθεση, που παρουσιάστηκε στα ισραηλινά μέσα ως νέα εξέλιξη, συνδέεται στην πραγματικότητα με ένα περιστατικό που συνέβη πριν από οκτώ μήνες.
«Επιπλέον, οι δηλώσεις των κρατουμένων που επιβεβαιώνουν ότι δεν είχαν καμία απολύτως σχέση με την Τουρκία έχουν επαληθευτεί από αξιωματούχους του Ερυθρού Σταυρού», ανέφερε το κέντρο.
Υποστήριξε ότι ο κύριος σκοπός των αναφορών ήταν να δημιουργηθεί μια παραπλανητική αντίληψη για την Τουρκία στη διεθνή σκηνή και να υπονομευθεί η θέση της σχετικά με την Παλαιστίνη.
«Ο πρωταρχικός στόχος αυτών των ειδήσεων είναι να δημιουργηθεί μια παραπλανητική και σκόπιμη αντίληψη κατά της Τουρκίας στη διεθνή σκηνή, υπονομεύοντας έτσι την πολιτική της Τουρκίας για την Παλαιστίνη», ανέφερε η ανακοίνωση.
Η Άνκαρα κάλεσε τη κοινή γνώμη και τις διεθνείς αρχές να μην δίνουν σημασία σε αυτό που περιέγραψε ως «προσπάθειες παραπληροφόρησης και μαύρης προπαγάνδας που στοχεύουν την Τουρκία».
Η Τουρκία υπήρξε ένας από τους πιο έντονους επικριτές του Ισραήλ από την αρχή της γενοκτονίας στη Γάζα, κατηγορώντας επανειλημμένα το Τελ Αβίβ για γενοκτονία και ζητώντας λογοδοσία στα διεθνή δικαστήρια.
Αξιωματούχοι στην Άνκαρα δηλώνουν ότι οι εκστρατείες δυσφήμισης που συνδέουν την Τουρκία με την τρομοκρατία ή περιφερειακές συνωμοσίες αποτελούν μέρος προσπαθειών αποδυνάμωσης της διπλωματικής της θέσης υπέρ των Παλαιστινίων.