Το Κέντρο Καταπολέμησης Παραπληροφόρησης απέρριψε τις ειδήσεις ισραηλινών μέσων ενημέρωσης που ανέφεραν το όνομά της Τουρκίας σε σχέση με υποτιθέμενη συνωμοσία δολοφονίας κατά Ισραηλινού υπουργού, χαρακτηρίζοντάς τες ως μέρος μιας σκόπιμης εκστρατείας δυσφήμισης.

«Η αναφορά του ονόματος της χώρας μας σε αναφορές ορισμένων ισραηλινών μέσων ενημέρωσης σχετικά με υποτιθέμενη συνωμοσία δολοφονίας κατά Ισραηλινού υπουργού είναι αποτέλεσμα μιας σκόπιμης εκστρατείας παραπληροφόρησης που στοχοποιεί την Τουρκία», ανέφερε το κέντρο.

Τόνισε ότι η υπόθεση, που παρουσιάστηκε στα ισραηλινά μέσα ως νέα εξέλιξη, συνδέεται στην πραγματικότητα με ένα περιστατικό που συνέβη πριν από οκτώ μήνες.

«Επιπλέον, οι δηλώσεις των κρατουμένων που επιβεβαιώνουν ότι δεν είχαν καμία απολύτως σχέση με την Τουρκία έχουν επαληθευτεί από αξιωματούχους του Ερυθρού Σταυρού», ανέφερε το κέντρο.