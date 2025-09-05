ΤΟΥΡΚΙΑ
2 λεπτά ανάγνωσης
Η Τουρκία απέρριψε τις ειδήσεις των ισραηλινών μέσων ενημέρωσης που τη συνδέουν με σχέδιο δολοφονίας
Η Άνκαρα ανακοίνωσε ότι η αναφορά του ονόματός της χώρας στην υποτιθέμενη συνωμοσία κατά του Ισραηλινού υπουργού αποτελεί μέρος μιας εκστρατείας παραπληροφόρησης που στοχεύει την στάση της σε ότι αφορά την Παλαιστίνη.
Η Τουρκία απέρριψε τις ειδήσεις των ισραηλινών μέσων ενημέρωσης που τη συνδέουν με σχέδιο δολοφονίας
Η Τουρκία απορρίπτει τους ισχυρισμούς εμπλοκης σε φερόμενη συνωμοσία κατά υπουργού του Ισραήλ / AA
5 Σεπτέμβριος 2025

Το Κέντρο Καταπολέμησης Παραπληροφόρησης απέρριψε τις ειδήσεις ισραηλινών μέσων ενημέρωσης που ανέφεραν το όνομά της Τουρκίας σε σχέση με υποτιθέμενη συνωμοσία δολοφονίας κατά Ισραηλινού υπουργού, χαρακτηρίζοντάς τες ως μέρος μιας σκόπιμης εκστρατείας δυσφήμισης.

«Η αναφορά του ονόματος της χώρας μας σε αναφορές ορισμένων ισραηλινών μέσων ενημέρωσης σχετικά με υποτιθέμενη συνωμοσία δολοφονίας κατά Ισραηλινού υπουργού είναι αποτέλεσμα μιας σκόπιμης εκστρατείας παραπληροφόρησης που στοχοποιεί την Τουρκία», ανέφερε το κέντρο.

Τόνισε ότι η υπόθεση, που παρουσιάστηκε στα ισραηλινά μέσα ως νέα εξέλιξη, συνδέεται στην πραγματικότητα με ένα περιστατικό που συνέβη πριν από οκτώ μήνες.

«Επιπλέον, οι δηλώσεις των κρατουμένων που επιβεβαιώνουν ότι δεν είχαν καμία απολύτως σχέση με την Τουρκία έχουν επαληθευτεί από αξιωματούχους του Ερυθρού Σταυρού», ανέφερε το κέντρο.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ

Υποστήριξε ότι ο κύριος σκοπός των αναφορών ήταν να δημιουργηθεί μια παραπλανητική αντίληψη για την Τουρκία στη διεθνή σκηνή και να υπονομευθεί η θέση της σχετικά με την Παλαιστίνη.

«Ο πρωταρχικός στόχος αυτών των ειδήσεων είναι να δημιουργηθεί μια παραπλανητική και σκόπιμη αντίληψη κατά της Τουρκίας στη διεθνή σκηνή, υπονομεύοντας έτσι την πολιτική της Τουρκίας για την Παλαιστίνη», ανέφερε η ανακοίνωση.

Η Άνκαρα κάλεσε τη κοινή γνώμη και τις διεθνείς αρχές να μην δίνουν σημασία σε αυτό που περιέγραψε ως «προσπάθειες παραπληροφόρησης και μαύρης προπαγάνδας που στοχεύουν την Τουρκία».

Η Τουρκία υπήρξε ένας από τους πιο έντονους επικριτές του Ισραήλ από την αρχή της γενοκτονίας στη Γάζα, κατηγορώντας επανειλημμένα το Τελ Αβίβ για γενοκτονία και ζητώντας λογοδοσία στα διεθνή δικαστήρια.

Αξιωματούχοι στην Άνκαρα δηλώνουν ότι οι εκστρατείες δυσφήμισης που συνδέουν την Τουρκία με την τρομοκρατία ή περιφερειακές συνωμοσίες αποτελούν μέρος προσπαθειών αποδυνάμωσης της διπλωματικής της θέσης υπέρ των Παλαιστινίων.

Ανακάλυψε
Πώς η Τουρκία προσπέρασε την Κίνα και τις ΗΠΑ και έγινε ηγέτιδα στα μη επανδρωμένα αεροσκάφη
Θησαυροί του Γκιομπεκλί Τεπέ στο Κολοσσαίο της Ρώμης
Η Ελβετία απελευθέρωσε και απέλασε τον Αμερικανό δημοσιογράφο Παλαιστινιακής καταγωγής Αμπουνίμαχ
Ανοιχτή επιστολή 1.000 επιστημόνων για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα
Η σημασία της 7ης Οκτωβρίου στην Ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση
Παλαιστίνιος γιατρός πέθανε σε ισραηλινή φυλακή αφού αρνήθηκε να φύγει από τη Γάζα
Αναδρομή στη σιωνιστική τρομοκρατία που οδήγησε στη δημιουργία του Ισραήλ
Νέα εποχή στις σχέσεις Τραμπ-Νετανιάχου
Η προσπάθεια του Νετανιάχου να αναμορφώσει την ισραηλινή δικαιοσύνη
Γιατί το Ισραήλ δεν έχει σύνταγμα
Πως η Ρωσία και το Πακιστάν παρακάμπτουν τις κυρώσεις;
Αλ Μπιρούνι: Η «Παγκόσμια Ιδιοφυΐα» της Χρυσής Εποχής του Ισλάμ
Από την ακμή στη χρεοκοπία: 5 μάρκες που βρέθηκαν εκτός αγοράς
Ο Κίνδυνος Μεγασεισμού στην Ιαπωνία
Οι Γάτες Κυβερνούν τον Κόσμο
Ρίξε μια ματιά στο TRT Global. Πες μας τη γνώμη σου!
Contact us