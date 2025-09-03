Οι ναυτικές δυνατότητες της Τουρκίας αναμένεται να ξεπεράσουν το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle με το νέο Εθνικό Αεροπλανοφόρο της, όπως ανέφερε η γαλλική εφημερίδα Le Figaro.

Το άρθρο που δημοσιεύθηκε την Τρίτη, αναφέρθηκε στην επίσημη ανακοίνωση του Τούρκου Προέδρου της Δημοκρατίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σχετικά με το έργο του Εθνικού Αεροπλανοφόρου την προηγούμενη εβδομάδα στο TEKNOFEST, το μεγαλύτερο φεστιβάλ αεροπορίας, αεροδιαστημικής και τεχνολογίας στον κόσμο.

Χαρακτηρίζοντας το ως «τεράστιο έργο», η Le Figaro ανέφερε: «Το Εθνικό Αεροπλανοφόρο, το οποίο θα έχει μήκος 285 μέτρα, πλάτος 72 μέτρα και εκτόπισμα άνω των 60.000 τόνων, θα ξεπεράσει σαφώς το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle (261 μέτρα μήκος, 42.500 τόνοι), το κύριο πλοίο της Μεσογείου» και σημείωσε ότι η Τουρκία στοχεύει να έχει ισχυρό αντίκτυπο στην αμυντική ναυτιλία με αυτό το νέο έργο.

Το αεροπλανοφόρο, MUGEM ( Εθνικό Αεροπλανοφόρο), αναμένεται να καθελκυστεί το 2027–2028 και να τεθεί σε υπηρεσία μέχρι το 2030, μεταφέροντας μαχητικά αεροσκάφη και προηγμένα μη επανδρωμένα μαχητικά αεροσκάφη (UCAVs).

Θα είναι το πρώτο αεροπλανοφόρο που σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε εξ ολοκλήρου στην Τουρκία, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα στις ναυτικές δυνατότητες της χώρας, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Η Τουρκία μέλος της «αποκλειστικής» λέσχης αεροπλανοφόρων

Το έργο MUGEM στοχεύει να ενισχύσει την παρουσία της Τουρκίας στη Μεσόγειο και στη διεθνή ναυτική σκηνή.