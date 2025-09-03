Οι ναυτικές δυνατότητες της Τουρκίας αναμένεται να ξεπεράσουν το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle με το νέο Εθνικό Αεροπλανοφόρο της, όπως ανέφερε η γαλλική εφημερίδα Le Figaro.
Το άρθρο που δημοσιεύθηκε την Τρίτη, αναφέρθηκε στην επίσημη ανακοίνωση του Τούρκου Προέδρου της Δημοκρατίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σχετικά με το έργο του Εθνικού Αεροπλανοφόρου την προηγούμενη εβδομάδα στο TEKNOFEST, το μεγαλύτερο φεστιβάλ αεροπορίας, αεροδιαστημικής και τεχνολογίας στον κόσμο.
Χαρακτηρίζοντας το ως «τεράστιο έργο», η Le Figaro ανέφερε: «Το Εθνικό Αεροπλανοφόρο, το οποίο θα έχει μήκος 285 μέτρα, πλάτος 72 μέτρα και εκτόπισμα άνω των 60.000 τόνων, θα ξεπεράσει σαφώς το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle (261 μέτρα μήκος, 42.500 τόνοι), το κύριο πλοίο της Μεσογείου» και σημείωσε ότι η Τουρκία στοχεύει να έχει ισχυρό αντίκτυπο στην αμυντική ναυτιλία με αυτό το νέο έργο.
Το αεροπλανοφόρο, MUGEM ( Εθνικό Αεροπλανοφόρο), αναμένεται να καθελκυστεί το 2027–2028 και να τεθεί σε υπηρεσία μέχρι το 2030, μεταφέροντας μαχητικά αεροσκάφη και προηγμένα μη επανδρωμένα μαχητικά αεροσκάφη (UCAVs).
Θα είναι το πρώτο αεροπλανοφόρο που σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε εξ ολοκλήρου στην Τουρκία, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα στις ναυτικές δυνατότητες της χώρας, σύμφωνα με το δημοσίευμα.
Η Τουρκία μέλος της «αποκλειστικής» λέσχης αεροπλανοφόρων
Το έργο MUGEM στοχεύει να ενισχύσει την παρουσία της Τουρκίας στη Μεσόγειο και στη διεθνή ναυτική σκηνή.
Η Le Figaro, επικαλούμενη δηλώσεις του Μηχανικού Υπολοχαγού Αϊκούτ Ντεμιρεζέν, ανέφερε ότι το αεροπλανοφόρο μπορεί να ταξιδέψει μεταξύ Τουρκίας και Νέας Υόρκης χωρίς ανεφοδιασμό, χάρη στον προηγμένο υδροδυναμικό σχεδιασμό του.
Οι υπολογισμοί δείχνουν ότι ο σχεδιασμός του πλοίου θα μειώσει την κατανάλωση καυσίμου κατά περίπου 1,5 τοις εκατό και θα αυξήσει την επιχειρησιακή αποδοτικότητα του, σύμφωνα με τον μηχανικό.
Το αεροπλανοφόρο έχει σχεδιαστεί να μεταφέρει περίπου 50 αεροσκάφη, συμπεριλαμβανομένων drones και μαχητικών αεροσκαφών.
Σε αντίθεση με τα δυτικά αεροπλανοφόρα, το MUGEM θα σχεδιαστεί εξαρχής για μη επανδρωμένα αεροσκάφη όπως το KIZILELMA και το ANKA 3
Θα φιλοξενεί επίσης το HURJET, ένα τουρκικό υπερηχητικό προχωρημένο εκπαιδευτικό τζετ και ελαφρύ μαχητικό αεροσκάφος, πάνω από το 80 τοις εκατό των εξαρτημάτων του οποίου παράγονται εγχώρια.
Το δημοσίευμα υπογράμμισε επίσης τις δηλώσεις του Ερντογάν για το έργο, σημειώνοντας ότι θα ξεπεράσει το TCG Anadolu, ένα αμφίβιο επιθετικό πλοίο μήκους 231 μέτρων που μεταφέρει drones.
«Εάν τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα,» ανέφερε το δημοσίευμα, «η Τουρκία θα ενταχθεί στις αποκλειστικές τάξεις των χωρών που είναι ικανές να αναπτύξουν αεροπλανοφόρα αυτού του μεγέθους, όπως οι ΗΠΑ, η Ρωσία, η Γαλλία και η Κίνα.»