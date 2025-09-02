ΤΟΥΡΚΙΑ
Ερντογάν: Η Τουρκία και η Συρία δεν θα επιτρέψουν την αναταραχή
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κατά την επιστροφή του από τη Σύνοδο Κορυφής της SCO στην Κίνα, τόνισε τις ειρηνευτικές προσπάθειες της Άνκαρα στη Συρία, την υποστήριξή της στους περιφερειακούς εμπορικούς διαδρόμους και την Παλαιστίνη.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν (Φωτογραφία: AA) / AA
2 Σεπτέμβριος 2025

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σημείωσε ότι ούτε η Τουρκία ούτε η Δαμασκός θα ανεχθούν προσπάθειες αποσταθεροποίησης της Συρίας και αφού δεσμεύτηκε για στήριξη στη χώρα που έχει πληγεί από τον πόλεμο και δήλωσε ότι «οι πολέμαρχοι που επενδύουν στο χάος θα χάσουν αυτή τη φορά».

Μιλώντας σε δημοσιογράφους την Τρίτη κατά την επιστροφή του από την Τιαντζίν της Κίνας — όπου συμμετείχε στη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO) — ο Ερντογάν δήλωσε ότι οι διάφοροι λαοί της Συρίας, συμπεριλαμβανομένων Αράβων, Κούρδων, Τουρκμένων, Αλαουιτών, Σουνιτών και Χριστιανών, θα «επικρατήσουν» έναντι εκείνων που επιδιώκουν τη διαίρεση.

«Δεν θα εγκαταλείψουμε τη Συρία. Θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε δίπλα τους. Με τη βοήθεια του Θεού, κανείς δεν θα μπορέσει να εμποδίσει τη Συρία να ανακάμψει ξανά», είπε.

Ο Ερντογάν τόνισε επίσης τις προσπάθειες της Τουρκίας να εμβαθύνει τις σχέσεις με το Πεκίνο, λέγοντας ότι η Κίνα «αναγνωρίζει τη περιφερειακή σημασία και επιρροή της Τουρκίας».

‘Μόνο ο διάλογος που προσανατολίζεται στην ειρήνη μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία’

Αναφερόμενος σε παγκόσμια ζητήματα, χαιρέτισε τη πρόσφατη σύνοδο κορυφής ΗΠΑ-Ρωσίας στην Αλάσκα ως «λογική», τονίζοντας ότι μόνο ο διάλογος που προσανατολίζεται στην ειρήνη μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η Άνκαρα έχει σταθερά υποστηρίξει τις διαπραγματεύσεις, σημείωσε, επισημαίνοντας ότι οι προηγούμενες συνομιλίες στην Ιστάνμπουλ είχαν δείξει ότι ο δρόμος προς την ειρήνη είναι ανοιχτός.

Σχετικά με την περιφερειακή ολοκλήρωση, ο Ερντογάν υπογράμμισε τη πρόσφατη συμφωνία για τον Διάδρομο Ζανγκεζούρ μεταξύ Αζερμπαϊτζάν και Αρμενίας, χαρακτηρίζοντάς την ως ένα βήμα που θα ενεργοποιήσει οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα, θα ανοίξει συνοριακές πύλες και θα ενισχύσει το εμπόριο σε διάφορους τομείς.

«Όποιος προσπαθήσει να υπονομεύσει αυτή τη διαδικασία θα πληρώσει το τίμημα», προειδοποίησε, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση της Τουρκίας για ενότητα μεταξύ των λαών της περιοχής.

Παγκόσμια αναγνώριση της Παλαιστίνης

Ο Ερντογάν αναφέρθηκε επίσης στην Παλαιστίνη, προβλέποντας ότι το ζήτημα θα κυριαρχήσει στη φετινή Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ειδικά καθώς αρκετές ευρωπαϊκές χώρες προχωρούν προς την αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους.

Κατηγόρησε τις ΗΠΑ για περιορισμούς στις βίζες των Παλαιστίνιων αξιωματούχων και κάλεσε την Ουάσινγκτον να «τερματίσει» τις «σφαγές και την καταπίεση» του Ισραήλ.

«Η γενοκτονία του Ισραήλ δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Οι συμπονετικές μητέρες και πατέρες δεν θα ξεχάσουν ποτέ πώς μωρά, μητέρες και πατέρες σφαγιάστηκαν στην Παλαιστίνη», είπε. «Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ υπάρχει για να λύσει παγκόσμια ζητήματα, και η απουσία των παλαιστινιακής επιτροπής θα ευχαριστούσε μόνο το Ισραήλ.»

