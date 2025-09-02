Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σημείωσε ότι ούτε η Τουρκία ούτε η Δαμασκός θα ανεχθούν προσπάθειες αποσταθεροποίησης της Συρίας και αφού δεσμεύτηκε για στήριξη στη χώρα που έχει πληγεί από τον πόλεμο και δήλωσε ότι «οι πολέμαρχοι που επενδύουν στο χάος θα χάσουν αυτή τη φορά».

Μιλώντας σε δημοσιογράφους την Τρίτη κατά την επιστροφή του από την Τιαντζίν της Κίνας — όπου συμμετείχε στη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO) — ο Ερντογάν δήλωσε ότι οι διάφοροι λαοί της Συρίας, συμπεριλαμβανομένων Αράβων, Κούρδων, Τουρκμένων, Αλαουιτών, Σουνιτών και Χριστιανών, θα «επικρατήσουν» έναντι εκείνων που επιδιώκουν τη διαίρεση.

«Δεν θα εγκαταλείψουμε τη Συρία. Θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε δίπλα τους. Με τη βοήθεια του Θεού, κανείς δεν θα μπορέσει να εμποδίσει τη Συρία να ανακάμψει ξανά», είπε.

Ο Ερντογάν τόνισε επίσης τις προσπάθειες της Τουρκίας να εμβαθύνει τις σχέσεις με το Πεκίνο, λέγοντας ότι η Κίνα «αναγνωρίζει τη περιφερειακή σημασία και επιρροή της Τουρκίας».

‘Μόνο ο διάλογος που προσανατολίζεται στην ειρήνη μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία’

Αναφερόμενος σε παγκόσμια ζητήματα, χαιρέτισε τη πρόσφατη σύνοδο κορυφής ΗΠΑ-Ρωσίας στην Αλάσκα ως «λογική», τονίζοντας ότι μόνο ο διάλογος που προσανατολίζεται στην ειρήνη μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η Άνκαρα έχει σταθερά υποστηρίξει τις διαπραγματεύσεις, σημείωσε, επισημαίνοντας ότι οι προηγούμενες συνομιλίες στην Ιστάνμπουλ είχαν δείξει ότι ο δρόμος προς την ειρήνη είναι ανοιχτός.