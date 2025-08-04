Ο Τζορτς Μπεζτζιάν θυμάται την απεγνωσμένη αναζήτηση για την κόρη του, Τζέσικα, μια νοσηλεύτρια στο Νοσοκομείο του Αγίου Γεωργίου, μετά τη μεγάλη έκρηξη στο λιμάνι της Βηρυτού πριν από πέντε χρόνια.

Το νοσοκομείο βρισκόταν στην πορεία της έκρηξης και υπέστη σοβαρές ζημιές. Βρήκε την κόρη του ξαπλωμένη στο πάτωμα, ενώ οι συνάδελφοί της προσπαθούσαν να την επαναφέρουν.

Δεν κατάφεραν να τη σώσουν. Ήταν μία από τα τέσσερα μέλη του ιατρικού προσωπικού που έχασαν τη ζωή τους εκεί.

«Άρχισα να λέω στον Θεό ότι το να ζήσω 60 χρόνια είναι αρκετό. Αν πρόκειται να πάρεις κάποιον από την οικογένεια, πάρε εμένα και άφησέ την ζωντανή», είπε από το σπίτι του στο Μπσαλίμ, περίπου 10 χιλιόμετρα από το λιμάνι.

Κάθισε σε μια γωνιά όπου τοποθέτησε πορτρέτα της Τζέσικα δίπλα στο λιβάνι που άναψε για να την τιμήσει.

Η έκρηξη στις 4 Αυγούστου 2020 στο λιμάνι της Βηρυτού συγκλόνισε την πρωτεύουσα του Λιβάνου, όταν εκατοντάδες τόνοι νιτρικού αμμωνίου εξερράγησαν σε μια αποθήκη.

Η γιγαντιαία έκρηξη σκότωσε τουλάχιστον 218 ανθρώπους, σύμφωνα με καταμέτρηση του AP, τραυμάτισε πάνω από 6.000 άλλους και κατέστρεψε μεγάλες περιοχές της Βηρυτού, προκαλώντας ζημιές δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Εξόργισε περαιτέρω το έθνος, που ήδη βρισκόταν σε οικονομική κατάρρευση μετά από δεκαετίες διαφθοράς και οικονομικών εγκλημάτων.

Πολλοί συγγενείς των θυμάτων είχαν εναποθέσει τις ελπίδες τους στον δικαστή Ταρέκ Μπιτάρ, ο οποίος είχε αναλάβει να ερευνήσει την έκρηξη.

Ο δικαστής συγκλόνισε την πολιτική ελίτ της χώρας, κυνηγώντας κορυφαίους αξιωματούχους που για χρόνια εμπόδιζαν την έρευνά του.

Αλλά πέντε χρόνια μετά την έκρηξη, κανένας αξιωματούχος δεν έχει καταδικαστεί, καθώς η έρευνα έχει σταματήσει.

Η ευρεία οργή για την έκρηξη και τα χρόνια φαινομενικής αμέλειας από ένα δίκτυο πολιτικών, ασφαλείας και δικαστικών αξιωματούχων έχει μειωθεί, καθώς η οικονομία του Λιβάνου κατέρρευσε περαιτέρω και συγκρούσεις συγκλόνισαν τη χώρα.

Ο δικαστής Μπιτάρ είχε στόχο να δημοσιεύσει το κατηγορητήριο πέρυσι, αλλά αυτό καθυστέρησε από μήνες πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ που κατέστρεψαν μεγάλες περιοχές του νότιου και ανατολικού Λιβάνου, σκοτώνοντας περίπου 4.000 ανθρώπους.