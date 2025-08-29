Ο Ουγγρο-Καναδός γιατρός και επιζών του Ολοκαυτώματος, Γκάμπορ Ματέ, εξέφρασε τη στήριξή του για τον Στόλο Ελευθερίας της Γάζας, ο οποίος πρόκειται να αποπλεύσει από τη Βαρκελώνη αυτή την Κυριακή, σε μια νέα προσπάθεια να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια.

«Είμαι εδώ για να δώσω όποια υποστήριξη μπορώ σε αυτόν τον στόλο», δήλωσε ο Ματέ σε ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Πέμπτη. «Εύχομαι να μπορούσα να είμαι εκεί μαζί σας».

Ο Ματέ υπενθύμισε το ιστορικό του Ισραήλ να αναχαιτίζει προηγούμενες αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας στη θάλασσα.

«Το Ισραήλ έχει διαπράξει πειρατεία σε ανοιχτές θάλασσες, καταλαμβάνοντας αυτά τα πλοία που μεταφέρουν βοήθεια και υποστήριξη στους πιο άπορους ανθρώπους στη Γη, συλλαμβάνοντας τους συμμετέχοντες. Αυτή τη φορά, περισσότερα πλοία θα αποπλεύσουν από πολλές διαφορετικές χώρες», ανέφερε.

Ο επερχόμενος στόλος συνενώνει τέσσερις πρωτοβουλίες: τον Στόλο Μαγκρέμπ Σουμούντ, το Παγκόσμιο Κίνημα για τη Γάζα, τον Συνασπισμό Στόλου Ελευθερίας και το Σουμούντ Νουσάνταρα.

‘Η καρδιά μου είναι σίγουρα μαζί σας’