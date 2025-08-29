ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗ ΓΑΖΑ
Ο επιζών του Ολοκαυτώματος Γκάμπορ Μάτε στηρίζει την Πορεία Ελευθερίας της Γάζας
Ο Ουγγρουκής καταγής Καναδός γιατρός Γκάμπορ Μάτε στέλνει υποστήριξη στην επερχόμενη αποστολή βοήθειας: «Θα ήθελα να ήμουν εκεί μαζί σας»
Ο Γκαμπόρ Ματέ περιέγραψε την καταστροφή στη Γάζα ως πηγή παγκόσμιας αγωνίας. / Getty Images
29 Αύγουστος 2025

Ο Ουγγρο-Καναδός γιατρός και επιζών του Ολοκαυτώματος, Γκάμπορ Ματέ, εξέφρασε τη στήριξή του για τον Στόλο Ελευθερίας της Γάζας, ο οποίος πρόκειται να αποπλεύσει από τη Βαρκελώνη αυτή την Κυριακή, σε μια νέα προσπάθεια να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια.

«Είμαι εδώ για να δώσω όποια υποστήριξη μπορώ σε αυτόν τον στόλο», δήλωσε ο Ματέ σε ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Πέμπτη. «Εύχομαι να μπορούσα να είμαι εκεί μαζί σας».

Ο Ματέ υπενθύμισε το ιστορικό του Ισραήλ να αναχαιτίζει προηγούμενες αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας στη θάλασσα.

«Το Ισραήλ έχει διαπράξει πειρατεία σε ανοιχτές θάλασσες, καταλαμβάνοντας αυτά τα πλοία που μεταφέρουν βοήθεια και υποστήριξη στους πιο άπορους ανθρώπους στη Γη, συλλαμβάνοντας τους συμμετέχοντες. Αυτή τη φορά, περισσότερα πλοία θα αποπλεύσουν από πολλές διαφορετικές χώρες», ανέφερε.

Ο επερχόμενος στόλος συνενώνει τέσσερις πρωτοβουλίες: τον Στόλο Μαγκρέμπ Σουμούντ, το Παγκόσμιο Κίνημα για τη Γάζα, τον Συνασπισμό Στόλου Ελευθερίας και το Σουμούντ Νουσάνταρα.

‘Η καρδιά μου είναι σίγουρα μαζί σας’

Η πρώτη αποστολή θα αποπλεύσει από ισπανικά λιμάνια την Κυριακή και θα ακολουθήσει μια δεύτερη από την Τυνησία στις 4 Σεπτεμβρίου.

Ο Ματέ, ειδικός στην ανάπτυξη παιδικής ηλικίας και το τραύμα, περιέγραψε την καταστροφή στη Γάζα ως πηγή παγκόσμιας θλίψης.

«Αυτό που παρακολουθούμε στη Γάζα κυριολεκτικά τραυματίζει και ραγίζει τις καρδιές εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Και αυτός ο στόλος είναι μια χειρονομία υποστήριξης. Είναι μια χειρονομία ανοιχτής καρδιάς, ανθρώπινης αλληλεγγύης. Δεν στρέφεται εναντίον κανενός. Στρέφεται υπέρ ανθρώπων που υποφέρουν, και τόσο πολλοί από εμάς νιώθουμε τόσο ανίσχυροι μπροστά σε αυτό».

Ολοκλήρωσε το μήνυμά του με λόγια ενθάρρυνσης για όσους ετοιμάζονται να αποπλεύσουν.

«Η καρδιά μου είναι σίγουρα μαζί σας, και οι σκέψεις μου είναι μαζί σας, και θα σας παρακολουθούμε», πρόσθεσε.

