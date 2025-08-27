Μια αρχική στρατιωτική έρευνα του Ισραήλ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι δυνάμεις του έπληξαν αυτό που πίστευαν ότι ήταν θέση κάμερας της Χαμάς κατά τη διάρκεια της φονικής επίθεσης της Δευτέρας στο Νοσοκομείο Νάσερ στη Γάζα, η οποία σκότωσε τουλάχιστον 20 άτομα, συμπεριλαμβανομένων πέντε δημοσιογράφων. Ωστόσο, οι παλαιστινιακές αρχές απορρίπτουν τον ισχυρισμό ως «ψευδή», λέγοντας ότι η κάμερα ανήκε σε δημοσιογράφο του πρακτορείου ειδήσεων Reuters.

Ο στρατός ανέφερε ότι τα στρατεύματα εντόπισαν μια κάμερα «τοποθετημένη από τη Χαμάς» για την παρακολούθηση των δυνάμεών του και προχώρησαν στην «εξουδετέρωση της απειλής με πλήγμα και αποσυναρμολόγηση της κάμερας». Ωστόσο, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου διέταξε περαιτέρω έρευνα για τα «κενά» στη διαδικασία, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης του πλήγματος, των πυρομαχικών που χρησιμοποιήθηκαν και της λήψης αποφάσεων στο πεδίο.

«Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου τόνισε ότι ο ισραηλινός στρατός κατευθύνει τις δραστηριότητές του αποκλειστικά προς στρατιωτικούς στόχους», ανέφερε η δήλωση.

Ένας ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος ασφαλείας δήλωσε ότι κανένας από τους δημοσιογράφους που σκοτώθηκαν δεν ήταν ανάμεσα στους έξι στόχους της Χαμάς που το Ισραήλ ισχυρίστηκε ότι επλήγησαν.

Διπλό πλήγμα

Οι περισσότεροι από αυτούς που σκοτώθηκαν έσπευσαν στο σημείο της πρώτης έκρηξης, μόνο για να χτυπηθούν από δεύτερο πλήγμα — μια επίθεση που καταγράφηκε στην τηλεόραση από διάφορα δίκτυα.

Εκτός από σπάνιες οργανωμένες ξεναγήσεις, το Ισραήλ έχει απαγορεύσει στα διεθνή μέσα ενημέρωσης να καλύπτουν τη γενοκτονία. Οι οργανισμοί ειδήσεων βασίζονται κυρίως σε Παλαιστίνιους δημοσιογράφους στη Γάζα — καθώς και σε κατοίκους — για να δείξουν στον κόσμο τι συμβαίνει εκεί.

Το Ισραήλ συχνά αμφισβητεί τις συνδέσεις και την αμεροληψία των Παλαιστίνιων δημοσιογράφων, αλλά δεν επιτρέπει την είσοδο άλλων.

Η επίθεση σκότωσε τον κάμεραμαν του πρακτορείου ειδήσεων Reuters, Χουσάμ αλ-Μάσρι, ο οποίος μετέδιδε ζωντανά από το νοσοκομείο όταν χτύπησε το πρώτο πλήγμα. Η μετάδοση, η οποία παρείχε καθημερινά πλάνα από το νοσοκομείο σε μέσα ενημέρωσης παγκοσμίως, διακόπηκε απότομα τη στιγμή της πρόσκρουσης.

Οι δημοσιογράφοι που σκοτώθηκαν περιλάμβαναν επίσης τη Μαριάμ Αμπού Ντάγκα, ελεύθερη επαγγελματία για το Associated Press, τον Μοχάμεντ Σαλάμα, φωτογράφο της Al Jazeera, τον Μοάζ Αμπού Ταχά, ελεύθερο επαγγελματία που συνεργαζόταν με διάφορα μέσα, συμπεριλαμβανομένου του Reuters, και τον Άχμεντ Αμπού Αζίζ.

Οι τελευταίοι θάνατοι ανέβασαν τον αριθμό των δημοσιογράφων που έχουν σκοτωθεί στη Γάζα από τον Οκτώβριο του 2023 στους 246.