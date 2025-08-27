Μια αρχική στρατιωτική έρευνα του Ισραήλ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι δυνάμεις του έπληξαν αυτό που πίστευαν ότι ήταν θέση κάμερας της Χαμάς κατά τη διάρκεια της φονικής επίθεσης της Δευτέρας στο Νοσοκομείο Νάσερ στη Γάζα, η οποία σκότωσε τουλάχιστον 20 άτομα, συμπεριλαμβανομένων πέντε δημοσιογράφων. Ωστόσο, οι παλαιστινιακές αρχές απορρίπτουν τον ισχυρισμό ως «ψευδή», λέγοντας ότι η κάμερα ανήκε σε δημοσιογράφο του πρακτορείου ειδήσεων Reuters.
Ο στρατός ανέφερε ότι τα στρατεύματα εντόπισαν μια κάμερα «τοποθετημένη από τη Χαμάς» για την παρακολούθηση των δυνάμεών του και προχώρησαν στην «εξουδετέρωση της απειλής με πλήγμα και αποσυναρμολόγηση της κάμερας». Ωστόσο, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου διέταξε περαιτέρω έρευνα για τα «κενά» στη διαδικασία, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης του πλήγματος, των πυρομαχικών που χρησιμοποιήθηκαν και της λήψης αποφάσεων στο πεδίο.
«Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου τόνισε ότι ο ισραηλινός στρατός κατευθύνει τις δραστηριότητές του αποκλειστικά προς στρατιωτικούς στόχους», ανέφερε η δήλωση.
Ένας ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος ασφαλείας δήλωσε ότι κανένας από τους δημοσιογράφους που σκοτώθηκαν δεν ήταν ανάμεσα στους έξι στόχους της Χαμάς που το Ισραήλ ισχυρίστηκε ότι επλήγησαν.
Διπλό πλήγμα
Οι περισσότεροι από αυτούς που σκοτώθηκαν έσπευσαν στο σημείο της πρώτης έκρηξης, μόνο για να χτυπηθούν από δεύτερο πλήγμα — μια επίθεση που καταγράφηκε στην τηλεόραση από διάφορα δίκτυα.
Εκτός από σπάνιες οργανωμένες ξεναγήσεις, το Ισραήλ έχει απαγορεύσει στα διεθνή μέσα ενημέρωσης να καλύπτουν τη γενοκτονία. Οι οργανισμοί ειδήσεων βασίζονται κυρίως σε Παλαιστίνιους δημοσιογράφους στη Γάζα — καθώς και σε κατοίκους — για να δείξουν στον κόσμο τι συμβαίνει εκεί.
Το Ισραήλ συχνά αμφισβητεί τις συνδέσεις και την αμεροληψία των Παλαιστίνιων δημοσιογράφων, αλλά δεν επιτρέπει την είσοδο άλλων.
Η επίθεση σκότωσε τον κάμεραμαν του πρακτορείου ειδήσεων Reuters, Χουσάμ αλ-Μάσρι, ο οποίος μετέδιδε ζωντανά από το νοσοκομείο όταν χτύπησε το πρώτο πλήγμα. Η μετάδοση, η οποία παρείχε καθημερινά πλάνα από το νοσοκομείο σε μέσα ενημέρωσης παγκοσμίως, διακόπηκε απότομα τη στιγμή της πρόσκρουσης.
Οι δημοσιογράφοι που σκοτώθηκαν περιλάμβαναν επίσης τη Μαριάμ Αμπού Ντάγκα, ελεύθερη επαγγελματία για το Associated Press, τον Μοχάμεντ Σαλάμα, φωτογράφο της Al Jazeera, τον Μοάζ Αμπού Ταχά, ελεύθερο επαγγελματία που συνεργαζόταν με διάφορα μέσα, συμπεριλαμβανομένου του Reuters, και τον Άχμεντ Αμπού Αζίζ.
Οι τελευταίοι θάνατοι ανέβασαν τον αριθμό των δημοσιογράφων που έχουν σκοτωθεί στη Γάζα από τον Οκτώβριο του 2023 στους 246.
Απόρριψη των ισχυρισμών
Το Γραφείο Μέσων Ενημέρωσης της Κυβέρνησης της Γάζας απέρριψε την εξήγηση του Ισραήλ για το φονικό πλήγμα στο Ιατρικό Συγκρότημα Νάσερ στη Χαν Γιουνίς, χαρακτηρίζοντάς την ως «ψευδή αφήγηση» που στοχεύει να συγκαλύψει μια σκόπιμη επίθεση σε πολίτες και δημοσιογράφους.
Οι αξιωματούχοι της Γάζας δήλωσαν ότι η εν λόγω κάμερα ανήκε σε κάμεραμαν του πρακτορείου Reuters που ήταν ανάμεσα στους νεκρούς.
Το γραφείο ανέφερε ότι οι ομάδες πολιτικής άμυνας και οι δημοσιογράφοι που έσπευσαν να βοηθήσουν τους τραυματίες μετά το πρώτο πλήγμα χτυπήθηκαν από δεύτερο, σκόπιμο βομβαρδισμό.
Αμφισβήτησε επίσης τον ισχυρισμό του Ισραήλ ότι έξι μαχητές σκοτώθηκαν στην επίθεση, λέγοντας ότι μερικοί από αυτούς που αναφέρθηκαν σκοτώθηκαν αλλού και ότι εκείνοι που βρίσκονταν στη σκάλα του νοσοκομείου τη στιγμή του πλήγματος ήταν γνωστοί με το όνομα και το επάγγελμά τους και δεν ήταν καταζητούμενοι.
Ο Ευρωμεσογειακός Παρατηρητής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων απέρριψε επίσης την αφήγηση του Ισραήλ, λέγοντας ότι η δική του έρευνα κατέγραψε ασυνέπειες.
«Η δήλωση του ισραηλινού στρατού για το πλήγμα στο συγκρότημα Νάσερ περιείχε κατάφωρα ψεύδη», ανέφερε η ομάδα σε επείγουσα δήλωση.
Ο Ευρωμεσογειακός Παρατηρητής ανέφερε ότι επαλήθευσε πως ο Όμαρ Αμπού Τιμ σκοτώθηκε μία ημέρα πριν από το πλήγμα στο νοσοκομείο και ότι ένας άλλος άνδρας, ο Μοχάμεντ Αμπού Χουντάφ, επίσης πέθανε νωρίτερα.
Πρόσθεσε ότι η κάμερα που το Ισραήλ ισχυρίστηκε ότι ανήκε στη Χαμάς ήταν στην πραγματικότητα του φωτογράφου του Reuters που σκοτώθηκε στο πρώτο πλήγμα.
Η επίθεση έχει προκαλέσει παγκόσμια καταδίκη, με ομάδες υπεράσπισης της ελευθερίας του Τύπου, υπέρμαχους των δικαιωμάτων και κυβερνήσεις να απαιτούν λογοδοσία για αυτό που χαρακτηρίζουν ως μοτίβο στοχευμένων δολοφονιών δημοσιογράφων και ιατρικού προσωπικού στη Γάζα.
Σύμφωνα με το Συνδικάτο Παλαιστίνιων Δημοσιογράφων, τουλάχιστον 273 δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα από τον Οκτώβριο του 2023.