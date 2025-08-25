Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του Ισραήλ, Εγιάλ Ζαμίρ, κάλεσε την Κυριακή τον Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να δεχθεί την τρέχουσα πρόταση για ανταλλαγή ομήρων, προειδοποιώντας ότι η κατοχή της πόλης της Γάζας ενέχει «σοβαρούς κινδύνους» για τις ζωές των ομήρων.

Η έκκληση αυτή έρχεται εν μέσω αυξανόμενων πιέσεων από οικογένειες Ισραηλινών ομήρων για την επίτευξη συμφωνίας που θα εξασφαλίσει την απελευθέρωση των αγαπημένων τους.

Την Πέμπτη, ο Νετανιάχου διέταξε άμεσες διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση όλων των ομήρων, ενώ παράλληλα συνέχισε τα σχέδια για την κατοχή της πόλης της Γάζας και τη μετακίνηση των κατοίκων της.

Οι δηλώσεις του Νετανιάχου υποδηλώνουν ότι μπορεί να επιδιώκει μια συμφωνία υπό νέες συνθήκες, ενώ οι μεσολαβητές αναμένουν επίσημη απάντησή του σε μια πρόταση Αιγύπτου-Κατάρ που είναι σε μεγάλο βαθμό σύμφωνη με προηγούμενες ισραηλινές συμφωνίες και πρόσφατα έγινε αποδεκτή από τη Χαμάς.

«Υπάρχει μια συμφωνία στο τραπέζι, και πρέπει να γίνει αποδεκτή τώρα», δήλωσε ο Ζαμίρ σε σχόλια που μεταδόθηκαν από το ισραηλινό Κανάλι 13.

«Ο στρατός έχει παράσχει τις συνθήκες για την ολοκλήρωσή της, και η απόφαση είναι πλέον στα χέρια του Νετανιάχου.»

Ο αρχηγός του στρατού ανανέωσε τις ανησυχίες του σχετικά με το σχέδιο για την κατοχή της πόλης της Γάζας.

«Ο στρατός είναι ικανός να καταλάβει τη Γάζα, αλλά η επιχείρηση θα μπορούσε να θέσει σοβαρά σε κίνδυνο τις ζωές των ομήρων», είπε.