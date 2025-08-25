Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του Ισραήλ, Εγιάλ Ζαμίρ, κάλεσε την Κυριακή τον Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να δεχθεί την τρέχουσα πρόταση για ανταλλαγή ομήρων, προειδοποιώντας ότι η κατοχή της πόλης της Γάζας ενέχει «σοβαρούς κινδύνους» για τις ζωές των ομήρων.
Η έκκληση αυτή έρχεται εν μέσω αυξανόμενων πιέσεων από οικογένειες Ισραηλινών ομήρων για την επίτευξη συμφωνίας που θα εξασφαλίσει την απελευθέρωση των αγαπημένων τους.
Την Πέμπτη, ο Νετανιάχου διέταξε άμεσες διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση όλων των ομήρων, ενώ παράλληλα συνέχισε τα σχέδια για την κατοχή της πόλης της Γάζας και τη μετακίνηση των κατοίκων της.
Οι δηλώσεις του Νετανιάχου υποδηλώνουν ότι μπορεί να επιδιώκει μια συμφωνία υπό νέες συνθήκες, ενώ οι μεσολαβητές αναμένουν επίσημη απάντησή του σε μια πρόταση Αιγύπτου-Κατάρ που είναι σε μεγάλο βαθμό σύμφωνη με προηγούμενες ισραηλινές συμφωνίες και πρόσφατα έγινε αποδεκτή από τη Χαμάς.
«Υπάρχει μια συμφωνία στο τραπέζι, και πρέπει να γίνει αποδεκτή τώρα», δήλωσε ο Ζαμίρ σε σχόλια που μεταδόθηκαν από το ισραηλινό Κανάλι 13.
«Ο στρατός έχει παράσχει τις συνθήκες για την ολοκλήρωσή της, και η απόφαση είναι πλέον στα χέρια του Νετανιάχου.»
Ο αρχηγός του στρατού ανανέωσε τις ανησυχίες του σχετικά με το σχέδιο για την κατοχή της πόλης της Γάζας.
«Ο στρατός είναι ικανός να καταλάβει τη Γάζα, αλλά η επιχείρηση θα μπορούσε να θέσει σοβαρά σε κίνδυνο τις ζωές των ομήρων», είπε.
Οι οικογένειες των ομήρων χαιρέτισαν τις δηλώσεις του Ζαμίρ.
«Ο αρχηγός του στρατού αντικατοπτρίζει την απαίτηση της πλειοψηφίας του ισραηλινού λαού για μια συνολική συμφωνία που θα επιστρέψει 50 ομήρους και θα τερματίσει τον πόλεμο», ανέφερε σε δήλωσή του.
Το Ισραήλ εκτιμά ότι η Χαμάς κρατά 50 ομήρους, εκ των οποίων 20 είναι ζωντανοί, ενώ το Τελ Αβίβ κρατά πάνω από 10.800 Παλαιστίνιους. Υπαρχουν δε αναφορές των οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων για βασανιστήρια και ιατρική παραμέληση.
Την Παρασκευή, ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατζ ενέκρινε τα σχέδια του στρατού για την κατοχή της πόλης της Γάζας, υποσχόμενος έντονα πυρά και εκτοπισμό του πληθυσμού.
Σύμφωνα με το Κανάλι 12, η τρέχουσα πρόταση περιλαμβάνει την ανάπτυξη του Ισραήλ κοντά στα σύνορα για να επιτραπεί ανθρωπιστική βοήθεια, μια προσωρινή κατάπαυση του πυρός 60 ημερών κατά τη διάρκεια της οποίας η ανταλλαγή θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις – απελευθέρωση 10 ζωντανών ομήρων και επιστροφή 18 ισραηλινών σορών με αντάλλαγμα τους Παλαιστίνιους κρατούμενους – και συζητήσεις για μόνιμες ρυθμίσεις κατάπαυσης του πυρός.
Το Ισραήλ έχει σκοτώσει σχεδόν 62.700 Παλαιστίνιους στη Γάζα από τον Οκτώβριο του 2023. Η στρατιωτική εκστρατεία έχει καταστρέψει τον θύλακα, ο οποίος αντιμετωπίζει λιμό.
Τον περασμένο Νοέμβριο, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εξέδωσε εντάλματα σύλληψης για τον Νετανιάχου και τον πρώην Υπουργό Άμυνας του, Γιοάβ Γκάλαντ, για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη Γάζα.
Το Ισραήλ αντιμετωπίζει επίσης υπόθεση γενοκτονίας στο Διεθνές Δικαστήριο για τον πόλεμο στον θύλακα.