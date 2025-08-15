Το TRT κατέγραψε αποκλειστικές εικόνες από αέρος που αποκαλύπτουν το μέγεθος της καταστροφής στη Γάζα, εν μέσω της βίαιης ισραηλινής στρατιωτικής επίθεσης που βρίσκεται σε εξέλιξη από τον Οκτώβριο του 2023.

Ο δημοσιογράφος Μουτζαχίτ Αϊντεμίρ και ο εικονολήπτης Οσμάν Εκέν κατέγραψαν εικόνες κατά τη διάρκεια ρίψης ανθρωπιστικής βοήθειας από την Ιορδανία, αποκαλύπτοντας μια Γάζα ισοπεδωμένη σε σημείο που να μην αναγνωρίζεται, εν μέσω των ισραηλινών επιθέσεων από αέρα, θάλασσα και ξηρά, στις οποίες σκοτώθηκαν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι και ολόκληρες γειτονιές μετατράπηκαν σε ερείπια.

Σύμφωνα με στοιχεία των τοπικών υγειονομικών αρχών, τουλάχιστον 61.776 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και άλλοι 154.906 έχουν τραυματιστεί στις ισραηλινές επιθέσεις από τις 7 Οκτωβρίου 2023. Χιλιάδες άλλοι πιστεύεται ότι παραμένουν θαμμένοι κάτω από τα συντρίμμια των κατεστραμμένων κτιρίων.

Το ανθρωπιστικό κόστος επιδεινώνεται από τον πολύμηνο αποκλεισμό που περιορίζει σοβαρά την είσοδο τροφίμων, νερού, φαρμάκων και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης.

Οι οργανώσεις αρωγής προειδοποιούν για συνθήκες που μοιάζουν με λιμό, με τουλάχιστον 239 θανάτους από ασιτία να έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 106 παιδιών. Μόνο το τελευταίο 24ωρο, πέντε ακόμη άνθρωποι, τέσσερις εκ των οποίων παιδιά, πέθαναν από την πείνα.