Ο ισραηλινός στρατός ξεκινάει «νέα φάση» της γενοκτονίας για την κατάληψη της πόλης της Γάζας
Το σχέδιο προβλέπει τον αναγκαστικό εκτοπισμό σχεδόν 1 εκατομμυρίου Παλαιστινίων προς τα νότια, την περικύκλωση της πόλης και εφόδους σε οικιστικές περιοχές.
Ισραηλινά άρματα μάχης και τεθωρακισμένα οχήματα κινούνται προς τα σύνορα με τη Γάζα καθώς συνεχίζονται οι επιθέσεις. / AA
21 Αύγουστος 2025

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε μια «νέα φάση» της συνεχιζόμενης επίθεσης του για την επανακατάληψη της πόλης της Γάζας, κλιμακώνοντας τη γενοκτονία στον πολιορκημένο παλαιστινιακό θύλακα.

«Έχουμε ξεκινήσει προκαταρκτικές επιχειρήσεις και τα πρώτα στάδια της επίθεσης στην πόλη της Γάζας. Οι δυνάμεις μας κατέχουν τώρα τα περίχωρα της πόλης της Γάζας», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο εκπρόσωπος του στρατού, Έφι Ντέφριν.

Ανέφερε ότι ο στρατός έχει περάσει στη δεύτερη φάση της χερσαίας εισβολής, με την κωδική ονομασία Επιχείρηση «Άρματα του Γεδεών».

«Η Χαμάς σήμερα δεν είναι η ίδια με την Χαμάς πριν την επιχείρηση», ισχυρίστηκε ο Ντέφριν.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, Εγιάλ Ζαμίρ, διέταξε την αποστολή 60.000 νέων φύλλων πορείας σε εφέδρους και παράτεινε την θητεία 20.000 υπηρετούντων για τη στήριξη της επέκτασης της επιχείρησης.

Ο Ντέφριν δήλωσε επίσης ότι το Ισραήλ έχει τον «επιχειρησιακό έλεγχο» στο 75% της Γάζας.

Αναγκαστικός εκτοπισμός

Στις 8 Αυγούστου, το πολεμικό υπουργικό συμβούλιο του Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ενέκρινε ένα σχέδιο για τη σταδιακή επανακατάληψη του θύλακα, ξεκινώντας από την πόλη της Γάζας.

Το σχέδιο προβλέπει τον αναγκαστικό εκτοπισμό σχεδόν 1 εκατομμυρίου Παλαιστινίων προς τα νότια, την περικύκλωση της πόλης και τη διεξαγωγή χερσαίων επιδρομών σε οικιστικές περιοχές.

Στις 11 Αυγούστου, το Ισραήλ εξαπέλυσε ευρεία κλίμακας επίθεση στη συνοικία Ζεϊτούν της πόλης της Γάζας.

Μάρτυρες περιέγραψαν σπίτια να ανατινάζονται με ρομπότ φορτωμένα με εκρηκτικά, πυρά πυροβολικού, αδιάκριτα πυρά και μαζικό εκτοπισμό των κατοίκων.

Η γενοκτονία του Ισραήλ

Το Ισραήλ έχει σκοτώσει περισσότερους από 62.100 Παλαιστίνιους στη Γάζα από τον Οκτώβριο του 2023.

Ο θύλακας έχει καταστραφεί από τους πολύμηνους βομβαρδισμούς, με εμπειρογνώμονες που υποστηρίζονται από τον ΟΗΕ να προειδοποιούν για εκτεταμένο αναγκαστικό λιμό.

Τον περασμένο Νοέμβριο, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εξέδωσε εντάλματα σύλληψης για τον Νετανιάχου και τον πρώην Υπουργό Άμυνας, Γιοάβ Γκαλάντ, για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη Γάζα.

Το Ισραήλ είναι επίσης αντιμέτωπο με υπόθεση γενοκτονίας στο Διεθνές Δικαστήριο.

Η σφαγή στην Πόλη της Γάζας σηματοδοτεί ένα σημείο καμπής στη γενοκτονία, με Ισραηλινούς αξιωματούχους να μιλούν ανοιχτά για ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο επανακατάληψης, παρά την αυξανόμενη διεθνή καταδίκη.

