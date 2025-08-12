Ο Ιταλός αθλητής Ματία Ντεμπερτόλις πέθανε την Τρίτη κατά τη διάρκεια των World Games στο Τσενγκντού της Κίνας, αφού κατέρρευσε κατά τη διάρκεια του αγώνα, σύμφωνα με τους διοργανωτές.
Ο Ντεμπερτόλις, 29 ετών, βρέθηκε αναίσθητος κατά τη διάρκεια ενός αγώνα προσανατολισμού στις 8 Αυγούστου και πέθανε τέσσερις ημέρες αργότερα, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των διοργανωτών των World Games και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Προσανατολισμού (IOF).
Τα World Games είναι μια πολυαθλητική διοργάνωση που πραγματοποιείται κάθε τέσσερα χρόνια για αθλήματα που δεν περιλαμβάνονται στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
«Παρά τη λήψη άμεσης εξειδικευμένης ιατρικής φροντίδας σε ένα από τα κορυφαία ιατρικά ιδρύματα της Κίνας, απεβίωσε», ανέφερε η ανακοίνωση.
Δεν δόθηκαν λεπτομέρειες για την αιτία θανάτου.
Ο προσανατολισμός απαιτεί από τους αθλητές να πλοηγούνται σε μια μη σηματοδοτημένη διαδρομή χρησιμοποιώντας χάρτη και πυξίδα, καταγράφοντας την παρουσία τους σε καθορισμένα σημεία της διαδρομής στον συντομότερο δυνατό χρόνο.
Η διοργάνωση, που πραγματοποιήθηκε περίπου 50 χιλιόμετρα έξω από το κέντρο του Τσενγκντού, έλαβε χώρα υπό έντονη ζέστη και υγρασία, με θερμοκρασίες άνω των 30°C.
Ο Ντεμπερτόλις, από το Πριμιέρο της ανατολικής Ιταλίας, συμμετείχε στον τελικό του αγώνα μεσαίας απόστασης ανδρών όταν κατέρρευσε.
Η διαδρομή των έξι χιλιομέτρων περιλάμβανε 180 μέτρα ανάβασης και 20 σημεία ελέγχου που έπρεπε να επισκεφθούν οι αθλητές.
Πλάνα από τους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης των World Games έδειχναν αθλητές να τρέχουν μέσα από χωράφια και χωριά σε μια κυρίως αγροτική διαδρομή.
Ο νικητής, ο Ρικάρντο Ρανκάν από την Ελβετία, ολοκλήρωσε τη διαδρομή σε 45 λεπτά και 22 δευτερόλεπτα.
«Χρειάστηκε να προσαρμοστώ γρήγορα στις ζεστές και υγρές συνθήκες. Νομίζω ότι τα κατάφερα αρκετά καλά», ανέφερε ο Ρανκάν σύμφωνα με τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.
Ο Ντεμπερτόλις καταγράφηκε ως «Δεν Ολοκλήρωσε» στα επίσημα αποτελέσματα, μαζί με άλλους 11 αθλητές.
Ήταν καταταγμένος στην 137η θέση της παγκόσμιας κατάταξης προσανατολισμού ανδρών και αγωνιζόταν από το 2014, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της IOF.
Συμμετείχε σε αρκετά Παγκόσμια Πρωταθλήματα και Παγκόσμια Κύπελλα ως μέλος της ιταλικής ομάδας.
Παράλληλα με την προπόνησή του, ο Ντεμπερτόλις σπούδαζε για διδακτορικό στο Βασιλικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας (KTH) στη Στοκχόλμη, όπου διέμενε.
Αυτή είναι η 12η έκδοση των World Games και διαρκεί έως τις 17 Αυγούστου, με περίπου 4.000 αθλητές να συμμετέχουν σε 253 αγωνίσματα.
Ο αγώνας μεσαίας απόστασης ανδρών στον προσανατολισμό ήταν το πρώτο αγώνισμα με μετάλλιο στους Αγώνες του Τσενγκντού.
Οι διοργανωτές των World Games και η IOF «συγκλονίστηκαν από αυτή την τραγωδία και εκφράζουν τα θερμά τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους φίλους του αθλητή, καθώς και σε ολόκληρη την κοινότητα του προσανατολισμού», ανέφερε η κοινή ανακοίνωση.
«Οι σκέψεις μας είναι με όσους επηρεάστηκαν από αυτό το γεγονός.»
Οι διοργανωτές θα «συνεχίσουν να υποστηρίζουν την οικογένεια του Ματία Ντεμπερτόλις και την κοινότητα του προσανατολισμού με κάθε δυνατό τρόπο», πρόσθεσαν.