Ο Ιταλός αθλητής Ματία Ντεμπερτόλις πέθανε την Τρίτη κατά τη διάρκεια των World Games στο Τσενγκντού της Κίνας, αφού κατέρρευσε κατά τη διάρκεια του αγώνα, σύμφωνα με τους διοργανωτές.

Ο Ντεμπερτόλις, 29 ετών, βρέθηκε αναίσθητος κατά τη διάρκεια ενός αγώνα προσανατολισμού στις 8 Αυγούστου και πέθανε τέσσερις ημέρες αργότερα, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των διοργανωτών των World Games και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Προσανατολισμού (IOF).

Τα World Games είναι μια πολυαθλητική διοργάνωση που πραγματοποιείται κάθε τέσσερα χρόνια για αθλήματα που δεν περιλαμβάνονται στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

«Παρά τη λήψη άμεσης εξειδικευμένης ιατρικής φροντίδας σε ένα από τα κορυφαία ιατρικά ιδρύματα της Κίνας, απεβίωσε», ανέφερε η ανακοίνωση.

Δεν δόθηκαν λεπτομέρειες για την αιτία θανάτου.

Ο προσανατολισμός απαιτεί από τους αθλητές να πλοηγούνται σε μια μη σηματοδοτημένη διαδρομή χρησιμοποιώντας χάρτη και πυξίδα, καταγράφοντας την παρουσία τους σε καθορισμένα σημεία της διαδρομής στον συντομότερο δυνατό χρόνο.

Η διοργάνωση, που πραγματοποιήθηκε περίπου 50 χιλιόμετρα έξω από το κέντρο του Τσενγκντού, έλαβε χώρα υπό έντονη ζέστη και υγρασία, με θερμοκρασίες άνω των 30°C.

Ο Ντεμπερτόλις, από το Πριμιέρο της ανατολικής Ιταλίας, συμμετείχε στον τελικό του αγώνα μεσαίας απόστασης ανδρών όταν κατέρρευσε.

Η διαδρομή των έξι χιλιομέτρων περιλάμβανε 180 μέτρα ανάβασης και 20 σημεία ελέγχου που έπρεπε να επισκεφθούν οι αθλητές.

Πλάνα από τους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης των World Games έδειχναν αθλητές να τρέχουν μέσα από χωράφια και χωριά σε μια κυρίως αγροτική διαδρομή.

Ο νικητής, ο Ρικάρντο Ρανκάν από την Ελβετία, ολοκλήρωσε τη διαδρομή σε 45 λεπτά και 22 δευτερόλεπτα.