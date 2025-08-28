Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης οι δυνάμεις του ισραηλινού στρατού συνέχισαν τις εισβολές τους στην ύπαιθρο της Κουνέιτρα στη νότια Συρία, παραβιάζοντας για ακόμη μια φορά την κυριαρχία της χώρας.

Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση Al-Ikhbariya, οι ισραηλινές δυνάμεις προέλασαν την Τετάρτη στην περιοχή Ρασμ αλ-Ραουάντι και κοντά στην πόλη Σαμντανίγια αλ-Γκαρμπίγια στην ύπαιθρο της Κουνέιτρα, μια περιοχή που βρίσκεται εντός της ουδέτερης ζώνης στα κατεχόμενα Υψίπεδα του Γκολάν.

Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από τον ισραηλινό στρατό σχετικά με την αναφορά των μέσων ενημέρωσης.

Κατά τη διάρκεια του Αυγούστου, ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε πέντε εισβολές στην επαρχία της Κουνέιτρα στη νοτιοδυτική Συρία, με την τελευταία να λαμβάνει χώρα νωρίς την Τρίτη, κατά την οποία σκοτώθηκε ένα άτομο.

Φονική επίθεση με drone

Η Συρία καταδίκασε την Τετάρτη την φονική επίθεση με ισραηλινό drone που σκότωσε έξι στρατιώτες στην ύπαιθρο της Δαμασκού, στο νότιο τμήμα της χώρας.

«Αυτή η επίθεση συνιστά σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και αποτελεί κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Συρίας», ανέφερε το Υπουργείο Εξωτερικών σε δήλωσή του.

Το υπουργείο χαρακτήρισε την ισραηλινή επίθεση «μέρος των επαναλαμβανόμενων επιθετικών πολιτικών που ακολουθεί η ισραηλινή κατοχή με στόχο την υπονόμευση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή».