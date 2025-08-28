Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης οι δυνάμεις του ισραηλινού στρατού συνέχισαν τις εισβολές τους στην ύπαιθρο της Κουνέιτρα στη νότια Συρία, παραβιάζοντας για ακόμη μια φορά την κυριαρχία της χώρας.
Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση Al-Ikhbariya, οι ισραηλινές δυνάμεις προέλασαν την Τετάρτη στην περιοχή Ρασμ αλ-Ραουάντι και κοντά στην πόλη Σαμντανίγια αλ-Γκαρμπίγια στην ύπαιθρο της Κουνέιτρα, μια περιοχή που βρίσκεται εντός της ουδέτερης ζώνης στα κατεχόμενα Υψίπεδα του Γκολάν.
Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από τον ισραηλινό στρατό σχετικά με την αναφορά των μέσων ενημέρωσης.
Κατά τη διάρκεια του Αυγούστου, ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε πέντε εισβολές στην επαρχία της Κουνέιτρα στη νοτιοδυτική Συρία, με την τελευταία να λαμβάνει χώρα νωρίς την Τρίτη, κατά την οποία σκοτώθηκε ένα άτομο.
Φονική επίθεση με drone
Η Συρία καταδίκασε την Τετάρτη την φονική επίθεση με ισραηλινό drone που σκότωσε έξι στρατιώτες στην ύπαιθρο της Δαμασκού, στο νότιο τμήμα της χώρας.
«Αυτή η επίθεση συνιστά σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και αποτελεί κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Συρίας», ανέφερε το Υπουργείο Εξωτερικών σε δήλωσή του.
Το υπουργείο χαρακτήρισε την ισραηλινή επίθεση «μέρος των επαναλαμβανόμενων επιθετικών πολιτικών που ακολουθεί η ισραηλινή κατοχή με στόχο την υπονόμευση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή».
Το υπουργείο επανέλαβε τη δέσμευση της Συρίας στο «νόμιμο δικαίωμά της να υπερασπιστεί τη γη και τον λαό της σύμφωνα με τις διατάξεις του διεθνούς δικαίου».
Κάλεσε τη διεθνή κοινότητα, ιδιαίτερα το Συμβούλιο Ασφαλείας, «να αναλάβει τις νομικές και ηθικές ευθύνες του για να τερματίσει αυτές τις επαναλαμβανόμενες επιθέσεις και να εργαστεί για να υποχρεώσει τις ισραηλινές αρχές κατοχής να σταματήσουν τις συνεχείς παραβιάσεις κατά της Συρίας, του λαού της και των εθνικών της θεσμών».
Υποστήριξη στη Δαμασκό
Η Τουρκία καταδίκασε έντονα νωρίτερα τις διευρυμένες ισραηλινές επιθέσεις στη Συρία ως παραβιάσεις της εδαφικής ακεραιότητας και ενότητας της χώρας, καλώντας να σταματήσουν και επαναβεβαίωσε την υποστήριξή της στη σταθερότητα και την κυριαρχία της Συρίας.
Η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και η Ιορδανία καταδίκασαν επίσης τις συνεχιζόμενες ισραηλινές εισβολές στη Συρία, χαρακτηρίζοντάς τες κατάφωρες παραβιάσεις της κυριαρχίας, του διεθνούς δικαίου και της συμφωνίας αποδέσμευσης του 1974 με το Ισραήλ.
Το Ριάντ επανέλαβε την υποστήριξή του στην ενότητα και την ανοικοδόμηση της Συρίας, απορρίπτοντας οποιαδήποτε αποσχιστική ατζέντα, ενώ κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αναλάβει δράση για να τερματίσει τις ισραηλινές επιθέσεις.
Η Ντόχα περιέγραψε τις εισβολές ως πρόκληση στη διεθνή βούληση και κάλεσε για αποφασιστικά μέτρα κατά του Ισραήλ, προειδοποιώντας για απειλές στην περιφερειακή και παγκόσμια ασφάλεια.
Το Αμμάν επίσης καταδίκασε τις ενέργειες ως επικίνδυνες κλιμακώσεις που υπονομεύουν την κυριαρχία της Συρίας και τη σταθερότητα της περιοχής, τονίζοντας την πλήρη αλληλεγγύη της με τον συριακό λαό και την εδαφική ακεραιότητα της χώρας.