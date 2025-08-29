ΚΟΣΜΟΣ
Το Ισραήλ πραγματοποιεί έντονες αεροπορικές και χερσαίες επιθέσεις στη νότια Συρία
Στρατιωτικά αεροσκάφη περιπολούν τους ουρανούς της Κουνέιτρα και της Ντεράα καθώς οι χερσαίες δυνάμεις πραγματοποιούν επιδρομές σε χωριά στην ύπαιθρο της Κουνέιτρα.
Οι επιδρομές αποτελούν συνέχεια των επανειλημμένων παραβιάσεων της κυριαρχίας της Συρίας από το Ισραήλ. / REUTERS
29 Αύγουστος 2025

Η στρατιωτική δραστηριότητα του Ισραήλ εντάθηκε την Παρασκευή στη νότια Συρία, με πολεμικά αεροσκάφη να πετούν πάνω από τις επαρχίες Κουνέιτρα και Ντεράα, ενώ χερσαίες δυνάμεις εισήλθαν στο συριακό έδαφος.

Τα συριακά κρατικά μέσα ενημέρωσης, Al-Ιkhbariah, ανέφεραν ότι ισραηλινά στρατιωτικά οχήματα προχώρησαν στο χωριό Ανατολική Σαμαντανίγια στην ύπαιθρο της Κουνέιτρα, πραγματοποιώντας έφοδο σε μια κατοικία.

Δεν υπήρχαν άμεσες πληροφορίες για θύματα.

Οι εισβολές αυτές αποτελούν συνέχεια των επαναλαμβανόμενων παραβιάσεων της συριακής κυριαρχίας από το Ισραήλ, οι οποίες περιλαμβάνουν αεροπορικές επιθέσεις και χερσαίες επιχειρήσεις στο νότιο τμήμα της χώρας.

Οι τελευταίες αναφορές για στρατιωτική δραστηριότητα του Ισραήλ έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής πιέζουν για κάποια μορφή συμφωνίας ασφαλείας μεταξύ Ισραήλ και Συρίας.

Μετά την πτώση του καθεστώτος του Μπασάρ αλ Άσαντ τον περασμένο Δεκέμβριο, το Ισραήλ έχει πραγματοποιήσει εκατοντάδες επιθέσεις που στοχεύουν στρατιωτικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό σε όλη τη Συρία, συμπεριλαμβανομένων μαχητικών αεροσκαφών, πυραυλικών συστημάτων και εγκαταστάσεων αεράμυνας, σύμφωνα με αναφορές.

Το Ισραήλ επίσης επέκτεινε την κατοχή του στα Υψίπεδα του Γκολάν, καταλαμβάνοντας τη ζώνη αποστρατικοποίησης, μια κίνηση που παραβίασε τη συμφωνία αποδέσμευσης του 1974 με τη Συρία.

Ο Άσαντ, ο οποίος κυβέρνησε τη Συρία με σιδηρά πυγμή για σχεδόν 25 χρόνια, διέφυγε στη Ρωσία τον Δεκέμβριο, τερματίζοντας το καθεστώς του Κόμματος Μπάαθ, που ήταν στην εξουσία από το 1963.

Μια νέα μεταβατική διοίκηση υπό την ηγεσία του Προέδρου Άχμεντ αλ Σαρά σχηματίστηκε τον Ιανουάριο.

