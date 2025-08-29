Η στρατιωτική δραστηριότητα του Ισραήλ εντάθηκε την Παρασκευή στη νότια Συρία, με πολεμικά αεροσκάφη να πετούν πάνω από τις επαρχίες Κουνέιτρα και Ντεράα, ενώ χερσαίες δυνάμεις εισήλθαν στο συριακό έδαφος.

Τα συριακά κρατικά μέσα ενημέρωσης, Al-Ιkhbariah, ανέφεραν ότι ισραηλινά στρατιωτικά οχήματα προχώρησαν στο χωριό Ανατολική Σαμαντανίγια στην ύπαιθρο της Κουνέιτρα, πραγματοποιώντας έφοδο σε μια κατοικία.

Δεν υπήρχαν άμεσες πληροφορίες για θύματα.

Οι εισβολές αυτές αποτελούν συνέχεια των επαναλαμβανόμενων παραβιάσεων της συριακής κυριαρχίας από το Ισραήλ, οι οποίες περιλαμβάνουν αεροπορικές επιθέσεις και χερσαίες επιχειρήσεις στο νότιο τμήμα της χώρας.

Οι τελευταίες αναφορές για στρατιωτική δραστηριότητα του Ισραήλ έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής πιέζουν για κάποια μορφή συμφωνίας ασφαλείας μεταξύ Ισραήλ και Συρίας.