Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν την επιβολή τιμωρητικού δασμού 50% σε όλα τα προϊόντα ινδικής προέλευσης, αυξάνοντας την πίεση προς την ασιατική χώρα λόγω των αυξανόμενων ενεργειακών και αμυντικών δεσμών της με τη Ρωσία, μια χώρα που ο Πρόεδρος των ΗΠΑ δηλώνει ότι μπορεί να αντιμετωπίσει «οικονομικό πόλεμο» εάν δεν επιδιώξει ειρήνη με την Ουκρανία.
Από την Τετάρτη, οι ινδικές εξαγωγές υπόκεινται σε σημαντικούς δασμούς από τις ΗΠΑ — μεταξύ των υψηλότερων που έχουν επιβληθεί από την Ουάσινγκτον. Αυτό ακολουθεί την ανακοίνωση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για πρόσθετους δασμούς νωρίτερα τον Αύγουστο, τους οποίους δήλωσε ότι ήταν απάντηση στην αυξημένη προμήθεια ρωσικού πετρελαίου και αμυντικού εξοπλισμού από το Νέο Δελχί.
Οι νέοι δασμοί ισχύουν για προϊόντα που εισέρχονται στις ΗΠΑ για κατανάλωση ή αποσύρονται από αποθήκες για κατανάλωση, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας.
Η ανακοίνωση ανέφερε ότι εξαιρέσεις θα περιλαμβάνουν αποστολές σε διαμετακόμιση με κατάλληλη πιστοποίηση, ανθρωπιστική βοήθεια και είδη που καλύπτονται από αμοιβαία εμπορικά προγράμματα.
Η ανακοίνωση επανέλαβε ότι η ενέργεια αυτή ήταν απάντηση στην έμμεση υποστήριξη της Ινδίας στη στρατιωτική εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.
«Η κυβέρνηση δεν έχει ελπίδα για άμεση ανακούφιση ή καθυστέρηση στους δασμούς των ΗΠΑ», δήλωσε αξιωματούχος του Υπουργείου Εμπορίου, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας επειδή δεν είχε εξουσιοδότηση να μιλήσει στα μέσα ενημέρωσης.
Προειδοποιήσεις από τον ιδιωτικό τομέα
Ο Ινδός Πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι έχει δεσμευτεί να μην συμβιβαστεί με τα συμφέροντα των αγροτών της χώρας, ακόμη και αν αυτό έχει μεγάλο κόστος.
Ο Μόντι λαμβάνει επίσης μέτρα για τη βελτίωση των σχέσεων με την Κίνα, με την πρώτη του επίσκεψη σε επτά χρόνια να προγραμματίζεται για το τέλος του μήνα.
Ομάδες εξαγωγέων εκτιμούν ότι οι αυξήσεις θα μπορούσαν να επηρεάσουν σχεδόν το 55% των εξαγωγών εμπορευμάτων της Ινδίας στις ΗΠΑ, ύψους 87 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ θα ωφελήσουν ανταγωνιστές όπως το Βιετνάμ, το Μπαγκλαντές και η Κίνα.
«Οι πελάτες των ΗΠΑ έχουν ήδη σταματήσει νέες παραγγελίες. Με αυτούς τους πρόσθετους δασμούς, οι εξαγωγές θα μπορούσαν να μειωθούν κατά 20-30% από τον Σεπτέμβριο και μετά», δήλωσε ο Πάνκατ Τσάντα, πρόεδρος του Συμβουλίου Προώθησης Εξαγωγών Μηχανημάτων.
Ο Τσάντα πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση έχει υποσχεθεί οικονομική βοήθεια, συμπεριλαμβανομένων αυξημένων επιδοτήσεων σε τραπεζικά δάνεια και υποστήριξη για διαφοροποίηση σε περίπτωση οικονομικών απωλειών.
«Ωστόσο, οι εξαγωγείς βλέπουν περιορισμένο περιθώριο για διαφοροποίηση σε άλλες αγορές ή πωλήσεις στην εγχώρια αγορά», είπε.
Αναλυτές του ιδιωτικού τομέα προειδοποιούν ότι ένας διαρκής δασμός 50% θα μπορούσε να επιβαρύνει την οικονομία της Ινδίας και τα εταιρικά κέρδη — οδηγώντας στις πιο απότομες υποβαθμίσεις κερδών στην Ασία — ακόμη και αν οι προτεινόμενες εγχώριες φορολογικές περικοπές μετριάσουν εν μέρει το πλήγμα.
Η Capital Economics δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι εάν τεθούν σε πλήρη ισχύ οι δασμοί των ΗΠΑ, η επίπτωση στην οικονομική ανάπτυξη της Ινδίας θα ήταν 0,8 ποσοστιαίες μονάδες τόσο φέτος όσο και του χρόνου.