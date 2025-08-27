Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν την επιβολή τιμωρητικού δασμού 50% σε όλα τα προϊόντα ινδικής προέλευσης, αυξάνοντας την πίεση προς την ασιατική χώρα λόγω των αυξανόμενων ενεργειακών και αμυντικών δεσμών της με τη Ρωσία, μια χώρα που ο Πρόεδρος των ΗΠΑ δηλώνει ότι μπορεί να αντιμετωπίσει «οικονομικό πόλεμο» εάν δεν επιδιώξει ειρήνη με την Ουκρανία.

Από την Τετάρτη, οι ινδικές εξαγωγές υπόκεινται σε σημαντικούς δασμούς από τις ΗΠΑ — μεταξύ των υψηλότερων που έχουν επιβληθεί από την Ουάσινγκτον. Αυτό ακολουθεί την ανακοίνωση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για πρόσθετους δασμούς νωρίτερα τον Αύγουστο, τους οποίους δήλωσε ότι ήταν απάντηση στην αυξημένη προμήθεια ρωσικού πετρελαίου και αμυντικού εξοπλισμού από το Νέο Δελχί.

Οι νέοι δασμοί ισχύουν για προϊόντα που εισέρχονται στις ΗΠΑ για κατανάλωση ή αποσύρονται από αποθήκες για κατανάλωση, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας.

Η ανακοίνωση ανέφερε ότι εξαιρέσεις θα περιλαμβάνουν αποστολές σε διαμετακόμιση με κατάλληλη πιστοποίηση, ανθρωπιστική βοήθεια και είδη που καλύπτονται από αμοιβαία εμπορικά προγράμματα.

Η ανακοίνωση επανέλαβε ότι η ενέργεια αυτή ήταν απάντηση στην έμμεση υποστήριξη της Ινδίας στη στρατιωτική εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Η κυβέρνηση δεν έχει ελπίδα για άμεση ανακούφιση ή καθυστέρηση στους δασμούς των ΗΠΑ», δήλωσε αξιωματούχος του Υπουργείου Εμπορίου, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας επειδή δεν είχε εξουσιοδότηση να μιλήσει στα μέσα ενημέρωσης.

Προειδοποιήσεις από τον ιδιωτικό τομέα

Ο Ινδός Πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι έχει δεσμευτεί να μην συμβιβαστεί με τα συμφέροντα των αγροτών της χώρας, ακόμη και αν αυτό έχει μεγάλο κόστος.