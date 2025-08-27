Η Βενεζουέλα ανακοίνωσε ότι αναπτύσσει πολεμικά πλοία και drones για την περιπολία της Καραϊβικής ακτογραμμής της, μετά την αποστολή επιπλέον ναυτικών δυνάμεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην περιοχή, εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων με τον Πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο.

Σε βίντεο που δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Υπουργός Άμυνας Βλαντιμίρ Παδρίνο ανακοίνωσε μια «σημαντική» ανάπτυξη drones, μαζί με περιπολίες από ναυτικά σκάφη, συμπεριλαμβανομένων μεγαλύτερων πλοίων «πιο βόρεια στα χωρικά μας ύδατα».

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά την αποστολή τριών αντιτορπιλικών από την Ουάσινγκτον την περασμένη εβδομάδα, με την αιτιολογία ότι η ενίσχυση των δυνάμεων αποσκοπεί στην καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών. Αμερικανοί αξιωματούχοι κατηγορούν τον Μαδούρο ότι ηγείται καρτέλ κοκαΐνης, το οποίο η Ουάσινγκτον έχει χαρακτηρίσει ως τρομοκρατική οργάνωση.

Την Τρίτη, πηγή από τις ΗΠΑ δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων AFP ότι ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στέλνει δύο ακόμη πλοία — το καταδρομικό κατευθυνόμενων πυραύλων USS Erie και το πυρηνοκίνητο υποβρύχιο ταχείας επίθεσης USS Newport News — στην Καραϊβική την επόμενη εβδομάδα. Η πηγή, που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, ανέφερε ότι η ανάπτυξη αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας για την ενίσχυση της πίεσης στον Μαδούρο.

Τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης έχουν αναφέρει ότι η Ουάσινγκτον προετοιμάζεται επίσης να στείλει 4.000 πεζοναύτες στην περιοχή.