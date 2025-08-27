Η Βενεζουέλα ανακοίνωσε ότι αναπτύσσει πολεμικά πλοία και drones για την περιπολία της Καραϊβικής ακτογραμμής της, μετά την αποστολή επιπλέον ναυτικών δυνάμεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην περιοχή, εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων με τον Πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο.
Σε βίντεο που δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Υπουργός Άμυνας Βλαντιμίρ Παδρίνο ανακοίνωσε μια «σημαντική» ανάπτυξη drones, μαζί με περιπολίες από ναυτικά σκάφη, συμπεριλαμβανομένων μεγαλύτερων πλοίων «πιο βόρεια στα χωρικά μας ύδατα».
Η κίνηση αυτή έρχεται μετά την αποστολή τριών αντιτορπιλικών από την Ουάσινγκτον την περασμένη εβδομάδα, με την αιτιολογία ότι η ενίσχυση των δυνάμεων αποσκοπεί στην καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών. Αμερικανοί αξιωματούχοι κατηγορούν τον Μαδούρο ότι ηγείται καρτέλ κοκαΐνης, το οποίο η Ουάσινγκτον έχει χαρακτηρίσει ως τρομοκρατική οργάνωση.
Την Τρίτη, πηγή από τις ΗΠΑ δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων AFP ότι ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στέλνει δύο ακόμη πλοία — το καταδρομικό κατευθυνόμενων πυραύλων USS Erie και το πυρηνοκίνητο υποβρύχιο ταχείας επίθεσης USS Newport News — στην Καραϊβική την επόμενη εβδομάδα. Η πηγή, που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, ανέφερε ότι η ανάπτυξη αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας για την ενίσχυση της πίεσης στον Μαδούρο.
Τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης έχουν αναφέρει ότι η Ουάσινγκτον προετοιμάζεται επίσης να στείλει 4.000 πεζοναύτες στην περιοχή.
Διπλή αμοιβή
Οι Ηνωμένες Πολιτείες διπλασίασαν την αμοιβή για τον Μαδούρο στα 50 εκατομμύρια δολάρια για κατηγορίες που σχετίζονται με ναρκωτικά. Η Ουάσινγκτον έχει κατηγορήσει τον ηγέτη της Βενεζουέλας ότι χρησιμοποιεί κρατικούς πόρους για να προστατεύει και να πλουτίζει τα μέλη των καρτέλ, ενώ η Βενεζουέλα επιμένει ότι οι κατηγορίες είναι κατασκευασμένες για να δικαιολογήσουν απόπειρες αλλαγής καθεστώτος.
Ο Μαδούρο έχει επανειλημμένα κατηγορήσει τις ΗΠΑ ότι σχεδιάζουν την ανατροπή του. Σε απάντηση στην ναυτική κλιμάκωση, έχει εντείνει τις προσπάθειες στρατολόγησης για τη λαϊκή πολιτοφυλακή της Βενεζουέλας, δεσμευόμενος να εγγράψει χιλιάδες νέα μέλη για την υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας.
«Για άλλη μια φορά, η Βενεζουέλα απειλείται από ιμπεριαλιστική επιθετικότητα», δήλωσε ο Μαδούρο σε ξεχωριστή ανακοίνωση, κατηγορώντας την Ουάσινγκτον ότι χρησιμοποιεί τις κατηγορίες για ναρκωτικά ως πρόσχημα για στρατιωτική εκφοβισμό.
Η αντιπαράθεση υπογραμμίζει την επιδεινούμενη σχέση μεταξύ ΗΠΑ και Βενεζουέλας, η οποία χαρακτηρίζεται από κυρώσεις, διπλωματική απομόνωση και αποτυχημένες προσπάθειες της αντιπολίτευσης να ανατρέψει τον Μαδούρο.