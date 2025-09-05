Ο Πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι, περιέγραψε τον καταστροφικό πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα — που έχει προκαλέσει τον θάνατο δεκάδων χιλιάδων Παλαιστινίων και βρίσκεται υπό διερεύνηση για γενοκτονία — ως μια «πνευματική σύγκρουση» μεταξύ καλού και κακού.

Σε συνέντευξή του στο CBN News την Πέμπτη, ο Χάκαμπι κάλεσε τους Χριστιανούς παγκοσμίως να στηρίξουν το Ισραήλ, υπογραμμίζοντας πώς η θρησκευτική ιδεολογία συνεχίζει να διαμορφώνει την πολιτική υποστήριξη των ΗΠΑ προς το Τελ Αβίβ, ακόμη και εν μέσω αυξανόμενης διεθνούς κατακραυγής για εγκλήματα πολέμου και κατηγορίες γενοκτονίας στη Γάζα.

Ο Χάκαμπι υποστήριξε ότι οι μάχες και η αυξανόμενη διεθνής κριτική προς το Ισραήλ δεν μπορούν να κατανοηθούν μόνο με πολιτικούς ή στρατιωτικούς όρους. Περιέγραψε την κρίση ως «μια μάχη των αιώνων», που, όπως είπε, αντιπαραθέτει «τον παράδεισο με την κόλαση» και «το καλό με το κακό».

Παράλληλα, προέτρεψε τους Χριστιανούς πιστούς στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε όλο τον κόσμο να υποστηρίξουν το Ισραήλ, λέγοντας ότι οι Χριστιανοί πρέπει να σταθούν στο πλευρό του Ισραήλ, όχι «επειδή συμφωνούν με την κυβέρνησή του και όλα όσα κάνει. Στέκεστε με το Ισραήλ επειδή το Ισραήλ υπερασπίζεται την παράδοση του Θεού του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ, τον νόμο, το φως, τα θεμέλια του ίδιου του δυτικού πολιτισμού.»

Οι δηλώσεις του Χάκαμπι αποδεικνύουν πώς η πολιτική θέση της Ουάσινγκτον συνεχίζει να πλαισιώνει την άνευ όρων υποστήριξη προς το Ισραήλ μέσω θρησκευτικής ιδεολογίας, αντί για το διεθνές δίκαιο ή τα ανθρώπινα δικαιώματα, ακόμη και καθώς το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο έχει εκδώσει εντάλματα σύλληψης για τον Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον πρώην Υπουργό Άμυνας Γιοάβ Γκαλάντ, και το Διεθνές Δικαστήριο εξετάζει κατηγορίες γενοκτονίας κατά του Ισραήλ.

Προβάλλοντας τους επικριτές του Ισραήλ ως συμμάχους «δυνάμεων που επιδιώκουν να εξοντώσουν όχι μόνο κάθε Εβραίο αλλά και κάθε Χριστιανό», ο Χάκαμπι υποστήριξε ότι η Χαμάς και άλλες αντιστασιακές ομάδες απειλούν την ίδια τη Χριστιανοσύνη.

Αυτή η ρητορική ενισχύει τη μακροχρόνια σύνδεση των ευαγγελικών πεποιθήσεων των ΗΠΑ με την φιλοϊσραηλινή πολιτική, παρουσιάζοντας τον πόλεμο ως μια βιβλική σύγκρουση, ενώ ταυτόχρονα αποκρύπτει την πραγματικότητα της μαζικής ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα.