Όταν ρωτήθηκε αυτή την εβδομάδα αν η κυβέρνηση Τραμπ θα επιδιώξει τη λογοδοσία, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε στο Πρακτορείο Anadolu: «Το Υπουργείο Εξωτερικών δεν έχει υψηλότερη προτεραιότητα από την ασφάλεια και την προστασία των Αμερικανών πολιτών. Σας παραπέμπουμε στην Κυβέρνηση του Ισραήλ για ενημερώσεις σχετικά με την έρευνα.»

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και ο ισραηλινός στρατός δεν απάντησαν άμεσα στα αιτήματα του Πρακτορείου Anadolu για σχόλια.

Οι Τούρκοι εισαγγελείς ξεκίνησαν έρευνα για τη δολοφονία της Έιγκι, αλλά μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου 2025, παραμένει σε εξέλιξη.

Ο Μπραντ Πάρκερ, αναπληρωτής διευθυντής πολιτικής στο Κέντρο Συνταγματικών Δικαιωμάτων και μέλος της νομικής ομάδας που υποστηρίζει την οικογένεια της Έιγκι, δήλωσε: «Προς το παρόν, δεν υπάρχει ανοιχτή έρευνα από την αμερικανική κυβέρνηση, σε οποιοδήποτε ομοσπονδιακό πρακτορείο, για τη δολοφονία της Αϊσενούρ... Ένας χρόνος έχει περάσει, χωρίς καμία λογοδοσία και ούτε καν διάθεση για έρευνα από την αμερικανική κυβέρνηση.»

Μοντέλο ατιμωρησίας

Ο Πάρκερ δήλωσε ότι οι αμερικανικές αρχές, όπως το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το FBI, έχουν την εξουσία να διερευνήσουν εγκλήματα που διαπράττονται κατά Αμερικανών στο εξωτερικό, αλλά προτιμούν να μην αναλάβουν δράση. «Οι ΗΠΑ παρέχουν ατιμωρησία όχι μόνο για τη δολοφονία της Αϊσενούρ, αλλά και για άλλους Αμερικανούς και Παλαιστινοαμερικανούς που έχουν σκοτωθεί στη Δυτική Όχθη. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ παραμένει σιωπηλή, δεν αναλαμβάνει δράση, δεν διεξάγει έρευνα και δείχνει σαφώς ότι δεν θα λογοδοτήσει για τη δολοφονία Αμερικανών από Ισραηλινούς στρατιώτες και αξιωματούχους», δήλωσε.

Ο Πάρκερ είπε ότι οι μαρτυρίες των μαρτύρων αποσαφήνισαν τις συνθήκες του συμβάντος: «Οι ισραηλινές δυνάμεις την πυροβόλησαν από την οροφή ενός παλαιστινιακού σπιτιού στο χωριό Μπέιτα. Αυτό δεν είναι μυστικό. Υπάρχουν πολλοί μάρτυρες, οι ισραηλινές αρχές γνωρίζουν ποιος είναι ο δράστης. Γνωρίζουν ποια μονάδα είναι. Πρόκειται για μια πολύ σκόπιμη επιλογή να εξασφαλιστεί η ατιμωρησία, να μην διεξαχθεί έρευνα και να μην υποχρεωθούν οι άνθρωποι να λογοδοτήσουν».

Ο Πάρκερ επισήμανε επίσης την αλλαγή στις απόψεις της αμερικανικής κοινής γνώμης, λέγοντας: «Η κοινή γνώμη αλλάζει δραματικά και θέλει λογοδοσία και δικαιοσύνη. Θέλει οι ισραηλινές δυνάμεις και οι ισραηλινοί ηγέτες να λογοδοτήσουν και η αμερικανική κυβέρνηση να σταματήσει να στέλνει όπλα, να παρέχει χρηματοδότηση και να προσφέρει διπλωματική προστασία», ενώ κατηγόρησε την Ουάσινγκτον ότι υποστηρίζει μια κυβέρνηση που «συνεχίζει το γενοκτονία» στη Γάζα.

Ένα μεγαλύτερο τίμημα

H Εϊγκί είναι ένας από τους τουλάχιστον εννέα Αμερικανούς πολίτες που έχουν σκοτωθεί από τις ισραηλινές δυνάμεις ή τους εποίκους από το 2022. Μεταξύ αυτών είναι η Παλαιστίνια-Αμερικανίδα δημοσιογράφος Shireen Abu Akleh και ο 20χρονος Παλαιστίνιος-Αμερικανός Sayfollah Musallet, ο οποίος σκοτώθηκε τον Ιούλιο του 2025. Σε καμία από αυτές τις υποθέσεις δεν έχει επιτευχθεί λογοδοσία.

Μετά το θάνατο του Musallet, ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ Μάικ Χάκαμπι δήλωσε ότι ζήτησε από τις ισραηλινές αρχές να διεξαγάγουν « αυστηρή έρευνα», χαρακτηρίζοντας τη δολοφονία «έγκλημα και τρομοκρατική ενέργεια». Ωστόσο, από τότε δεν έχει αναφερθεί καμία πρόοδος.

Ο αγώνας συνεχίζεται

Η οικογένεια της Εϊγκί συνεχίζει να αναζητά απαντήσεις. Η αδελφή της, Οζντέν Μπένετ, θα συναντηθεί με τον Αλί στις 15 Σεπτεμβρίου στην Ουάσινγκτον, μαζί με τις οικογένειες άλλων Αμερικανών που σκοτώθηκαν από το Ισραήλ, και θα συναντηθούν με μέλη του Κογκρέσου.

Μαζί, ελπίζουν να αυξήσουν την πίεση ώστε οι ΗΠΑ να ξεκινήσουν τη δική τους έρευνα.

Ο Αλί δήλωσε ότι έχει ελάχιστες ελπίδες για επίσημη δράση, αλλά συνεχίζει τον αγώνα, λέγοντας: «Τίποτα δεν έχει αλλάξει πραγματικά... αλλά συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε».