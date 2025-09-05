Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Τερέσα Ριμπέρα, χαρακτήρισε τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα ως «γενοκτονία» και επέκρινε την αδυναμία της Ευρώπης να δράσει με ενότητα στο ζήτημα.

«Η γενοκτονία στη Γάζα αποκαλύπτει την αποτυχία της Ευρώπης να δράσει και να μιλήσει με μία φωνή, ακόμα και καθώς οι διαδηλώσεις εξαπλώνονται στις ευρωπαϊκές πόλεις και 14 μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ ζητούν άμεση κατάπαυση του πυρός», δήλωσε η Ριμπέρα κατά τη διάρκεια ομιλίας της στους φοιτητές του πανεπιστημίου Sciences Po στο Παρίσι την Πέμπτη.

Απαντώντας σε ερώτηση φοιτητή για το ζήτημα, η Ριμπέρα τόνισε ότι ο πόλεμος του Ισραήλ στη Γάζα αποτελεί «πραγματική δοκιμασία, όχι μόνο για τους Ευρωπαίους αλλά και για ολόκληρο τον κόσμο».

Η Ριμπέρα εξέφρασε την απογοήτευσή της για την αδυναμία της ΕΕ να ανταποκριθεί αποφασιστικά, αλλά προέτρεψε να συνεχιστούν οι προσπάθειες για την επίτευξη ειρήνης.