Η γενοκτονία στη Γάζα αναδεικνύει την αποτυχία της Ευρώπης να δράσει και να μιλήσει με ενιαία φωνή
"Είναι πολύ απογοητευτικό να βλέπουμε ότι εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε δυσκολίες για να προχωρήσουμε με ενωμένο τρόπο," δήλωσε η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Τερέζα Ριμπέρα.
Τερέζα Ριμπέρα / AA
5 Σεπτέμβριος 2025

Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Τερέσα Ριμπέρα, χαρακτήρισε τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα ως «γενοκτονία» και επέκρινε την αδυναμία της Ευρώπης να δράσει με ενότητα στο ζήτημα.

«Η γενοκτονία στη Γάζα αποκαλύπτει την αποτυχία της Ευρώπης να δράσει και να μιλήσει με μία φωνή, ακόμα και καθώς οι διαδηλώσεις εξαπλώνονται στις ευρωπαϊκές πόλεις και 14 μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ ζητούν άμεση κατάπαυση του πυρός», δήλωσε η Ριμπέρα κατά τη διάρκεια ομιλίας της στους φοιτητές του πανεπιστημίου Sciences Po στο Παρίσι την Πέμπτη.

Απαντώντας σε ερώτηση φοιτητή για το ζήτημα, η Ριμπέρα τόνισε ότι ο πόλεμος του Ισραήλ στη Γάζα αποτελεί «πραγματική δοκιμασία, όχι μόνο για τους Ευρωπαίους αλλά και για ολόκληρο τον κόσμο».

Η Ριμπέρα εξέφρασε την απογοήτευσή της για την αδυναμία της ΕΕ να ανταποκριθεί αποφασιστικά, αλλά προέτρεψε να συνεχιστούν οι προσπάθειες για την επίτευξη ειρήνης.

«Είναι πολύ απογοητευτικό να βλέπουμε ότι εξακολουθούμε να έχουμε δυσκολίες να εμφανιστούμε ενωμένοι, και είμαι ανάμεσα σε αυτούς που αισθάνονται αυτή την απογοήτευση», είπε.

Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος πρόσθεσε ότι, παρά την αργή πρόοδο, «πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε, να μην αποδεχόμαστε την απογοήτευση, αλλά να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για την κατάπαυση του πυρός, για την απελευθέρωση των ομήρων, για την προστασία των αμάχων και των μέσων ενημέρωσης, και για την αποκατάσταση αυτού που θα έπρεπε να είναι η κανονική ζωή για τους ανθρώπους».

Αν και αυτή είναι η πιο ισχυρή καταδίκη που έχει εκφραστεί μέχρι στιγμής από αξιωματούχο της ΕΕ, η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν χαρακτηρίζει επίσημα τον πόλεμο στη Γάζα ως «γενοκτονία».

Το Ισραήλ έχει σκοτώσει περισσότερους από 63.000 ανθρώπους στη Γάζα από τον Οκτώβριο του 2023, έχει καταστρέψει ή προκαλέσει ζημιές στα περισσότερα κτίρια του θύλακα και έχει αναγκάσει πολλαπλές μετακινήσεις πληθυσμού. Ένας παγκόσμιος οργανισμός παρακολούθησης της πείνας αναφέρει ότι τμήματα του θύλακα υποφέρουν πλέον από λιμό που προκλήθηκε από ανθρώπινη παρέμβαση.

