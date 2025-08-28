ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Oı ΗΠΑ ενδέχεται να επιβάλουν κυρώσεις στην Ουκρανία εάν αποτύχουν οι ειρηνευτικές συνομιλίες
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ απειλεί με οικονομικό πόλεμο καθώς ασκεί πιέσεις στη Μόσχα και το Κίεβο να διαπραγματευτούν απευθείας και υποστηρίζει τις δυτικές προσπάθειες για την άμβλυνση των εντάσεων.
Ο Τραμπ απειλεί με οικονομικό πόλεμο κατά της κλιμάκωσης της στρατιωτικής σύγκρουσης. / AP
28 Αύγουστος 2025

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε ότι η Ουκρανία, μαζί με τη Ρωσία, θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν σοβαρές κυρώσεις εάν δεν προχωρήσουν προς την ειρήνη.

Μιλώντας από την Ουάσινγκτον, ο Τραμπ τόνισε την Τρίτη ότι το Κίεβο δεν είναι άμοιρο ευθυνών, κατηγορώντας και τις δύο πλευρές για τη σύγκρουση που διαρκεί πάνω από τέσσερα χρόνια.

«Ο Ζελένσκι δεν είναι ακριβώς αθώος. Τώρα τα πάμε καλά, αλλά έχουμε μια πολύ διαφορετική σχέση γιατί πλέον δεν δίνουμε χρήματα στην Ουκρανία», είπε ο Τραμπ, αναφερόμενος σε μια συμφωνία όπου τα μέλη του ΝΑΤΟ αγοράζουν αμερικανικά όπλα για χρήση από το Κίεβο.

«[...] κυρίως νέοι άνθρωποι πεθαίνουν κάθε εβδομάδα. Αν μπορώ να το αποτρέψω, είτε μέσω κυρώσεων είτε απλώς με το να είμαι εγώ, ή με τη χρήση ενός πολύ ισχυρού συστήματος δασμών που θα είναι πολύ δαπανηρό για τη Ρωσία ή την Ουκρανία ή όποιον εμπλέκεται, θα το κάνω», είπε ο Τραμπ.

Ο Τραμπ κατηγόρησε επίσης τον προκάτοχό του, Τζο Μπάιντεν, ότι επέτρεψε στην Ουκρανία να εμπλακεί σε πόλεμο με τη Ρωσία.

«Κανείς δεν μπαίνει σε πόλεμο πιστεύοντας ότι θα χάσει. Μπαίνουν – είμαι σίγουρος ότι η Ουκρανία πίστευε ότι θα κερδίσει. Είναι, ξέρετε, θα κερδίσουμε. Θα νικήσετε κάποιον που είναι 15 φορές μεγαλύτερος από εσάς. Ο Μπάιντεν δεν έπρεπε να το αφήσει να συμβεί», πρόσθεσε.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ επανέλαβε την απειλή του να ξεκινήσει έναν «οικονομικό πόλεμο», προειδοποιώντας ότι η αδράνεια από τη Μόσχα θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέους καταστροφικούς εμπορικούς περιορισμούς.

«Θέλουμε να υπάρξει ένα τέλος. Έχουμε οικονομικές κυρώσεις. Μιλάω για οικονομικές, γιατί δεν πρόκειται να εμπλακούμε σε έναν παγκόσμιο πόλεμο», είπε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ.

Εγγυήσεις ασφαλείας

Ο Πρόεδρος Τραμπ, εδώ και εβδομάδες, πιέζει τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να συναντηθούν πρόσωπο με πρόσωπο για άμεσες διαπραγματεύσεις κατά τη διάρκεια των ξεχωριστών επισκέψεών τους στις ΗΠΑ.

Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ έχει αμφισβητήσει τη νομιμότητα του Ζελένσκι, ισχυρισμός που ο Τραμπ απέρριψε ως «ανοησία» και «επίδειξη» από Ρώσους αξιωματούχους που δεν είναι πρόθυμοι να συμβιβαστούν.

Παράλληλα, οι ΗΠΑ και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι εργάζονται για την ανάπτυξη εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία.

Οι δυτικοί σύμμαχοι προετοιμάζουν ένα τριπλό σχέδιο ασφαλείας για την Ουκρανία μόλις επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός, ανέφερε η εφημερίδα Financial Times, επικαλούμενη Ευρωπαίους και Ουκρανούς αξιωματούχους.

Τα μέτρα θα περιλαμβάνουν υποστήριξη αεράμυνας, ανταλλαγή πληροφοριών και πιθανή ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων για την ενίσχυση της μεταπολεμικής άμυνας της Ουκρανίας.

