Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε ότι η Ουκρανία, μαζί με τη Ρωσία, θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν σοβαρές κυρώσεις εάν δεν προχωρήσουν προς την ειρήνη.

Μιλώντας από την Ουάσινγκτον, ο Τραμπ τόνισε την Τρίτη ότι το Κίεβο δεν είναι άμοιρο ευθυνών, κατηγορώντας και τις δύο πλευρές για τη σύγκρουση που διαρκεί πάνω από τέσσερα χρόνια.

«Ο Ζελένσκι δεν είναι ακριβώς αθώος. Τώρα τα πάμε καλά, αλλά έχουμε μια πολύ διαφορετική σχέση γιατί πλέον δεν δίνουμε χρήματα στην Ουκρανία», είπε ο Τραμπ, αναφερόμενος σε μια συμφωνία όπου τα μέλη του ΝΑΤΟ αγοράζουν αμερικανικά όπλα για χρήση από το Κίεβο.

«[...] κυρίως νέοι άνθρωποι πεθαίνουν κάθε εβδομάδα. Αν μπορώ να το αποτρέψω, είτε μέσω κυρώσεων είτε απλώς με το να είμαι εγώ, ή με τη χρήση ενός πολύ ισχυρού συστήματος δασμών που θα είναι πολύ δαπανηρό για τη Ρωσία ή την Ουκρανία ή όποιον εμπλέκεται, θα το κάνω», είπε ο Τραμπ.

Ο Τραμπ κατηγόρησε επίσης τον προκάτοχό του, Τζο Μπάιντεν, ότι επέτρεψε στην Ουκρανία να εμπλακεί σε πόλεμο με τη Ρωσία.

«Κανείς δεν μπαίνει σε πόλεμο πιστεύοντας ότι θα χάσει. Μπαίνουν – είμαι σίγουρος ότι η Ουκρανία πίστευε ότι θα κερδίσει. Είναι, ξέρετε, θα κερδίσουμε. Θα νικήσετε κάποιον που είναι 15 φορές μεγαλύτερος από εσάς. Ο Μπάιντεν δεν έπρεπε να το αφήσει να συμβεί», πρόσθεσε.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ επανέλαβε την απειλή του να ξεκινήσει έναν «οικονομικό πόλεμο», προειδοποιώντας ότι η αδράνεια από τη Μόσχα θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέους καταστροφικούς εμπορικούς περιορισμούς.