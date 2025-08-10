ΤΟΥΡΚΙΑ
1 λεπτά ανάγνωσης
Ο Ερντογάν χαιρέτισε την πρόοδο στην ειρηνευτική διαδικασία μεταξύ Αζερμπαϊτζάν και Αρμενίας
Στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Αζέρο ομόλογο του Ιλχάμ Αλίγιεφ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δήλωσε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να παρέχει την απαραίτητη υποστήριξη για την ειρήνη.
10 Αύγουστος 2025

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, χαιρέτισε την πρόοδο στην ειρηνευτική διαδικασία μεταξύ Αζερμπαϊτζάν και Αρμενίας στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν, Ιλχάμ Αλίγιεφ.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, συζητήθηκαν οι σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Αζερμπαϊτζάν, καθώς και περιφερειακά θέματα, σύμφωνα με τη Διεύθυνση Επικοινωνίας.

Ο Ερντογάν χαρακτήρισε ικανοποιητική την πρόσφατη πρόοδο προς την ειρήνη μεταξύ Αζερμπαϊτζάν και Αρμενίας, προσθέτοντας ότι η εγκαθίδρυση μιας μόνιμης ειρήνης και ενός σταθερού περιβάλλοντος θα συμβάλει επίσης στην ειρήνη και τη σταθερότητα σε ολόκληρη την περιοχή.

Η Τουρκία θα συνεχίσει να παρέχει την απαραίτητη υποστήριξη προς αυτόν τον στόχο, ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Την Παρασκευή, ο Πρόεδρος Αλίγιεφ, ο Πρωθυπουργός της Αρμενίας, Νικόλ Πασινιάν και ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ, υπέγραψαν κοινή διακήρυξη σε τριμερή σύνοδο κορυφής στον Λευκό Οίκο.

Η συμφωνία αποσκοπεί στον τερματισμό σύγκρουσης πολλών δεκαετιών μεταξύ δύο γειτονικών χωρών του Νοτίου Καυκάσου, με δεσμεύσεις για παύση των εχθροπραξιών, επαναλειτουργία των οδών μεταφοράς και εξομάλυνση των σχέσεων.

Η Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν έχουν διεξαγάγει μια σειρά διασυνοριακών πολέμων από τα τέλη της δεκαετίας του 1980, συμπεριλαμβανομένου του πιο πρόσφατου το 2020, όταν το Αζερμπαϊτζάν απελευθέρωσε τα εδάφη του στο Καραμπάχ.

