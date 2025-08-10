Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, χαιρέτισε την πρόοδο στην ειρηνευτική διαδικασία μεταξύ Αζερμπαϊτζάν και Αρμενίας στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν, Ιλχάμ Αλίγιεφ.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, συζητήθηκαν οι σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Αζερμπαϊτζάν, καθώς και περιφερειακά θέματα, σύμφωνα με τη Διεύθυνση Επικοινωνίας.

Ο Ερντογάν χαρακτήρισε ικανοποιητική την πρόσφατη πρόοδο προς την ειρήνη μεταξύ Αζερμπαϊτζάν και Αρμενίας, προσθέτοντας ότι η εγκαθίδρυση μιας μόνιμης ειρήνης και ενός σταθερού περιβάλλοντος θα συμβάλει επίσης στην ειρήνη και τη σταθερότητα σε ολόκληρη την περιοχή.

Η Τουρκία θα συνεχίσει να παρέχει την απαραίτητη υποστήριξη προς αυτόν τον στόχο, ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.