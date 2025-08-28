ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2 λεπτά ανάγνωσης
Το Κρεμλίνο είναι αντίθετο στην ειρηνευτική δύναμη της ΕΕ στην Ουκρανία
Η Μόσχα επαναλαμβάνει την αντίθεσή της στην παρουσία ξένων στρατευμάτων στην Ουκρανία και σημειώνει ότι οποιαδήποτε σύνοδος κορυφής μεταξύ Ρώσων και Ουκρανών ηγετών πρέπει να προετοιμαστεί σχολαστικά,
Το Κρεμλίνο είναι αντίθετο στην ειρηνευτική δύναμη της ΕΕ στην Ουκρανία
Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ. / Reuters
28 Αύγουστος 2025

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι αντιτίθεται στην αποστολή στρατιωτικών ειρηνευτικών δυνάμεων από τις ευρωπαϊκές χώρες στην Ουκρανία και απέρριψε την ιδέα της διεξαγωγής συνόδου κορυφής μεταξύ του Βλαντιμίρ Πούτιν και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο άμεσο μέλλον.

Όταν ρωτήθηκε για την άποψη της Μόσχας σχετικά με την ιδέα να συμπεριληφθεί σε μια συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας η αποστολή ειρηνευτικών στρατιωτικών δυνάμεων της Ευρώπης στην Ουκρανία, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ απάντησε: «Απορρίπτουμε τέτοιου είδους συζητήσεις».

Ο Πεσκόφ υπενθύμισε ότι η επιθυμία της Ρωσίας να εμποδίσει τη στρατιωτική παρουσία των χωρών του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία ήταν ένας από τους αρχικούς λόγους για την έναρξη της επίθεσης τον Φεβρουάριο του 2022.

Η Ουκρανία ζητά εγγυήσεις ασφάλειας από τη Δύση για να προστατευθεί από πιθανές μελλοντικές επιθέσεις της Ρωσίας, ενώ η Μόσχα ζητά από το Κίεβο να κάνει περισσότερες εδαφικές παραχωρήσεις στα ανατολικά.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ

Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι οι εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία είναι «ένα από τα πιο σημαντικά θέματα» των διαπραγματεύσεων και πρόσθεσε ότι η Μόσχα δεν θα συζητήσει δημοσίως τις λεπτομέρειες του περιεχομένου αυτών των εγγυήσεων.

Το Κρεμλίνο αντιτάχθηκε επίσης στην ιδέα της διεξαγωγής μιας συνάντησης κορυφής μεταξύ του προέδρου Πούτιν και του Ουκρανού ομολόγου του Ζελένσκι.

Σε συνέντευξη Τύπου με δημοσιογράφους, μεταξύ των οποίων και εκπρόσωπος του AFP, ο Πεσκόφ δήλωσε: «Για να είναι αποτελεσματική οποιαδήποτε επαφή υψηλού επιπέδου, πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένη».

Από την άλλη , ο Πεσκόφ δήλωσε ότι οι επικεφαλής των ρωσικών και ουκρανικών διαπραγματευτικών ομάδων βρίσκονται «σε επαφή», αλλά δεν έχει καθοριστεί ημερομηνία για μελλοντικές συνομιλίες.

Ανακάλυψε
Πώς η Τουρκία προσπέρασε την Κίνα και τις ΗΠΑ και έγινε ηγέτιδα στα μη επανδρωμένα αεροσκάφη
Θησαυροί του Γκιομπεκλί Τεπέ στο Κολοσσαίο της Ρώμης
Η Ελβετία απελευθέρωσε και απέλασε τον Αμερικανό δημοσιογράφο Παλαιστινιακής καταγωγής Αμπουνίμαχ
Ανοιχτή επιστολή 1.000 επιστημόνων για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα
Η σημασία της 7ης Οκτωβρίου στην Ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση
Παλαιστίνιος γιατρός πέθανε σε ισραηλινή φυλακή αφού αρνήθηκε να φύγει από τη Γάζα
Αναδρομή στη σιωνιστική τρομοκρατία που οδήγησε στη δημιουργία του Ισραήλ
Νέα εποχή στις σχέσεις Τραμπ-Νετανιάχου
Η προσπάθεια του Νετανιάχου να αναμορφώσει την ισραηλινή δικαιοσύνη
Γιατί το Ισραήλ δεν έχει σύνταγμα
Πως η Ρωσία και το Πακιστάν παρακάμπτουν τις κυρώσεις;
Αλ Μπιρούνι: Η «Παγκόσμια Ιδιοφυΐα» της Χρυσής Εποχής του Ισλάμ
Από την ακμή στη χρεοκοπία: 5 μάρκες που βρέθηκαν εκτός αγοράς
Ο Κίνδυνος Μεγασεισμού στην Ιαπωνία
Οι Γάτες Κυβερνούν τον Κόσμο
Ρίξε μια ματιά στο TRT Global. Πες μας τη γνώμη σου!
Contact us