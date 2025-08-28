Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι αντιτίθεται στην αποστολή στρατιωτικών ειρηνευτικών δυνάμεων από τις ευρωπαϊκές χώρες στην Ουκρανία και απέρριψε την ιδέα της διεξαγωγής συνόδου κορυφής μεταξύ του Βλαντιμίρ Πούτιν και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο άμεσο μέλλον.

Όταν ρωτήθηκε για την άποψη της Μόσχας σχετικά με την ιδέα να συμπεριληφθεί σε μια συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας η αποστολή ειρηνευτικών στρατιωτικών δυνάμεων της Ευρώπης στην Ουκρανία, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ απάντησε: «Απορρίπτουμε τέτοιου είδους συζητήσεις».

Ο Πεσκόφ υπενθύμισε ότι η επιθυμία της Ρωσίας να εμποδίσει τη στρατιωτική παρουσία των χωρών του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία ήταν ένας από τους αρχικούς λόγους για την έναρξη της επίθεσης τον Φεβρουάριο του 2022.

Η Ουκρανία ζητά εγγυήσεις ασφάλειας από τη Δύση για να προστατευθεί από πιθανές μελλοντικές επιθέσεις της Ρωσίας, ενώ η Μόσχα ζητά από το Κίεβο να κάνει περισσότερες εδαφικές παραχωρήσεις στα ανατολικά.