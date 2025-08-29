ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κάλας: Το παράθυρο της διπλωματίας παραμένει ανοιχτό για τις συνομιλίες με το Ιράν για τα πυρηνικά
Η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική, Κάγια Κάλας, τονίζει ότι η περίοδος αυτή προσφέρει επίσης μια κρίσιμη ευκαιρία για την επιδίωξη διπλωματικών λύσεων στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.
Η Κάγια Κάλας τόνισε ότι η 30ήμερη αντίστροφη μέτρηση προσφέρει ευκαιρία για την επιδίωξη διπλωματικής λύσης με το Ιράν. (Φωτογραφία: AP) / AP
29 Αύγουστος 2025

Οι ευρωπαϊκές δυνάμεις ενεργοποίησαν την αντίστροφη μέτρηση 30 ημερών που θα μπορούσε να επαναφέρει τις κυρώσεις των Ηνωμένων Εθνών στο Ιράν. Ωστόσο, η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας, τόνισε ότι αυτή η περίοδος αποτελεί επίσης μια κρίσιμη ευκαιρία για διπλωματία.

«Μπαίνουμε σε μια νέα φάση με αυτές τις 30 ημέρες, που μας δίνουν επίσης την ευκαιρία να αναζητήσουμε πραγματικά διπλωματικούς τρόπους για να βρούμε μια λύση», δήλωσε η Κάλας στους δημοσιογράφους την Παρασκευή. «Έχουμε αυτές τις 30 ημέρες για να τακτοποιήσουμε τα πράγματα».

Η κίνηση από τη Γαλλία, τη Βρετανία και τη Γερμανία έρχεται μετά από εβδομάδες προειδοποιήσεων για τις φερόμενες παραβιάσεις του Ιράν στη συμφωνία για τα πυρηνικά του 2015, στην οποία η Τεχεράνη είχε δεσμευτεί να περιορίσει το πυρηνικό της πρόγραμμα με αντάλλαγμα την άρση των διεθνών κυρώσεων. Ο μηχανισμός αυτός επιτρέπει την επαναφορά των κυρώσεων που είχαν ανασταλεί βάσει της συμφωνίας, εάν διαπιστωθεί ότι το Ιράν δεν συμμορφώνεται.

‘Το Ιράν θα απαντήσει κατάλληλα’

Νωρίτερα, το Ιράν αντέδρασε με επιφύλαξη στην πρόταση των 30 ημερών, προειδοποιώντας ότι θα «απαντήσει κατάλληλα» στην ενέργεια αυτή, εγείροντας ανησυχίες ότι το βήμα αυτό θα μπορούσε να εκτροχιάσει χρόνια συνεχούς διπλωματίας που στόχευε σε μια ειρηνική επίλυση της κρίσης για τα πυρηνικά.

Ωστόσο, οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι παραμένουν συγκρατημένα αισιόδοξοι.

Ο ΟΗΕ περιέγραψε τις επόμενες 30 ημέρες ως ένα «παράθυρο ευκαιρίας» για την επίτευξη μιας νέας συμφωνίας.

Ο Υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, υπογράμμισε την ανάγκη περιορισμού της πυρηνικής κλιμάκωσης του Ιράν, ενώ τόνισε ότι η κίνηση αυτή «δεν σηματοδοτεί το τέλος της διπλωματίας».

Οι επόμενες εβδομάδες αναμένεται να φέρουν εντατική διπλωματική δραστηριότητα, καθώς οι ευρωπαϊκές δυνάμεις προσπαθούν να αποτρέψουν μια νέα αντιπαράθεση και να εξασφαλίσουν έναν συμβιβασμό με την Τεχεράνη πριν οι κυρώσεις επανέλθουν αυτόματα.

