Οι ευρωπαϊκές δυνάμεις ενεργοποίησαν την αντίστροφη μέτρηση 30 ημερών που θα μπορούσε να επαναφέρει τις κυρώσεις των Ηνωμένων Εθνών στο Ιράν. Ωστόσο, η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας, τόνισε ότι αυτή η περίοδος αποτελεί επίσης μια κρίσιμη ευκαιρία για διπλωματία.

«Μπαίνουμε σε μια νέα φάση με αυτές τις 30 ημέρες, που μας δίνουν επίσης την ευκαιρία να αναζητήσουμε πραγματικά διπλωματικούς τρόπους για να βρούμε μια λύση», δήλωσε η Κάλας στους δημοσιογράφους την Παρασκευή. «Έχουμε αυτές τις 30 ημέρες για να τακτοποιήσουμε τα πράγματα».

Η κίνηση από τη Γαλλία, τη Βρετανία και τη Γερμανία έρχεται μετά από εβδομάδες προειδοποιήσεων για τις φερόμενες παραβιάσεις του Ιράν στη συμφωνία για τα πυρηνικά του 2015, στην οποία η Τεχεράνη είχε δεσμευτεί να περιορίσει το πυρηνικό της πρόγραμμα με αντάλλαγμα την άρση των διεθνών κυρώσεων. Ο μηχανισμός αυτός επιτρέπει την επαναφορά των κυρώσεων που είχαν ανασταλεί βάσει της συμφωνίας, εάν διαπιστωθεί ότι το Ιράν δεν συμμορφώνεται.

‘Το Ιράν θα απαντήσει κατάλληλα’

Νωρίτερα, το Ιράν αντέδρασε με επιφύλαξη στην πρόταση των 30 ημερών, προειδοποιώντας ότι θα «απαντήσει κατάλληλα» στην ενέργεια αυτή, εγείροντας ανησυχίες ότι το βήμα αυτό θα μπορούσε να εκτροχιάσει χρόνια συνεχούς διπλωματίας που στόχευε σε μια ειρηνική επίλυση της κρίσης για τα πυρηνικά.