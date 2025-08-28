Ρωσικοί πύραυλοι και μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν πολυκατοικίες στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, Κίεβο, νωρίς το πρωί της Πέμπτης. Τουλάχιστον 12 άτομα έχασαν τη ζωή τους και 48 τραυματίστηκαν σε αυτή την επίθεση. Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι η επίθεση αποτελεί σαφή ασέβεια στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.
Η Στρατιωτική Διοίκηση της Πόλης του Κιέβου (KMVA) επιβεβαίωσε τον αριθμό των νεκρών και των τραυματιών. Ο πρόεδρος της KMVA, Τιμούρ Τκατσένκο, ανακοίνωσε ότι ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε 12, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά ηλικίας 2, 14 και 17 ετών. Ο Τκατσένκο σημείωσε στο Telegram: «Ο αριθμός των θυμάτων της εχθρικής επίθεσης αυξήθηκε σε 12. Δυστυχώς, μεταξύ αυτών είναι και τρία παιδιά».
Η Εισαγγελία της πόλης του Κιέβου ανακοίνωσε ότι οι επιπτώσεις της πρωινής επίθεσης καταγράφηκαν σε οκτώ περιοχές της πρωτεύουσας. Μεταξύ αυτών των περιοχών είναι οι Darnytskyi, Dniprovskyi, Solomyanskyi, Shevchenkivskyi, Holosiivskyi, Obolonskyi, Svyatoshynskyi και Desnyanskyi.
Στην περιοχή Darnytskyi, μέρος ενός πενταόροφου κτιρίου καταστράφηκε και συνεχίζονται οι εργασίες αναζήτησης και διάσωσης των ατόμων που έχουν παγιδευτεί κάτω από τα ερείπια. Τα παράθυρα των γειτονικών πολυώροφων κτιρίων έσπασαν, τα αυτοκίνητα υπέστησαν ζημιές και προκλήθηκαν καταστροφές σε ιδιωτικές περιουσίες.
Νωρίς το πρωί, οι κάτοικοι της πόλης και οι ομάδες έκτακτης ανάγκης καθάριζαν τους δρόμους από θραύσματα γυαλιού και συντρίμμια κτιρίων. Ο ανταποκριτής του AFP ανέφερε ότι είδε έναν τεράστιο κρατήρα στο κέντρο του Κιέβου, στο σημείο όπου επλήγη το πενταώροφο κτίριο.
Οι εικόνες που μοιράστηκε ο Ζελένσκι έδειχναν ότι το κτίριο είχε χωριστεί στα δύο.
Σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ζελένσκι σημείωσε: «Η Ρωσία επιλέγει τους βαλλιστικούς πυραύλους αντί για το τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Προτιμά να συνεχίσει να σκοτώνει αντί να τερματίσει τον πόλεμο». «Αυτό δείχνει ότι η Ρωσία εξακολουθεί να μην φοβάται τις συνέπειες», πρόσθεσε.
Ο Ζελένσκι ζήτησε πιο σκληρή αντίδραση από τους συμμάχους της Ουκρανίας και κάλεσε για νέες κυρώσεις. Επίσης, κάλεσε τη σύμμαχο της Ρωσίας Κίνα και την Ουγγαρία, μέλος της ΕΕ, να υιοθετήσουν πιο σκληρή στάση απέναντι στη Μόσχα. Ο Ζελένσκι ανέφερε: «Όλα τα χρονικά όρια έχουν ήδη ξεπεραστεί, δεκάδες ευκαιρίες για διπλωματία έχουν χαθεί. Η Ρωσία πρέπει να λογοδοτήσει για κάθε επίθεση και για κάθε μέρα αυτού του πολέμου».