Ρωσικοί πύραυλοι και μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν πολυκατοικίες στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, Κίεβο, νωρίς το πρωί της Πέμπτης. Τουλάχιστον 12 άτομα έχασαν τη ζωή τους και 48 τραυματίστηκαν σε αυτή την επίθεση. Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι η επίθεση αποτελεί σαφή ασέβεια στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Η Στρατιωτική Διοίκηση της Πόλης του Κιέβου (KMVA) επιβεβαίωσε τον αριθμό των νεκρών και των τραυματιών. Ο πρόεδρος της KMVA, Τιμούρ Τκατσένκο, ανακοίνωσε ότι ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε 12, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά ηλικίας 2, 14 και 17 ετών. Ο Τκατσένκο σημείωσε στο Telegram: «Ο αριθμός των θυμάτων της εχθρικής επίθεσης αυξήθηκε σε 12. Δυστυχώς, μεταξύ αυτών είναι και τρία παιδιά».

Η Εισαγγελία της πόλης του Κιέβου ανακοίνωσε ότι οι επιπτώσεις της πρωινής επίθεσης καταγράφηκαν σε οκτώ περιοχές της πρωτεύουσας. Μεταξύ αυτών των περιοχών είναι οι Darnytskyi, Dniprovskyi, Solomyanskyi, Shevchenkivskyi, Holosiivskyi, Obolonskyi, Svyatoshynskyi και Desnyanskyi.

Στην περιοχή Darnytskyi, μέρος ενός πενταόροφου κτιρίου καταστράφηκε και συνεχίζονται οι εργασίες αναζήτησης και διάσωσης των ατόμων που έχουν παγιδευτεί κάτω από τα ερείπια. Τα παράθυρα των γειτονικών πολυώροφων κτιρίων έσπασαν, τα αυτοκίνητα υπέστησαν ζημιές και προκλήθηκαν καταστροφές σε ιδιωτικές περιουσίες.