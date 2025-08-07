Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε επιστολή του προς τις οικογένειες των μαρτύρων και των βετεράνων, ανέφερε ότι σε κανένα σημείο της διαδικασίας για μια Τουρκία χωρίς τρομοκρατία δεν υπήρξε, ούτε πρόκειται να υπάρξει, περιθώριο για παζάρια, διαπραγματεύσεις, παραχωρήσεις ή μυστικές και ποταπές πρωτοβουλίες.

Ο Ερντογάν υπογράμμισε ότι κάθε σπιθαμή γης της πατρίδας είναι ζυμωμένη με το αίμα των μαρτύρων και των βετεράνων και ανέφερε ότι η ειρήνη, η ασφάλεια και η περηφάνια που απολαμβάνει σήμερα η Τουρκία οφείλονται πρωτίστως στις δικές τους θυσίες και ότι η προστασία αυτής της κληρονομιάς αποτελεί το σημαντικότερο καθήκον του κράτους.

Στην επιστολή του, ο Ερντογάν ανέφερε τα εξής: «Σας ζητώ και σας παρακαλώ ιδιαιτέρως να είστε βέβαιοι για το εξής: Σε κανένα σημείο αυτής της διαδικασίας δεν υπήρξε, ούτε και θα υπάρξει, χώρος για παζάρια, διαπραγματεύσεις, παραχωρήσεις ή μυστικές και ποταπές πρωτοβουλίες. Δεν έχει γίνει και δεν θα γίνει κανένα βήμα που να βασανίσει τις ιερές ψυχές των μαρτύρων μας ή να πληγώσει τις οικογένειες των μαρτύρων και τους βετεράνους μας».

Ο Ερντογάν, αναφέροντας ότι με την επίτευξη των στόχων για μια Τουρκία και μια περιοχή χωρίς τρομοκρατία θα ανοίξει μια εντελώς νέα σελίδα για τη χώρα, σημείωσε: «η χιλιόχρονη αδελφοσύνη μας θα φτάσει σε ένα εντελώς νέο επίπεδο· οι σπόροι της διχόνοιας που έχουν σπαρθεί ανάμεσα μας θα ξεριζωθούν και θα απομακρυνθούν για πάντα».

Ο Ερντογάν στην επιστολή του προς όλους τους πολίτες σχετικά με τους στόχους για μια Τουρκία χωρίς τρομοκρατία, ανέφερε ότι με την επίγνωση ότι φέρουν στους ώμους τους την ευθύνη καθενός μέλους του Έθνους, συνεχίζουν να εργάζονται με όλη τους τη ψυχή για μια μεγάλη και ισχυρή Τουρκία.

«Είμαστε αποφασισμένοι να σπάσουμε την αιματηρή αλυσίδα»

Αναφέροντας ότι με τις επενδύσεις, τα έργα, τις μεταρρυθμίσεις, τις υπηρεσίες και τις ρυθμίσεις των τελευταίων 23 ετών, η Τουρκία έχει ανέλθει σε μια αξιοσέβαστη θέση τόσο στην περιοχή της όσο και στον κόσμο, ο Ερντογάν υπογράμμισε ότι, παρά τα εμπόδια που τέθηκαν μπροστά τους, ενίσχυσαν τη δημοκρατία χέρι-χέρι με το Έθνος, άνοιξαν τον δρόμο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες, εξουδετέρωσαν τα κέντρα κηδεμονίας και εδραίωσαν την εθνική βούληση σε όλους τους θεσμούς της χώρας.