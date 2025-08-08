Μια συνεχιζόμενη πρωτοβουλία για μια «Τουρκία χωρίς τρομοκρατία» δεν αποτελεί «διαδικασία διαπραγμάτευσης» με την τρομοκρατική οργάνωση PKK, αλλά μια εθνική προσπάθεια για τον καθορισμό των επόμενων βημάτων μετά την πρόσφατη ανακοίνωση διάλυσης της οργάνωσης, δήλωσε ο πρόεδρος του κοινοβουλίου της χώρας.

«Ας το δηλώσω ξεκάθαρα: αυτό δεν είναι διαπραγμάτευση», είπε ο Νουμάν Κουρτουλμούς την Πέμπτη κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στη Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας (TBMM).

«Αυτή η διαδικασία αφορά την αξιολόγηση της νέας πραγματικότητας μετά την απόφαση της τρομοκρατικής οργάνωσης να διαλυθεί και τον καθορισμό βημάτων που μπορούν να ληφθούν υπό τη σκέπη του Κοινοβουλίου – πάντα υπό την εξουσία και τη βούληση της Γενικής Συνέλευσης.»

Ο Κουρτουλμούς έκανε αυτές τις δηλώσεις παρουσία βετεράνων και οικογενειών πεσόντων στρατιωτών, αναγνωρίζοντας τις πιθανές ανησυχίες γύρω από τη διαδικασία.

«Δεν εμπλεκόμαστε σε συνομιλίες με μια τρομοκρατική οργάνωση. Αντιθέτως, επανεκτιμούμε την πορεία προς τα εμπρός για να εξασφαλίσουμε μια Τουρκία απαλλαγμένη από την τρομοκρατία», είπε.

Οι δηλώσεις του έρχονται μετά την ανακοίνωση του Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στις 12 Ιουλίου για την έναρξη ενός «νέου κεφαλαίου» στην ιστορία της χώρας, μετά την απόφαση της PKK να καταθέσει τα όπλα, τερματίζοντας την 47χρονη τρομοκρατική εκστρατεία του.

Η PKK, που έχει χαρακτηριστεί ως τρομοκρατική οργάνωση από την Τουρκία, τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, πραγματοποίησε συνέδριο τον Μάιο και ανακοίνωσε τη διάλυσή της. Η κίνηση αυτή ήρθε μετά από έκκληση του φυλακισμένου επικεφαλή τρομοκράτη, Αμπντουλάχ Οτσαλάν, τον Φεβρουάριο για τον τερματισμό των δεκαετιών επιθέσεων.