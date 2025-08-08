Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, μετέβη χθες Πέμπτη στη συριακή πρωτεύουσα, τη Δαμασκό.
Ο Φιντάν συναντήθηκε με τον Σύρο Πρόεδρο Αχμάντ αλ Σάρα, τον υπουργό Εξωτερικών, Άσαντ Χασάν αλ Σαϊμπάνι, και άλλους ανώτερους αξιωματούχους κατά τη διάρκεια της επίσκεψης υψηλού επιπέδου, σκοπός της οποίας είναι η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ Τουρκίας και Συρίας.
Η επίσκεψη σηματοδοτεί ένα ακόμη ορόσημο στην εμβάθυνση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, οκτώ μήνες μετά την πτώση του καθεστώτος Άσαντ και την έναρξη ενός νέου πολιτικού κεφαλαίου στη Συρία.
Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, οι συνομιλίες επικεντρώνονται στην αξιολόγηση της προόδου που έχει σημειωθεί στις διμερείς σχέσεις τους τελευταίους μήνες και στη διερεύνηση περαιτέρω οδών συνεργασίας σε διάφορους τομείς, όπως η ασφάλεια, η ανοικοδόμηση και η περιφερειακή σταθερότητα.
Η ανοικοδόμηση της Συρίας και οι κοινές αντιτρομοκρατικές προσπάθειες
Ένα από τα βασικά θέματα της ατζέντας είναι η ανοικοδόμηση και η οικονομική ανάκαμψη της Συρίας, τομείς στους οποίους η Τουρκία έχει δεσμευτεί να παράσχει τεχνική και υλικοτεχνική υποστήριξη.
Οι πηγές ανέφεραν ότι οι δύο πλευρές θα αξιολογήσουν επίσης την τρέχουσα συνεργασία στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, ιδιαίτερα κατά της ΝΤΑΕΣ και της PKK/YPG, τις οποίες η Τουρκία θεωρεί άμεσες απειλές για την εθνική της ασφάλεια λόγω των δραστηριοτήτων τους στη βορειοανατολική Συρία.
Θα συζητηθούν επίσης οι περιφερειακές δυναμικές, με έμφαση στις στρατιωτικές ενέργειες και τη ρητορική του Ισραήλ, τις οποίες και οι δύο πλευρές θεωρούν αποσταθεροποιητική δύναμη για τη Συρία και την ευρύτερη περιοχή.
Ενίσχυση της μακροπρόθεσμης ασφάλειας και σταθερότητας
Διπλωματικές πηγές υπογράμμισαν ότι η παρούσα περίοδος αποτελεί μια ευκαιρία για την Τουρκία και τη Συρία να ευθυγραμμίσουν τις προσπάθειες τους προς υποστήριξη των κοινών τους συμφερόντων, ιδιαίτερα στην ενίσχυση της μακροπρόθεσμης ασφάλειας και σταθερότητας.
«Προτεραιότητα της Τουρκίας είναι να αδράξει αυτές τις ευκαιρίες με τρόπο που θα υποστηρίξει την ανάκαμψη της Συρίας και θα ενισχύσει τη διμερή συνεργασία», δήλωσε ένας αξιωματούχος.