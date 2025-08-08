Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, μετέβη χθες Πέμπτη στη συριακή πρωτεύουσα, τη Δαμασκό.

Ο Φιντάν συναντήθηκε με τον Σύρο Πρόεδρο Αχμάντ αλ Σάρα, τον υπουργό Εξωτερικών, Άσαντ Χασάν αλ Σαϊμπάνι, και άλλους ανώτερους αξιωματούχους κατά τη διάρκεια της επίσκεψης υψηλού επιπέδου, σκοπός της οποίας είναι η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ Τουρκίας και Συρίας.

Η επίσκεψη σηματοδοτεί ένα ακόμη ορόσημο στην εμβάθυνση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, οκτώ μήνες μετά την πτώση του καθεστώτος Άσαντ και την έναρξη ενός νέου πολιτικού κεφαλαίου στη Συρία.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, οι συνομιλίες επικεντρώνονται στην αξιολόγηση της προόδου που έχει σημειωθεί στις διμερείς σχέσεις τους τελευταίους μήνες και στη διερεύνηση περαιτέρω οδών συνεργασίας σε διάφορους τομείς, όπως η ασφάλεια, η ανοικοδόμηση και η περιφερειακή σταθερότητα.

Η ανοικοδόμηση της Συρίας και οι κοινές αντιτρομοκρατικές προσπάθειες

Ένα από τα βασικά θέματα της ατζέντας είναι η ανοικοδόμηση και η οικονομική ανάκαμψη της Συρίας, τομείς στους οποίους η Τουρκία έχει δεσμευτεί να παράσχει τεχνική και υλικοτεχνική υποστήριξη.