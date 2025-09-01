Καθώς τα προηγμένα πολεμικά πλοία του Τουρκικού Ναυτικού διέσχιζαν τον Βόσπορο την περασμένη εβδομάδα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξήρε τη ναυτική ισχύ της χώρας και παρουσίασε τον οδικό χάρτη για το μέλλον, με το δόγμα της "Γαλάζιας Πατρίδας" στο επίκεντρο της θαλάσσιας άμυνας.

Η ναυτική παρέλαση ήταν μέρος του τριήμερου Teknofest, του κορυφαίου φεστιβάλ αεροδιαστημικής και τεχνολογίας της Τουρκίας, που συνήθως συνδέεται με καινοτομίες στον πολιτικό και στρατιωτικό τομέα, καθώς και με επιδείξεις drones.

Αυτή τη φορά, όμως, το φεστιβάλ απέκτησε διαφορετικό χαρακτήρα.

Η συμπερίληψη μιας πλήρους κλίμακας ναυτικής παρέλασης συνέδεσε το γεγονός άμεσα με το δόγμα "Mavi Vatan" ή "Γαλάζια Πατρίδα" — τη θαλάσσια στρατηγική της Άνκαρα που δίνει έμφαση στην κυριαρχία στις γύρω θάλασσες, ιδιαίτερα στο Αιγαίο, τη Μαύρη Θάλασσα και την Ανατολική Μεσόγειο.

Ο στόλος περιλάμβανε μερικές από τις πιο προηγμένες ναυτικές πλατφόρμες της Τουρκίας: το TCG Anadolu, το κορυφαίο αμφίβιο επιθετικό πλοίο της Τουρκίας· το ιστορικό TCG Savarona, που αρχικά αγοράστηκε από την τουρκική κυβέρνηση και δόθηκε ως δώρο στον Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ και αποκαταστάθηκε τα τελευταία χρόνια ως σύμβολο εθνικής κληρονομιάς· το TCG Oruçreis, το TCG İstanbul, το TCG Heybeliada, το TCG Kalkan, το TCG Alanya, το TCG Sancaktar και το υποβρύχιο TCG Hızırreis.

Πλήθη συγκεντρώθηκαν και στις δύο όχθες του Βοσπόρου, κρατώντας τουρκικές σημαίες καθώς ο στόλος περνούσε από τη Γέφυρα Γιαβούζ Σουλτάν Σελίμ προς το Ντολμάμπαχτσε, όπου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Ερντογάν και η Πρώτη Κυρία Εμινέ Ερντογάν παρακολούθησαν την τελετή από το Προεδρικό Γραφείο Ντολμάμπαχτσε.

Τα πλοία απέδωσαν χαιρετισμό με 21 κανονιοβολισμούς και έναν παραδοσιακό ναυτικό χαιρετισμό καθώς περνούσαν, σηματοδοτώντας μία από τις πιο σημαντικές ναυτικές τελετές στη σύγχρονη τουρκική ιστορία.

Δεκάδες χιλιάδες συγκεντρώθηκαν κατά μήκος της παραλίας, υπογραμμίζοντας τον συνδυασμό της δημοτικότητας της παράστασης και του κρατικού μηνύματος που χαρακτήρισε την εκδήλωση.

Ο Ερντογάν τόνισε αυτόν τον συμβολισμό με μια χαρακτηριστική δήλωση που έκανε κατά την τελετή: «Αν το σπαθί βγει από το θηκάρι, δεν υπάρχει χώρος για μολύβι και για λόγια.»

Οι παρατηρητές ερμήνευσαν αυτή τη δήλωση ως μήνυμα τόσο προς την κοινή γνώμη στο εσωτερικό, ενισχύοντας την εθνική υπερηφάνεια, όσο και προς τους περιφερειακούς αντιπάλους, σηματοδοτώντας την ετοιμότητα της Τουρκίας να υπερασπιστεί τα θαλάσσια δικαιώματά της.

Στρατηγικό μήνυμα πίσω από την παρέλαση

Πέρα από τις σημαίες και τους χαιρετισμούς, η διοργάνωση της παρέλασης δεν ήταν απλώς ένα θέαμα. Συνδέοντας το Teknofest με την αρχή της Γαλάζιας Πατρίδας, η Άνκαρα έθεσε την θαλάσσια κυριαρχία στο επίκεντρο της εθνικής αφήγησης. Η αρχή διεκδικεί τα δικαιώματα της Τουρκίας στο Αιγαίο, τη Μαύρη Θάλασσα και την Ανατολική Μεσόγειο. Ο σκοπός της είναι τόσο αποτρεπτικός και νομικός όσο και δήλωση φιλοδοξίας.

Ο καθηγητής Μεσούτ Χακί Τσασίν, ειδικός στο διεθνές δίκαιο και την ασφάλεια, περιγράφει την τελετή ως τίποτα λιγότερο από «μια δήλωση πρόθεσης.»

Ο Τσασίν υπογραμμίζει ότι η χρονική στιγμή της επίδειξης δεν ήταν τυχαία.