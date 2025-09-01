Ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κάλεσε τον κόσμο να επιδιώξει την ειρήνη, τη δικαιοσύνη και τη συνεργασία, μέσα από άρθρο του που δημοσιεύθηκε στη σημαντική κινεζική εφημερίδα People’s Daily.

Με τίτλο «Ένας Κοινός Δρόμος προς την Ειρήνη και τη Δικαιοσύνη», ο Ερντογάν δήλωσε την Κυριακή ότι η Τουρκία παραμένει αφοσιωμένη στο να χτίζει γέφυρες μεταξύ πολιτισμών, να διατηρεί τον διάλογο και να επιλύει κρίσεις μέσω της διπλωματίας και της επικοινωνίας.

Αναφερόμενος στην Πρωτοβουλία για τα Σιτηρά της Μαύρης Θάλασσας, ο Τούρκος πρόεδρος τόνισε τον ρόλο της Τουρκίας στη διασφάλιση της παγκόσμιας επισιτιστικής ασφάλειας κατά τη διάρκεια του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Η Τουρκία φιλοξένησε αρκετές συναντήσεις μεταξύ ρωσικών και ουκρανικών αντιπροσωπειών για ειρηνευτικές συνομιλίες, οι οποίες βοήθησαν στη διευκόλυνση ανθρωπιστικών διαδρόμων και ανταλλαγών αιχμαλώτων.

«Καθοδηγούμενοι από την αρχή ότι ‘Δεν υπάρχουν νικητές στον πόλεμο και χαμένοι σε μια δίκαιη ειρήνη’, συνεχίζουμε να επιδιώκουμε τη διπλωματία της ειρήνης με υπομονή», έγραψε ο Ερντογάν στην κινεζική εφημερίδα.

‘Ανεξάρτητη Παλαιστίνη σημαντική για την περιφερειακή ειρήνη’

Ο Πρόεδρος Ερντογάν επέκρινε επίσης το παρόν διεθνές σύστημα για την αποτυχία του να προστατεύσει τους αμάχους, αναφερόμενος στον γενοκτονικό πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα ως σοβαρό ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

«Τα γεγονότα που εκτυλίσσονται στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένης της βαρβαρότητας και της γενοκτονίας που διαπράττει το Ισραήλ, αποτελούν μερικά από τα πιο εντυπωσιακά παραδείγματα αυτής της πραγματικότητας. Η στάση της Τουρκίας για τη Γάζα είναι ξεκάθαρη, καθώς οι άνθρωποι και τα ανθρώπινα δικαιώματα βρίσκονται στο επίκεντρο της πολιτικής μας», δήλωσε ο Ερντογάν.