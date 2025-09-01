Ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κάλεσε τον κόσμο να επιδιώξει την ειρήνη, τη δικαιοσύνη και τη συνεργασία, μέσα από άρθρο του που δημοσιεύθηκε στη σημαντική κινεζική εφημερίδα People’s Daily.
Με τίτλο «Ένας Κοινός Δρόμος προς την Ειρήνη και τη Δικαιοσύνη», ο Ερντογάν δήλωσε την Κυριακή ότι η Τουρκία παραμένει αφοσιωμένη στο να χτίζει γέφυρες μεταξύ πολιτισμών, να διατηρεί τον διάλογο και να επιλύει κρίσεις μέσω της διπλωματίας και της επικοινωνίας.
Αναφερόμενος στην Πρωτοβουλία για τα Σιτηρά της Μαύρης Θάλασσας, ο Τούρκος πρόεδρος τόνισε τον ρόλο της Τουρκίας στη διασφάλιση της παγκόσμιας επισιτιστικής ασφάλειας κατά τη διάρκεια του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.
Η Τουρκία φιλοξένησε αρκετές συναντήσεις μεταξύ ρωσικών και ουκρανικών αντιπροσωπειών για ειρηνευτικές συνομιλίες, οι οποίες βοήθησαν στη διευκόλυνση ανθρωπιστικών διαδρόμων και ανταλλαγών αιχμαλώτων.
«Καθοδηγούμενοι από την αρχή ότι ‘Δεν υπάρχουν νικητές στον πόλεμο και χαμένοι σε μια δίκαιη ειρήνη’, συνεχίζουμε να επιδιώκουμε τη διπλωματία της ειρήνης με υπομονή», έγραψε ο Ερντογάν στην κινεζική εφημερίδα.
‘Ανεξάρτητη Παλαιστίνη σημαντική για την περιφερειακή ειρήνη’
Ο Πρόεδρος Ερντογάν επέκρινε επίσης το παρόν διεθνές σύστημα για την αποτυχία του να προστατεύσει τους αμάχους, αναφερόμενος στον γενοκτονικό πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα ως σοβαρό ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
«Τα γεγονότα που εκτυλίσσονται στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένης της βαρβαρότητας και της γενοκτονίας που διαπράττει το Ισραήλ, αποτελούν μερικά από τα πιο εντυπωσιακά παραδείγματα αυτής της πραγματικότητας. Η στάση της Τουρκίας για τη Γάζα είναι ξεκάθαρη, καθώς οι άνθρωποι και τα ανθρώπινα δικαιώματα βρίσκονται στο επίκεντρο της πολιτικής μας», δήλωσε ο Ερντογάν.
Επανέλαβε την υποστήριξή του για μια πλήρως ανεξάρτητη και κυρίαρχη Παλαιστίνη εντός των συνόρων του 1967, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, ως ζωτικής σημασίας για τη σταθερότητα της περιοχής.
«Η ίδρυση ενός Παλαιστινιακού Κράτους είναι απαραίτητη για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης σε όλη την περιοχή», πρόσθεσε.
Ο Ερντογάν υπογράμμισε ότι η περιφερειακή ειρήνη απαιτεί επίσης οικονομική συνεργασία, έργα υποδομής, ενεργειακές συνεργασίες και πολιτιστικές ανταλλαγές για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης.
Η Τουρκία θα συνεχίσει να προωθεί την παγκόσμια σταθερότητα μέσω ανθρωπιστικής βοήθειας, αναπτυξιακών πρωτοβουλιών και πολυμερούς διπλωματίας που επικεντρώνεται σε περιεκτικές λύσεις, σημείωσε.
Συνάντηση με τον Σι
Ο Πρόεδρος Ερντογάν συμμετέχει στη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης στην Τιαντζίν ως Εταίρος Διαλόγου, μια διήμερη συνάντηση.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, θα συζητήσει την ενίσχυση των διμερών σχέσεων και των δεσμών Άνκαρα-Πεκίνου με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.
«Πιστεύουμε ότι η ενοποίηση της διεθνούς κοινότητας, στην οποία η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας διαδραματίζει ηγετικό ρόλο, γύρω από μια συλλογική συνείδηση και κοινά συμφέροντα, θα ανοίξει τον δρόμο για έναν δικαιότερο και πιο ευημερούντα κόσμο», δήλωσε.