Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πραγματοποίησε συνομιλίες με τον Πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίεφ τη Δευτέρα, κατά τη διάρκεια της 25ης Συνόδου Κορυφής του Συμβουλίου Αρχηγών Κρατών του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO) στην Τιαντζίν της Κίνας. Η συνάντηση ανέδειξε για ακόμη μια φορά τη δραστήρια διπλωματία της Άνκαρα σε αυτήν την υψηλού επιπέδου συνάντηση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Επικοινωνιών της Τουρκίας που δημοσιεύθηκε στην τουρκική πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης NSosyal οι ηγέτες συζήτησαν διμερείς σχέσεις, καθώς και περιφερειακά και παγκόσμια ζητήματα.

Ο Ερντογάν εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρόοδο στη διαδικασία ειρήνης μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν και δήλωσε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να συμβάλλει στη διαδικασία. Τόνισε τη σημασία του συντονισμού μεταξύ Τουρκίας και Αζερμπαϊτζάν στις περιφερειακές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες την προσεχή περίοδο. Επεσήμανε ότι οι δύο χώρες θα συνεχίσουν να λαμβάνουν μέτρα για την ανάπτυξη της συνεργασίας σε πολλούς τομείς, ιδιαίτερα στην ενέργεια και τις μεταφορές.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο όπου διέμεινε ο Ερντογάν, με την παρουσία του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν και του Αζέρου Υπουργού Εξωτερικών Τζεϊχούν Μπαϊράμοφ.

Συζητήθηκε η ειρήνη στον Νότιο Καύκασο

Ξεχωριστά, ο Ερντογάν συναντήθηκε επίσης με τον Πρωθυπουργό της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν στο περιθώριο της συνόδου. Η συνάντηση αυτή αποτέλεσε μια σπάνια αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο ηγετών.

Ο Ερντογάν συζήτησε τις σχέσεις Τουρκίας-Αρμενίας σε μια συνάντηση που επικεντρώθηκε στις προσπάθειες για διασφάλιση διαρκούς σταθερότητας και ειρήνης στον Νότιο Καύκασο, σύμφωνα με τη διεύθυνση επικοινωνιών.