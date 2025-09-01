Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πραγματοποίησε συνομιλίες με τον Πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίεφ τη Δευτέρα, κατά τη διάρκεια της 25ης Συνόδου Κορυφής του Συμβουλίου Αρχηγών Κρατών του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO) στην Τιαντζίν της Κίνας. Η συνάντηση ανέδειξε για ακόμη μια φορά τη δραστήρια διπλωματία της Άνκαρα σε αυτήν την υψηλού επιπέδου συνάντηση.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Επικοινωνιών της Τουρκίας που δημοσιεύθηκε στην τουρκική πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης NSosyal οι ηγέτες συζήτησαν διμερείς σχέσεις, καθώς και περιφερειακά και παγκόσμια ζητήματα.
Ο Ερντογάν εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρόοδο στη διαδικασία ειρήνης μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν και δήλωσε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να συμβάλλει στη διαδικασία. Τόνισε τη σημασία του συντονισμού μεταξύ Τουρκίας και Αζερμπαϊτζάν στις περιφερειακές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες την προσεχή περίοδο. Επεσήμανε ότι οι δύο χώρες θα συνεχίσουν να λαμβάνουν μέτρα για την ανάπτυξη της συνεργασίας σε πολλούς τομείς, ιδιαίτερα στην ενέργεια και τις μεταφορές.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο όπου διέμεινε ο Ερντογάν, με την παρουσία του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν και του Αζέρου Υπουργού Εξωτερικών Τζεϊχούν Μπαϊράμοφ.
Συζητήθηκε η ειρήνη στον Νότιο Καύκασο
Ξεχωριστά, ο Ερντογάν συναντήθηκε επίσης με τον Πρωθυπουργό της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν στο περιθώριο της συνόδου. Η συνάντηση αυτή αποτέλεσε μια σπάνια αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο ηγετών.
Ο Ερντογάν συζήτησε τις σχέσεις Τουρκίας-Αρμενίας σε μια συνάντηση που επικεντρώθηκε στις προσπάθειες για διασφάλιση διαρκούς σταθερότητας και ειρήνης στον Νότιο Καύκασο, σύμφωνα με τη διεύθυνση επικοινωνιών.
Ο Τούρκος πρόεδρος χαιρέτισε την πρόοδο στη διαδικασία ειρήνης μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν, επαναβεβαιώνοντας ότι η χώρα του υποστηρίζει την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ανάπτυξη στην περιοχή και θα συνεχίσει να συμβάλλει σε αυτές τις προσπάθειες.
Ο Ερντογάν σημείωσε επίσης ότι εξετάζονται βήματα για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Τουρκίας και Αρμενίας.
Ο Ερντογάν έφτασε στην Κίνα την Κυριακή και πραγματοποίησε διμερείς συνομιλίες με τον Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ και τον Πρωθυπουργό του Πακιστάν Σαχμπάζ Σαρίφ την ίδια ημέρα. Η διπλωματική ατζέντα του Τούρκου ηγέτη υπογραμμίζει τη δέσμευση της Άνκαρα στην Ασία εν μέσω μεταβαλλόμενων περιφερειακών δυναμικών.
Σύνοδος SCO στην Κίνα
Η 25η Σύνοδος του SCO ξεκίνησε επίσημα τη Δευτέρα με την εναρκτήρια ομιλία του Πρόεδρο Σι. Αρχικά σχηματισμένος ως «Σαγκάη Πέντε» — αποτελούμενος από την Κίνα, τη Ρωσία, το Καζακστάν, το Κιργιστάν και το Τατζικιστάν — πριν το Ουζμπεκιστάν ενταχθεί ως το έκτο μέλος, ο SCO έχει πλέον επεκταθεί για να περιλαμβάνει 10 κράτη-μέλη, δύο παρατηρητές και 14 εταίρους διαλόγου που εκτείνονται σε Ασία, Ευρώπη και Αφρική.
Σήμερα, ο SCO αντιπροσωπεύει περίπου το 24% της παγκόσμιας έκτασης και το 42% του παγκόσμιου πληθυσμού. Τα κράτη-μέλη αντιστοιχούν περίπου στο ένα τέταρτο του παγκόσμιου ΑΕΠ, με το εμπόριο μεταξύ τους να έχει αυξηθεί σχεδόν 100 φορές τα τελευταία είκοσι χρόνια.