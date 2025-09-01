Ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συναντήθηκε τη Δευτέρα με τον Τσάι Τσι, πρώτο γραμματέα του Πολιτικού Γραφείου του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας, κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO) στην Τιαντζίν, υπογραμμίζοντας την προσπάθεια της Άνκαρα να εμβαθύνει τις σχέσεις με το Πεκίνο.
Το εργασιακό γεύμα στο Ξενώνα της Τιαντζίν ακολούθησε τις διμερείς συνομιλίες του Ερντογάν με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ την προηγούμενη ημέρα.
«Κατά τη χθεσινή συνάντηση, τονίσαμε στον Πρόεδρο Σι την αποφασιστικότητά μας να ενισχύσουμε τη συνεργασία με την Κίνα σε όλους τους τομείς», δήλωσε ο Ερντογάν.
Πρόσθεσε ότι η Τουρκία επιδιώκει επίσης να ενισχύσει τους δεσμούς με την Κίνα σε πολυμερείς πλατφόρμες.
«Επιθυμούμε επίσης να ενδυναμώσουμε περαιτέρω αυτή τη συνεργασία σε πλατφόρμες όπως ο ΟΗΕ, η G20 και οι BRICS. Αναμένουμε τη συνεχή σας υποστήριξη για την προώθηση των σχέσεών μας με τον Οργανισμό Συνεργασίας της Σαγκάης», είπε στον Τσάι.
Σχετικά με τις οικονομικές σχέσεις, ο Ερντογάν δήλωσε ότι η Άνκαρα στοχεύει να αυξήσει τον εμπορικό της όγκο με την Κίνα, που ανέρχεται σε σχεδόν 50 δισεκατομμύρια δολάρια, με «ισορροπημένο και βιώσιμο τρόπο», δείχνοντας ενδιαφέρον για τη μείωση του εμπορικού ελλείμματος.
Στη συνάντηση συμμετείχαν ανώτερα μέλη του υπουργικού συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων του Υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, του Υπουργού Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, του Υπουργού Οικονομικών και Οικονομίας Μεχμέτ Σιμσέκ, του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, του Υπουργού Βιομηχανίας και Τεχνολογίας Μεχμέτ Φατίχ Κατσίρ, του Υπουργού Εμπορίου Ομέρ Μπολάτ και του επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Ιμπραήμ Καλίν.
Συνάντηση με τον Σι
Κατά τη διάρκεια διμερούς συνάντησης στην Τιαντζίν την Κυριακή, ο Κινέζος Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ επαίνεσε το «πνεύμα αυτοδυναμίας» της Τουρκίας, υπογραμμίζοντας τον αυξανόμενο ρόλο της ως αναδυόμενη δύναμη.
Ο Σι τόνισε ότι τόσο η Κίνα όσο και η Τουρκία, ως σημαντικά μέλη του Παγκόσμιου Νότου, μοιράζονται τη δέσμευση για ανεξαρτησία και αυτοδυναμία.
Ο Σι κάλεσε για στενότερη ευθυγράμμιση μεταξύ της Πρωτοβουλίας Ζώνης και Δρόμου της Κίνας και της Πρωτοβουλίας Μεσαίου Διαδρόμου της Τουρκίας, λέγοντας ότι ο συντονισμένος σχεδιασμός θα ενισχύσει τις διμερείς σχέσεις και θα εξυπηρετήσει τα θεμελιώδη συμφέροντα και των δύο εθνών. Τόνισε ότι αυτή η συνεργασία μπορεί επίσης να προωθήσει τους ευρύτερους στόχους του Παγκόσμιου Νότου.
Ο Κινέζος ηγέτης προέτρεψε περαιτέρω τις δύο χώρες να αξιοποιήσουν την εποχή της ειρήνης, της ανάπτυξης και της συνεργασίας, να αναβαθμίσουν τη στρατηγική εταιρική σχέση Κίνας-Τουρκίας και να συμβάλουν από κοινού στη δημιουργία ενός πιο δίκαιου και ισότιμου παγκόσμιου συστήματος διακυβέρνησης.