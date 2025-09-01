Ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συναντήθηκε τη Δευτέρα με τον Τσάι Τσι, πρώτο γραμματέα του Πολιτικού Γραφείου του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας, κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO) στην Τιαντζίν, υπογραμμίζοντας την προσπάθεια της Άνκαρα να εμβαθύνει τις σχέσεις με το Πεκίνο.

Το εργασιακό γεύμα στο Ξενώνα της Τιαντζίν ακολούθησε τις διμερείς συνομιλίες του Ερντογάν με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ την προηγούμενη ημέρα.

«Κατά τη χθεσινή συνάντηση, τονίσαμε στον Πρόεδρο Σι την αποφασιστικότητά μας να ενισχύσουμε τη συνεργασία με την Κίνα σε όλους τους τομείς», δήλωσε ο Ερντογάν.

Πρόσθεσε ότι η Τουρκία επιδιώκει επίσης να ενισχύσει τους δεσμούς με την Κίνα σε πολυμερείς πλατφόρμες.

«Επιθυμούμε επίσης να ενδυναμώσουμε περαιτέρω αυτή τη συνεργασία σε πλατφόρμες όπως ο ΟΗΕ, η G20 και οι BRICS. Αναμένουμε τη συνεχή σας υποστήριξη για την προώθηση των σχέσεών μας με τον Οργανισμό Συνεργασίας της Σαγκάης», είπε στον Τσάι.

Σχετικά με τις οικονομικές σχέσεις, ο Ερντογάν δήλωσε ότι η Άνκαρα στοχεύει να αυξήσει τον εμπορικό της όγκο με την Κίνα, που ανέρχεται σε σχεδόν 50 δισεκατομμύρια δολάρια, με «ισορροπημένο και βιώσιμο τρόπο», δείχνοντας ενδιαφέρον για τη μείωση του εμπορικού ελλείμματος.