Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν κατά τη συνάντηση του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο της συνόδου του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO) στην κινεζική πόλη-λιμάνι Τιαντζίν ευχαρίστησε την Τουρκία για τις μεσολαβητικές της προσπάθειες στη σύγκρουση στην Ουκρανία και εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Άνκαρα θα συνεχίσει να διαδραματίζει «ειδικό ρόλο» στην εξεύρεση λύσης.

Ο Πούτιν ανέφερε ότι από τον Μάιο έχουν πραγματοποιηθεί τρεις γύροι άμεσων συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας στην Ιστάνμπουλ. Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτές οι διαπραγματεύσεις επέτρεψαν στις πλευρές να σημειώσουν πρόοδο σε αρκετά ανθρωπιστικά ζητήματα.

Τόνισε ότι η εμπλοκή της Άνκαρα ήταν καθοριστική στη δημιουργία χώρου για διάλογο, περιγράφοντας τη συμβολή της Τουρκίας ως «σημαντική» και «απαραίτητη».

Ο Ρώσος ηγέτης ανέφερε επίσης ότι συζήτησε με τον Ερντογάν αρκετά περιφερειακά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων αυτών της Μέσης Ανατολής, της Βόρειας Αφρικής και του Καυκάσου.

Υπογράμμισε ότι η συνεργασία με την Τουρκία σε αυτούς τους τομείς είναι «καλά εδραιωμένη, συγκεκριμένη, χρήσιμη και βασισμένη στην εμπιστοσύνη».

Ο Πούτιν επισήμανε ότι οι τακτικές ανταλλαγές σε προεδρικό επίπεδο βοηθούν στη διατήρηση αυτού που αποκάλεσε εποικοδομητικό και σεβαστό διάλογο, ο οποίος, όπως είπε, είναι σύμφωνος με τις αρχές της καλής γειτονίας.

Ο Πούτιν τόνισε επίσης τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη του εμπορίου και των επενδύσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Ανέφερε ότι το διμερές εμπόριο αυξήθηκε κατά 6,6% πέρυσι και πρόσθεσε άλλο ένα 3% στο πρώτο εξάμηνο του 2025. Οι ρωσικές εταιρείες, σημείωσε, είναι ενεργές στις βιομηχανίες μεταλλουργίας και αυτοκινητοβιομηχανίας της Τουρκίας, ενώ οι τουρκικές εταιρείες διατηρούν έντονη παρουσία στη Ρωσία στους τομείς της μηχανολογίας, της ξυλουργικής και της μεταλλουργίας.