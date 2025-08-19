Η Αυστραλία χαρακτήρισε την απόφαση του Ισραήλ να ακυρώσει τις βίζες των Αυστραλών εκπροσώπων στην Παλαιστινιακή Αρχή ως «αδικαιολόγητη».

Σε δήλωσή της, η Υπουργός Εξωτερικών Πένι Γουόνγκ ανέφερε ότι η απόφαση του Ισραήλ αποτελεί «αδικαιολόγητη αντίδραση» στην κίνηση της Αυστραλίας να αναγνωρίσει την Παλαιστίνη.

Η Γουόνγκ επανέλαβε τη δέσμευση της χώρας της να συνεργάζεται με εταίρους και να συμβάλλει στη διεθνή δυναμική για μια λύση δύο κρατών, την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και την απελευθέρωση των ομήρων.

Η δήλωσή της έγινε μετά την απόφαση του Ισραήλ να ακυρώσει τις βίζες των Αυστραλών εκπροσώπων στην Παλαιστινιακή Αρχή τη Δευτέρα, ως απάντηση στην απόφαση της Αυστραλίας να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος και να απαγορεύσει την είσοδο ενός ακροδεξιού Ισραηλινού πολιτικού.

Η Γουόνγκ υποσχέθηκε ότι η χώρα της θα προστατεύσει τις κοινότητές της και θα διασφαλίσει την ασφάλεια όλων των Αυστραλών από το μίσος και τη βία.

Τη Δευτέρα, η αυστραλιανή κυβέρνηση ακύρωσε τη βίζα του προέδρου της Επιτροπής Συντάγματος, Νόμου και Δικαιοσύνης της Κνεσέτ, Σίμχα Ρόθμαν, απαγορεύοντάς του την είσοδο στη χώρα για τρία χρόνια λόγω της ανοιχτής υποστήριξής του για την εκτόπιση Παλαιστινίων από τη Γάζα και της δήλωσής του ότι τα παλαιστινιακά παιδιά είναι «εχθροί» του Ισραήλ.