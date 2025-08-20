Η Γαλλία αντέδρασε έντονα μετά τις κατηγορίες του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι ο Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν υποδαυλίζει τον αντισημιτισμό, ανακοινώνοντας ότι η Γαλλία θα αναγνωρίσει την Παλαιστινιακή κρατική υπόσταση στα Ηνωμένα Έθνη τον Σεπτέμβριο.

Η γαλλική προεδρία την Τρίτη χαρακτήρισε τις κατηγορίες του Νετανιάχου «απαράδεκτες» και «εσφαλμένες», δηλώνοντας: «Αυτή είναι μια στιγμή που απαιτεί σοβαρότητα και υπευθυνότητα, όχι σύγχυση και χειραγώγηση».

Οι κατηγορίες του Νετανιάχου διατυπώθηκαν σε επιστολή προς τον Μακρόν, όπου ισχυρίστηκε ότι ο αντισημιτισμός «έχει αυξηθεί» στη Γαλλία μετά την ανακοίνωσή του.

«Η έκκλησή σας για παλαιστινιακή κρατική υπόσταση ρίχνει λάδι στη φωτιά του αντισημιτισμού. Δεν είναι διπλωματία, είναι κατευνασμός. Επιβραβεύει την τρομοκρατία της Χαμάς, σκληραίνει την άρνηση της Χαμάς να απελευθερώσει τους ομήρους, ενθαρρύνει εκείνους που απειλούν τους Γάλλους Εβραίους και ενισχύει το μίσος κατά των Εβραίων που τώρα περιφέρεται στους δρόμους σας», έγραψε ο Νετανιάχου.

Ο Μακρόν επιβεβαίωσε τον Ιούλιο ότι η Γαλλία θα αναγνωρίσει επίσημα την Παλαιστίνη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Η Γαλλία θα ενταχθεί σε τουλάχιστον 145 κράτη-μέλη του ΟΗΕ που ήδη αναγνωρίζουν ή σχεδιάζουν να αναγνωρίσουν την παλαιστινιακή κρατική υπόσταση.

Η διαμάχη μεταξύ Ισραήλ και Γαλλίας κλιμακώνεται.