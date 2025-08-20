Η Γαλλία αντέδρασε έντονα μετά τις κατηγορίες του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι ο Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν υποδαυλίζει τον αντισημιτισμό, ανακοινώνοντας ότι η Γαλλία θα αναγνωρίσει την Παλαιστινιακή κρατική υπόσταση στα Ηνωμένα Έθνη τον Σεπτέμβριο.
Η γαλλική προεδρία την Τρίτη χαρακτήρισε τις κατηγορίες του Νετανιάχου «απαράδεκτες» και «εσφαλμένες», δηλώνοντας: «Αυτή είναι μια στιγμή που απαιτεί σοβαρότητα και υπευθυνότητα, όχι σύγχυση και χειραγώγηση».
Οι κατηγορίες του Νετανιάχου διατυπώθηκαν σε επιστολή προς τον Μακρόν, όπου ισχυρίστηκε ότι ο αντισημιτισμός «έχει αυξηθεί» στη Γαλλία μετά την ανακοίνωσή του.
«Η έκκλησή σας για παλαιστινιακή κρατική υπόσταση ρίχνει λάδι στη φωτιά του αντισημιτισμού. Δεν είναι διπλωματία, είναι κατευνασμός. Επιβραβεύει την τρομοκρατία της Χαμάς, σκληραίνει την άρνηση της Χαμάς να απελευθερώσει τους ομήρους, ενθαρρύνει εκείνους που απειλούν τους Γάλλους Εβραίους και ενισχύει το μίσος κατά των Εβραίων που τώρα περιφέρεται στους δρόμους σας», έγραψε ο Νετανιάχου.
Ο Μακρόν επιβεβαίωσε τον Ιούλιο ότι η Γαλλία θα αναγνωρίσει επίσημα την Παλαιστίνη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.
Η Γαλλία θα ενταχθεί σε τουλάχιστον 145 κράτη-μέλη του ΟΗΕ που ήδη αναγνωρίζουν ή σχεδιάζουν να αναγνωρίσουν την παλαιστινιακή κρατική υπόσταση.
Η διαμάχη μεταξύ Ισραήλ και Γαλλίας κλιμακώνεται.
Ο Γάλλος Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Μπενζαμίν Χαντάντ δήλωσε στο BFM TV ότι ο Μακρόν και η κυβέρνησή του ήταν πάντα «εξαιρετικά δεσμευμένοι κατά του αντισημιτισμού».
Τόνισε: «Σας λέω ότι αυτό είναι ένα ζήτημα που δεν πρέπει να εργαλειοποιείται... Η Γαλλία δεν έχει να λάβει μαθήματα στον αγώνα κατά του αντισημιτισμού».
Η γαλλική προεδρία πρόσθεσε ότι «η βία κατά της εβραϊκής κοινότητας είναι απαράδεκτη» και υπογράμμισε τις οδηγίες του Μακρόν προς όλες τις κυβερνήσεις από το 2017 να ενεργούν αποφασιστικά κατά των αντισημιτικών πράξεων.
Η διπλωματική σύγκρουση με τη Γαλλία έρχεται καθώς ο Νετανιάχου κλιμακώνει επίσης τις εντάσεις με την Αυστραλία, η οποία πρόκειται να αναγνωρίσει την Παλαιστίνη τον επόμενο μήνα.
Νωρίτερα την Τρίτη, αποκάλεσε τον Αυστραλό Πρωθυπουργό Άντονι Αλμπανίζι «αδύναμο πολιτικό που πρόδωσε το Ισραήλ και εγκατέλειψε τους Εβραίους της Αυστραλίας».
Η ακύρωση της βίζας του ακροδεξιού Ισραηλινού πολιτικού Σίμχα Ρόθμαν από την Αυστραλία οδήγησε τον Ισραηλινό Υπουργό Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ να ανακαλέσει τις βίζες των Αυστραλών εκπροσώπων στην Παλαιστινιακή Αρχή.
Η Καμπέρα καταδίκασε την κίνηση ως «αδικαιολόγητη αντίδραση».