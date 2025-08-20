Ο Ινδός Πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι δήλωσε την Τρίτη ότι οι σχέσεις με την Κίνα έχουν σημειώσει «σταθερή πρόοδο».

Έκανε αυτές τις δηλώσεις μετά τη συνάντησή του με τον Κινέζο Υπουργό Εξωτερικών Ουάνγκ Γι, ο οποίος έγινε δεκτός από τον Ινδό πρωθυπουργό στο Νέο Δελχί.

«Χαίρομαι που συναντώ τον Υπουργό Εξωτερικών Ουάνγκ Γι», έγραψε ο Μόντι στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Η βελτίωση των σχέσεων καθοδηγείται από τον «σεβασμό στα συμφέροντα και τις ευαισθησίες του άλλου», δήλωσε ο Μόντι, προτρέποντας για «σταθερές, προβλέψιμες και εποικοδομητικές σχέσεις», που θα συμβάλουν σημαντικά τόσο στην περιφερειακή όσο και στην «παγκόσμια ειρήνη και ευημερία».

Νωρίτερα την Τρίτη, ο Κινέζος διπλωμάτης συναντήθηκε με τον Ινδό Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας Ατζίτ Ντόβαλ για τον 24ο γύρο συνομιλιών σχετικά με τα σύνορα.

Η επίσκεψη αυτή πραγματοποιείται καθώς οι στρατηγικές σχέσεις ΗΠΑ-Ινδίας έχουν υποστεί ένταση κατά τη δεύτερη θητεία του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, με την Ουάσινγκτον να επιβάλλει δασμούς ύψους 50% στην Ινδία, κατηγορώντας τη χώρα για «άδικες εμπορικές πρακτικές» και «χρηματοδότηση της πολεμικής μηχανής της Ρωσίας» εν μέσω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στην Ουκρανία.

Το Νέο Δελχί έχει απορρίψει αυτούς τους δασμούς ως «άδικους και αδικαιολόγητους». Σε ξεχωριστή δήλωση, το γραφείο του Μόντι ανέφερε ότι ο πρωθυπουργός «τόνισε τη σημασία της διατήρησης της ειρήνης και της ηρεμίας στα σύνορα και επανέλαβε τη δέσμευση της Ινδίας για μια δίκαιη, λογική και αμοιβαία αποδεκτή λύση στο ζήτημα των συνόρων» κατά τη διάρκεια της συνάντησης.