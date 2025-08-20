Ο Ινδός Πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι δήλωσε την Τρίτη ότι οι σχέσεις με την Κίνα έχουν σημειώσει «σταθερή πρόοδο».
Έκανε αυτές τις δηλώσεις μετά τη συνάντησή του με τον Κινέζο Υπουργό Εξωτερικών Ουάνγκ Γι, ο οποίος έγινε δεκτός από τον Ινδό πρωθυπουργό στο Νέο Δελχί.
«Χαίρομαι που συναντώ τον Υπουργό Εξωτερικών Ουάνγκ Γι», έγραψε ο Μόντι στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.
Η βελτίωση των σχέσεων καθοδηγείται από τον «σεβασμό στα συμφέροντα και τις ευαισθησίες του άλλου», δήλωσε ο Μόντι, προτρέποντας για «σταθερές, προβλέψιμες και εποικοδομητικές σχέσεις», που θα συμβάλουν σημαντικά τόσο στην περιφερειακή όσο και στην «παγκόσμια ειρήνη και ευημερία».
Νωρίτερα την Τρίτη, ο Κινέζος διπλωμάτης συναντήθηκε με τον Ινδό Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας Ατζίτ Ντόβαλ για τον 24ο γύρο συνομιλιών σχετικά με τα σύνορα.
Η επίσκεψη αυτή πραγματοποιείται καθώς οι στρατηγικές σχέσεις ΗΠΑ-Ινδίας έχουν υποστεί ένταση κατά τη δεύτερη θητεία του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, με την Ουάσινγκτον να επιβάλλει δασμούς ύψους 50% στην Ινδία, κατηγορώντας τη χώρα για «άδικες εμπορικές πρακτικές» και «χρηματοδότηση της πολεμικής μηχανής της Ρωσίας» εν μέσω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στην Ουκρανία.
Το Νέο Δελχί έχει απορρίψει αυτούς τους δασμούς ως «άδικους και αδικαιολόγητους». Σε ξεχωριστή δήλωση, το γραφείο του Μόντι ανέφερε ότι ο πρωθυπουργός «τόνισε τη σημασία της διατήρησης της ειρήνης και της ηρεμίας στα σύνορα και επανέλαβε τη δέσμευση της Ινδίας για μια δίκαιη, λογική και αμοιβαία αποδεκτή λύση στο ζήτημα των συνόρων» κατά τη διάρκεια της συνάντησης.
Ινδοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο Ουάνγκ παρέδωσε μήνυμα και πρόσκληση από τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ προς τον Μόντι για τη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης στην Τιαντζίν αργότερα αυτόν τον μήνα.
Ο Μόντι ευχαρίστησε τον Σι για την πρόσκληση και επιβεβαίωσε την αποδοχή του, σύμφωνα με την ινδική δήλωση. Προστέθηκε ότι ο Μόντι «υπογράμμισε ότι οι σταθερές, προβλέψιμες και εποικοδομητικές σχέσεις μεταξύ Ινδίας και Κίνας θα συμβάλουν σημαντικά στην περιφερειακή και παγκόσμια ειρήνη και ευημερία».
Δύο πλευρές θα σχηματίσουν ομάδα εμπειρογνωμόνων για τα συνοριακά ζητήματα
Ο Ουάνγκ δήλωσε στον Ντόβαλ ότι οι σχέσεις «έχουν εισέλθει σε μια σταθερή τροχιά ανάπτυξης», με το ζήτημα των συνόρων να συνεχίζει να «σταθεροποιείται και να βελτιώνεται», σύμφωνα με ανακοίνωση του Πεκίνου.
Ανέφερε ότι οι δύο χώρες μοιράζονται «παρόμοιες απόψεις και ευρεία κοινά συμφέροντα», προτρέποντας και τις δύο πλευρές να «ενισχύσουν την αμοιβαία εμπιστοσύνη μέσω διαλόγου και επικοινωνίας, να επεκτείνουν τις ανταλλαγές και τη συνεργασία για τη βελτίωση και ανάπτυξη των διμερών σχέσεων».
Σε απάντηση, ο Ντόβαλ δήλωσε ότι με τις τρέχουσες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δύο χώρες, είναι απαραίτητο «να ενισχυθεί η κατανόηση, να βαθύνει η εμπιστοσύνη και να ενδυναμωθεί η συνεργασία», προσθέτοντας ότι η Ινδία «έχει διαρκώς τηρήσει την πολιτική της μίας Κίνας», σύμφωνα με την κινεζική ανακοίνωση.
Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας ανέφερε ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να δημιουργήσουν μια ομάδα εμπειρογνωμόνων για να «εξετάσουν πρώιμα αποτελέσματα στον καθορισμό των συνόρων» καθώς και να συστήσουν μια Ομάδα Εργασίας για να «προωθήσουν την αποτελεσματική διαχείριση των συνόρων για τη διατήρηση της ειρήνης και της ηρεμίας» στην περιοχή των συνόρων.