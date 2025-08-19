Η Ουκρανία προσφέρθηκε να αγοράσει αμερικανικά όπλα αξίας 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με χρηματοδότηση από Ευρωπαίους συμμάχους, ως μέρος ενός σχεδίου για την εξασφάλιση εγγυήσεων ασφαλείας από τις ΗΠΑ μετά από μια ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία, ανέφεραν οι Financial Times.

Σύμφωνα με ένα έγγραφο που κοινοποιήθηκε σε συμμάχους, το οποίο επικαλείται η εφημερίδα, η πρόταση περιλαμβάνει επίσης μια συμφωνία παραγωγής drones ύψους 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων με Αμερικανούς εταίρους.

Το πακέτο προτάσεων κυκλοφόρησε ενόψει της συνάντησης του Ουκρανού Προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στον Λευκό Οίκο.

Η πρόταση του Κιέβου είναι σχεδιασμένη ώστε να απευθύνεται στην έμφαση που δίνει ο Τραμπ στα οικονομικά οφέλη για την αμερικανική βιομηχανία.

«Δεν δίνουμε τίποτα. Πουλάμε όπλα», είπε ο Τραμπ απαντώντας σε ερώτημα δημοσιογράφων για τη μελλοντική βοήθεια.

Το έγγραφο υπογραμμίζει ότι «μια μόνιμη ειρήνη θα βασίζεται όχι σε παραχωρήσεις και δώρα στον Πούτιν, αλλά σε ένα ισχυρό πλαίσιο ασφαλείας που θα αποτρέψει μελλοντική επιθετικότητα».

Η Ουκρανία έχει απορρίψει μια ρωσική πρόταση για «πάγωμα» της γραμμής του μετώπου με αντάλλαγμα την απόσυρση στρατευμάτων από τμήματα του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ, προειδοποιώντας ότι τέτοιες παραχωρήσεις θα μπορούσαν να επιτρέψουν στη Μόσχα να προελάσει βαθύτερα στο εσωτερικό της χώρας.