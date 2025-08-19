Σχεδόν οι μισοί από τους εργαζόμενους ανθρωπιστικής βοήθειας που σκοτώθηκαν παγκοσμίως το 2024 έχασαν τη ζωή τους στη Γάζα, όπου 183 μέλη ανθρωπιστικού προσωπικού σκοτώθηκαν σε ισραηλινές επιθέσεις, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη την Τρίτη.
Ο ΟΗΕ καταδίκασε τον συνολικό αριθμό των 383 θανάτων ως «ντροπιαστική καταδίκη» της διεθνούς αδιαφορίας και προειδοποίησε ότι τα φετινά δεδομένα είναι εξίσου ανησυχητικά.
Ο αριθμός του 2024 αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 31% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, με 60 περισσότερους εργαζόμενους να σκοτώνονται στο Σουδάν και δεκάδες άλλους σε ζώνες συγκρούσεων.
Ο ΟΗΕ ανέφερε ότι οι κρατικοί φορείς ήταν οι πιο συχνοί δράστες, ενώ οι περισσότεροι από τους νεκρούς ήταν τοπικό προσωπικό, που στοχοποιήθηκε είτε στο πεδίο είτε στα σπίτια τους.
Πέρα από τους θανάτους, 308 εργαζόμενοι ανθρωπιστικής βοήθειας τραυματίστηκαν, 125 απήχθησαν και 45 κρατήθηκαν πέρυσι, σύμφωνα με την έκθεση του ΟΗΕ που δημοσιεύθηκε την Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπιστικής Βοήθειας.
«Μια επαίσχυντη επίδειξη διεθνούς αδράνειας»
«Ακόμα και μία επίθεση εναντίον ενός ανθρωπιστικού συναδέλφου είναι επίθεση σε όλους μας και στους ανθρώπους που εξυπηρετούμε», δήλωσε ο επικεφαλής ανθρωπιστικής βοήθειας του ΟΗΕ, Τομ Φλέτσερ. «Επιθέσεις τέτοιας κλίμακας, χωρίς καμία λογοδοσία, αποτελούν ντροπιαστική καταδίκη της διεθνούς αδράνειας.»
Μέχρι στιγμής το 2025, 265 εργαζόμενοι ανθρωπιστικής βοήθειας έχουν ήδη σκοτωθεί, σύμφωνα με προσωρινά δεδομένα από τη Βάση Δεδομένων Ασφάλειας Εργαζομένων Ανθρωπιστικής Βοήθειας.
Ο ΟΗΕ τόνισε ότι οι επιθέσεις εναντίον ανθρωπιστικού προσωπικού παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και υπονομεύουν τις γραμμές βοήθειας για εκατομμύρια ανθρώπους σε ζώνες πολέμου και καταστροφών. «Η βία κατά των εργαζομένων ανθρωπιστικής βοήθειας δεν είναι αναπόφευκτη. Πρέπει να σταματήσει», δήλωσε ο Φλέτσερ.
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανέφερε επίσης περισσότερες από 800 επιθέσεις σε υπηρεσίες υγείας σε 16 περιοχές φέτος, με πάνω από 1.110 θανάτους εργαζομένων υγείας και ασθενών και εκατοντάδες τραυματισμούς.
Η Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπιστικής Βοήθειας, που τιμάται κάθε 19 Αυγούστου, τιμά τη βομβιστική επίθεση του 2003 στα κεντρικά γραφεία του ΟΗΕ στη Βαγδάτη, που κόστισε τη ζωή σε 22 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένου του απεσταλμένου του ΟΗΕ, Σέρτζιο Βιέιρα ντε Μέλο.