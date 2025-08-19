Σχεδόν οι μισοί από τους εργαζόμενους ανθρωπιστικής βοήθειας που σκοτώθηκαν παγκοσμίως το 2024 έχασαν τη ζωή τους στη Γάζα, όπου 183 μέλη ανθρωπιστικού προσωπικού σκοτώθηκαν σε ισραηλινές επιθέσεις, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη την Τρίτη.

Ο ΟΗΕ καταδίκασε τον συνολικό αριθμό των 383 θανάτων ως «ντροπιαστική καταδίκη» της διεθνούς αδιαφορίας και προειδοποίησε ότι τα φετινά δεδομένα είναι εξίσου ανησυχητικά.

Ο αριθμός του 2024 αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 31% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, με 60 περισσότερους εργαζόμενους να σκοτώνονται στο Σουδάν και δεκάδες άλλους σε ζώνες συγκρούσεων.

Ο ΟΗΕ ανέφερε ότι οι κρατικοί φορείς ήταν οι πιο συχνοί δράστες, ενώ οι περισσότεροι από τους νεκρούς ήταν τοπικό προσωπικό, που στοχοποιήθηκε είτε στο πεδίο είτε στα σπίτια τους.

Πέρα από τους θανάτους, 308 εργαζόμενοι ανθρωπιστικής βοήθειας τραυματίστηκαν, 125 απήχθησαν και 45 κρατήθηκαν πέρυσι, σύμφωνα με την έκθεση του ΟΗΕ που δημοσιεύθηκε την Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπιστικής Βοήθειας.

«Μια επαίσχυντη επίδειξη διεθνούς αδράνειας»