Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν προσφέρει σιωπηρή υποστήριξη στο Ισραήλ καθώς αυτό προετοιμάζεται να επεκτείνει την επιχείρησή του στη Γάζα, με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι η απόφαση ανήκει στους Ισραηλινούς ηγέτες.

«Αυτό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το Ισραήλ», είπε ο Τραμπ την Τρίτη όταν ρωτήθηκε αν υποστηρίζει το σχέδιο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου να προχωρήσει βαθύτερα στην πόλη της Γάζας.

Την Πέμπτη, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο επανέλαβε αυτή τη στάση, δηλώνοντας στον καθολικό ραδιοτηλεοπτικό σταθμό EWTN: «Τελικά, αυτό που χρειάζεται να κάνει το Ισραήλ για την ασφάλειά του θα καθοριστεί από το ίδιο το Ισραήλ».

Οι δηλώσεις αυτές σηματοδοτούν μια αλλαγή από τις προηγούμενες προσπάθειες για μεσολάβηση σε κατάπαυση του πυρός. Με τις διαπραγματεύσεις να έχουν καταρρεύσει λόγω της αδιαλλαξίας του Ισραήλ, η κυβέρνηση Τραμπ φαίνεται να έχει υιοθετήσει τη στρατηγική του Ισραήλ να συνεχίσει τις επιχειρήσεις του.

Ο Αντιπρόεδρος Τζέιμς Ντέιβιντ Βανς επανέλαβε αυτό το μήνυμα την Παρασκευή κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου Ντέιβιντ Λάμμι. «Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι η Χαμάς δεν θα μπορεί ποτέ ξανά να επιτεθεί σε αθώους Ισραηλινούς πολίτες, και πιστεύουμε ότι αυτό πρέπει να επιτευχθεί μέσω της εξάλειψης της Χαμάς», δήλωσε ο Βανς.

Έγκριση από το πολεμικό υπουργικό συμβούλιο

Το πολεμικό συμβούλιο του Ισραήλ την Πέμπτη προχώρησε με σχέδια για χερσαία εισβολή σε περιοχές όπως η πόλη της Γάζας και αρκετούς προσφυγικούς καταυλισμούς, όπου πιστεύεται ότι κρατούνται όμηροι.

Ο ισραηλινός στρατός έχει ζητήσει νέες εκκενώσεις σε αυτές τις περιοχές, προκαλώντας φόβους για περαιτέρω κλιμάκωση. Παρά τη διεθνή πίεση —συμπεριλαμβανομένων προειδοποιήσεων από Ευρωπαίους και Άραβες ηγέτες να επανεξετάσουν την επέκταση της εισβολής— οι ΗΠΑ δεν έχουν εκφράσει δημόσια αντίθεση.