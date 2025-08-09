Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν προσφέρει σιωπηρή υποστήριξη στο Ισραήλ καθώς αυτό προετοιμάζεται να επεκτείνει την επιχείρησή του στη Γάζα, με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι η απόφαση ανήκει στους Ισραηλινούς ηγέτες.
«Αυτό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το Ισραήλ», είπε ο Τραμπ την Τρίτη όταν ρωτήθηκε αν υποστηρίζει το σχέδιο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου να προχωρήσει βαθύτερα στην πόλη της Γάζας.
Την Πέμπτη, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο επανέλαβε αυτή τη στάση, δηλώνοντας στον καθολικό ραδιοτηλεοπτικό σταθμό EWTN: «Τελικά, αυτό που χρειάζεται να κάνει το Ισραήλ για την ασφάλειά του θα καθοριστεί από το ίδιο το Ισραήλ».
Οι δηλώσεις αυτές σηματοδοτούν μια αλλαγή από τις προηγούμενες προσπάθειες για μεσολάβηση σε κατάπαυση του πυρός. Με τις διαπραγματεύσεις να έχουν καταρρεύσει λόγω της αδιαλλαξίας του Ισραήλ, η κυβέρνηση Τραμπ φαίνεται να έχει υιοθετήσει τη στρατηγική του Ισραήλ να συνεχίσει τις επιχειρήσεις του.
Ο Αντιπρόεδρος Τζέιμς Ντέιβιντ Βανς επανέλαβε αυτό το μήνυμα την Παρασκευή κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου Ντέιβιντ Λάμμι. «Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι η Χαμάς δεν θα μπορεί ποτέ ξανά να επιτεθεί σε αθώους Ισραηλινούς πολίτες, και πιστεύουμε ότι αυτό πρέπει να επιτευχθεί μέσω της εξάλειψης της Χαμάς», δήλωσε ο Βανς.
Έγκριση από το πολεμικό υπουργικό συμβούλιο
Το πολεμικό συμβούλιο του Ισραήλ την Πέμπτη προχώρησε με σχέδια για χερσαία εισβολή σε περιοχές όπως η πόλη της Γάζας και αρκετούς προσφυγικούς καταυλισμούς, όπου πιστεύεται ότι κρατούνται όμηροι.
Ο ισραηλινός στρατός έχει ζητήσει νέες εκκενώσεις σε αυτές τις περιοχές, προκαλώντας φόβους για περαιτέρω κλιμάκωση. Παρά τη διεθνή πίεση —συμπεριλαμβανομένων προειδοποιήσεων από Ευρωπαίους και Άραβες ηγέτες να επανεξετάσουν την επέκταση της εισβολής— οι ΗΠΑ δεν έχουν εκφράσει δημόσια αντίθεση.
Ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, συναντήθηκε με τον Νετανιάχου την περασμένη εβδομάδα. Αν και οι λεπτομέρειες των συνομιλιών δεν αποκαλύφθηκαν, η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε πριν από την απόφαση του Ισραήλ να επεκτείνει τις επιχειρήσεις του.
Οι ΗΠΑ έχουν πιέσει το Ισραήλ να αυξήσει την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, αλλά παραμένουν σταθερά αντίθετες σε οποιαδήποτε συμφωνία που δεν εξασφαλίζει την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων. Ισραηλινοί αξιωματούχοι δηλώνουν ότι 49 όμηροι παραμένουν στη Γάζα, εκ των οποίων οι 27 πιστεύεται ότι είναι νεκροί.
Εν τω μεταξύ, ο Πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι, υπερασπίστηκε το ισραηλινό καθεστώς, απορρίπτοντας την κριτική από ξένους ηγέτες. «Οπότε το Ισραήλ αναμένεται να παραδοθεί στη Χαμάς και να τους ταΐσει, παρόλο που Ισραηλινοί όμηροι λιμοκτονούν;» έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συγκρίνοντας τις εκκλήσεις για αυτοσυγκράτηση με το «να ταΐζεις τους Ναζί» κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.
Συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ
Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συζητήσει την απόφαση του Ισραήλ να καταλάβει την πόλη της Γάζας την Κυριακή αντί για το Σάββατο. Διπλωματικές πηγές δήλωσαν στο πρακτορείο Αναντολού ότι η ημερομηνία της έκτακτης συνεδρίασης έχει αλλάξει.
Η συνεδρίαση, που αρχικά είχε προγραμματιστεί για το Σάββατο, έχει μεταφερθεί στις 10 Αυγούστου και αναμένεται να ξεκινήσει στις 10 π.μ. τοπική ώρα. Δεν δόθηκε λόγος για την αλλαγή. Πηγές σημείωσαν ότι το Ηνωμένο Βασίλειο, η Δανία, η Γαλλία, η Ελλάδα και η Σλοβενία ζήτησαν την έκτακτη συνεδρίαση.
Μετά την απόφαση του Ισραήλ να καταλάβει την πόλη της Γάζας, η συνεδρίαση έχει εγκριθεί από όλα τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας εκτός από τον Παναμά και τις ΗΠΑ.