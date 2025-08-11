Τέσσερα από τα πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ καταδίκασαν το σχέδιο του Ισραήλ να καταλάβει τη Γάζα κατά τη διάρκεια έκτακτης συνεδρίασης, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να είναι οι μόνες που υποστήριξαν τις ενέργειες του Ισραήλ.

Η Ρωσία, η Κίνα, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία εξέφρασαν έντονη αντίθεση την Κυριακή στην έγκριση από το Ισραηλινό Πολεμικό Υπουργικό Συμβούλιο του σχεδίου του Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου για πλήρη κατοχή της Γάζας και μετακίνηση των Παλαιστινίων από τον βορρά προς τον νότο.

Ο Ρώσος Αναπληρωτής Μόνιμος Αντιπρόσωπος Ντμίτρι Πολιάνσκι χαρακτήρισε την απόφαση «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου» που δείχνει «προκλητική αδιαφορία για τις εκκλήσεις της διεθνούς κοινότητας».

Η Ρωσία κατηγόρησε τον Ισραηλινό Υπουργό Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ για υποκρισία, υποστηρίζοντας ότι γνώριζε για την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου κατά την εμφάνισή του στο Συμβούλιο Ασφαλείας την περασμένη Τρίτη, ενώ εξέφραζε ανησυχία για τους αιχμαλώτους.

Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Κίνας στον ΟΗΕ, Φου Κονγκ, κάλεσε το Ισραήλ να «σταματήσει αμέσως αυτή την επικίνδυνη κίνηση», δηλώνοντας: «Η Γάζα ανήκει στον παλαιστινιακό λαό. Είναι αναπόσπαστο μέρος της παλαιστινιακής επικράτειας.»

Τόνισε ότι «οποιαδήποτε ενέργεια που επιδιώκει να αλλάξει τη δημογραφική και εδαφική δομή της πρέπει να αντιμετωπίζεται με τη μέγιστη απόρριψη και αντίσταση.»

Η Κίνα προειδοποίησε ενάντια στην «ψευδαίσθηση της στρατιωτικής υπεροχής» και ζήτησε από το Ισραήλ να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του βάσει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, ανοίγοντας τα συνοριακά περάσματα και αίροντας τους περιορισμούς στην ανθρωπιστική βοήθεια.

‘Το σχέδιο του Ισραήλ δεν είναι λύση για την κρίση’

Ο Αναπληρωτής Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Ηνωμένου Βασιλείου, Τζέιμς Καριούκ, δήλωσε ότι η απόφαση ήταν «λανθασμένη» και προειδοποίησε: «Η επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων δεν θα φέρει το τέλος αυτής της σύγκρουσης. Δεν θα εξασφαλίσει την απελευθέρωση των ομήρων.»

Ο Καριούκ δήλωσε ότι το σχέδιο του Ισραήλ δεν είναι τρόπος επίλυσης της κρίσης, αλλά θα επιδεινώσει τη δυστυχία των Παλαιστινίων και θα αυξήσει την αιματοχυσία. Κάλεσε το Ισραήλ να άρει τον αποκλεισμό για την παροχή βοήθειας στη Γάζα.

Ο Αναπληρωτής Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Γαλλίας, Τζέι Νταρμαντάκι, ζήτησε από το Ισραήλ να ανακαλέσει την απόφαση, δηλώνοντας ότι η Γαλλία έχει «σταθερή αντίθεση σε οποιοδήποτε σχέδιο για την κατοχή, προσάρτηση και εποικισμό της Λωρίδας της Γάζας.»