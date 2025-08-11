Η Νέα Ζηλανδία εξετάζει την αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους, δήλωσε τη Δευτέρα ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Ουίνστον Πίτερς.

Το υπουργικό συμβούλιο του Πρωθυπουργού, Κρίστοφερ Λάξον, θα λάβει επίσημη απόφαση τον Σεπτέμβριο και θα παρουσιάσει την προσέγγιση της κυβέρνησης κατά την Εβδομάδα των Ηγετών των Ηνωμένων Εθνών, ανέφερε.

Αρκετές χώρες, συμπεριλαμβανομένων της Αυστραλίας, της Βρετανίας και του Καναδά, έχουν ανακοινώσει τις τελευταίες εβδομάδες ότι θα αναγνωρίσουν το παλαιστινιακό κράτος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο.

Ο Πίτερς δήλωσε ότι, ενώ ορισμένοι από τους στενούς εταίρους της Νέας Ζηλανδίας έχουν επιλέξει να αναγνωρίσουν ένα παλαιστινιακό κράτος, η Νέα Ζηλανδία έχει ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική.

«Σκοπεύουμε να ζυγίσουμε προσεκτικά το ζήτημα και στη συνέχεια να δράσουμε σύμφωνα με τις αρχές, τις αξίες και το εθνικό συμφέρον της Νέας Ζηλανδίας», ανέφερε ο Πίτερς.

Η κυβέρνηση πρέπει να ζυγίσει εάν έχει σημειωθεί επαρκής πρόοδος ώστε τα παλαιστινιακά εδάφη να καταστούν ένα βιώσιμο και νόμιμο κράτος, προκειμένου η Νέα Ζηλανδία να προχωρήσει στην αναγνώριση.