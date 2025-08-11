ΚΟΣΜΟΣ
Η απόφαση αναμένεται να επισημοποιηθεί τον Σεπτέμβριο και ακολουθεί τη δέσμευση της Αυστραλίας και παρόμοιες δεσμεύσεις από τη Βρετανία, τον Καναδά και άλλες χώρες ενόψει της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.
Η κίνηση αυτή έρχεται καθώς η Αυστραλία ανακοίνωσε ότι θα αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο. / AP
11 Αύγουστος 2025

Η Νέα Ζηλανδία εξετάζει την αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους, δήλωσε τη Δευτέρα ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Ουίνστον Πίτερς.

Το υπουργικό συμβούλιο του Πρωθυπουργού, Κρίστοφερ Λάξον, θα λάβει επίσημη απόφαση τον Σεπτέμβριο και θα παρουσιάσει την προσέγγιση της κυβέρνησης κατά την Εβδομάδα των Ηγετών των Ηνωμένων Εθνών, ανέφερε.

Αρκετές χώρες, συμπεριλαμβανομένων της Αυστραλίας, της Βρετανίας και του Καναδά, έχουν ανακοινώσει τις τελευταίες εβδομάδες ότι θα αναγνωρίσουν το παλαιστινιακό κράτος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο.

Ο Πίτερς δήλωσε ότι, ενώ ορισμένοι από τους στενούς εταίρους της Νέας Ζηλανδίας έχουν επιλέξει να αναγνωρίσουν ένα παλαιστινιακό κράτος, η Νέα Ζηλανδία έχει ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική.

«Σκοπεύουμε να ζυγίσουμε προσεκτικά το ζήτημα και στη συνέχεια να δράσουμε σύμφωνα με τις αρχές, τις αξίες και το εθνικό συμφέρον της Νέας Ζηλανδίας», ανέφερε ο Πίτερς.

Η κυβέρνηση πρέπει να ζυγίσει εάν έχει σημειωθεί επαρκής πρόοδος ώστε τα παλαιστινιακά εδάφη να καταστούν ένα βιώσιμο και νόμιμο κράτος, προκειμένου η Νέα Ζηλανδία να προχωρήσει στην αναγνώριση.

«Η Νέα Ζηλανδία έχει καταστήσει σαφές εδώ και καιρό ότι η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους είναι ζήτημα του πότε και όχι του εάν», πρόσθεσε ο Πίτερς.

Η ανακοίνωση έρχεται καθώς ο Αυστραλός Πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανίζι δήλωσε ότι η χώρα του θα αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο.

«Η Αυστραλία θα αναγνωρίσει το δικαίωμα του παλαιστινιακού λαού σε δικό του κράτος», δήλωσε σε δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να γίνει η ειρήνη «μόνιμη».

«Παρουσιάζεται μια ευκαιρία και η Αυστραλία θα συνεργαστεί με τη διεθνή κοινότητα για να την αδράξει», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Αρκετές χώρες, συμπεριλαμβανομένων της Γαλλίας, της Βρετανίας και του Καναδά, έχουν ανακοινώσει σχέδια για την αναγνώριση της κρατικής υπόστασης της Παλαιστίνης από τις 7 Οκτωβρίου 2023 και έπειτα.

