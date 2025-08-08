Η Ρωσία ξεκίνησε την Παρασκευή την κατασκευή του πρώτου πυρηνικού εργοστασίου στο Καζακστάν, τη μεγαλύτερη παραγωγό ουρανίου στον κόσμο και μια εκτεταμένη χώρα της Κεντρικής Ασίας, όπου η Μόσχα, το Πεκίνο και η Ευρώπη ανταγωνίζονται για επιρροή.
Η Ρωσία, ιστορικά ο κυρίαρχος παίκτης στην περιοχή, προσπαθεί να διατηρήσει την ηγετική της θέση, ενώ η Κίνα έχει επενδύσει δισεκατομμύρια στο Καζακστάν μέσω της Πρωτοβουλίας «Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος»
Σε κοινή δήλωση, οι πυρηνικές υπηρεσίες του Καζακστάν και της Ρωσίας ανέφεραν ότι ξεκίνησαν "μηχανικές έρευνες για την επιλογή της βέλτιστης τοποθεσίας και την προετοιμασία της τεκμηρίωσης του έργου για την κατασκευή ενός πυρηνικού εργοστασίου μεγάλης δυναμικότητας".
"Αυτό το έργο αποτελεί στρατηγική επιλογή του Καζακστάν και μοχλό μακροπρόθεσμης οικονομικής ανάπτυξης για την περιοχή και τη χώρα συνολικά," δήλωσε ο επικεφαλής της πυρηνικής υπηρεσίας του Καζακστάν, Αλμασάνταμ Σατκαλίεφ.
Σύμφωνα με τις αρχές του Καζακστάν, η Κίνα πρόκειται επίσης να κατασκευάσει δύο επιπλέον εργοστάσια στη χώρα, πλούσια σε φυσικούς πόρους, με περισσότερες λεπτομέρειες να ανακοινώνονται μέχρι το τέλος του έτους.
Το Καζακστάν προμηθεύει το 43% του παγκόσμιου ουρανίου και είναι ο τρίτος μεγαλύτερος προμηθευτής πρώτης ύλης ουρανίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ωστόσο, δυσκολεύεται να παράγει αρκετή ηλεκτρική ενέργεια για την εγχώρια κατανάλωση, ενώ η πυρηνική ενέργεια παραμένει ευαίσθητο θέμα στη χώρα λόγω των σοβιετικών πυρηνικών δοκιμών που εξέθεσαν 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους σε ακτινοβολία.
Το πρώτο πυρηνικό εργοστάσιο – που θα κατασκευαστεί κοντά στο μισοεγκαταλελειμμένο χωριό Ουλκέν στη λίμνη Μπαλκάς – αναμένεται να χρειαστεί αρκετά χρόνια για την ολοκλήρωσή του.
Η ρωσική Rosatom δήλωσε ότι ο αντιδραστήρας θα έχει διάρκεια ζωής 60 ετών, με δυνατότητα επέκτασης για δύο επιπλέον δεκαετίες.
Η Γαλλία και η Νότια Κορέα επίσης διεκδίκησαν τα δικαιώματα για την κατασκευή του σταθμού, αλλά το Καζακστάν δήλωσε ότι επέλεξε τη γειτονική Ρωσία και την Κίνα, οι οποίες "αντικειμενικά είχαν τις καλύτερες προσφορές".
Στην ευρύτερη περιοχή, η Ρωσία σκοπεύει επίσης να κατασκευάσει πυρηνικό σταθμό στο Ουζμπεκιστάν και θέλει να δημιουργήσει έναν μικρής κλίμακας αντιδραστήρα στο Κιργιστάν.