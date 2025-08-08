Η Ρωσία ξεκίνησε την Παρασκευή την κατασκευή του πρώτου πυρηνικού εργοστασίου στο Καζακστάν, τη μεγαλύτερη παραγωγό ουρανίου στον κόσμο και μια εκτεταμένη χώρα της Κεντρικής Ασίας, όπου η Μόσχα, το Πεκίνο και η Ευρώπη ανταγωνίζονται για επιρροή.

Η Ρωσία, ιστορικά ο κυρίαρχος παίκτης στην περιοχή, προσπαθεί να διατηρήσει την ηγετική της θέση, ενώ η Κίνα έχει επενδύσει δισεκατομμύρια στο Καζακστάν μέσω της Πρωτοβουλίας «Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος»

Σε κοινή δήλωση, οι πυρηνικές υπηρεσίες του Καζακστάν και της Ρωσίας ανέφεραν ότι ξεκίνησαν "μηχανικές έρευνες για την επιλογή της βέλτιστης τοποθεσίας και την προετοιμασία της τεκμηρίωσης του έργου για την κατασκευή ενός πυρηνικού εργοστασίου μεγάλης δυναμικότητας".

"Αυτό το έργο αποτελεί στρατηγική επιλογή του Καζακστάν και μοχλό μακροπρόθεσμης οικονομικής ανάπτυξης για την περιοχή και τη χώρα συνολικά," δήλωσε ο επικεφαλής της πυρηνικής υπηρεσίας του Καζακστάν, Αλμασάνταμ Σατκαλίεφ.

Σύμφωνα με τις αρχές του Καζακστάν, η Κίνα πρόκειται επίσης να κατασκευάσει δύο επιπλέον εργοστάσια στη χώρα, πλούσια σε φυσικούς πόρους, με περισσότερες λεπτομέρειες να ανακοινώνονται μέχρι το τέλος του έτους.

Το Καζακστάν προμηθεύει το 43% του παγκόσμιου ουρανίου και είναι ο τρίτος μεγαλύτερος προμηθευτής πρώτης ύλης ουρανίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.