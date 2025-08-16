Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και ο Πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, ολοκλήρωσαν τη σύνοδο κορυφής τους στην Αλάσκα χωρίς να ανακοινώσουν καμία συμφωνία, συμπεριλαμβανομένης της κορυφαίας προτεραιότητας του Τραμπ — τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Σε κοινή εμφάνιση μετά τη σχεδόν τρίωρη συνάντησή τους στη Βάση Elmendorf-Richardson την Παρασκευή, ο Τραμπ δήλωσε: "Υπήρχαν πολλά, πολλά σημεία στα οποία συμφωνήσαμε. Θα έλεγα ότι υπάρχουν μερικά μεγάλα ζητήματα στα οποία δεν έχουμε φτάσει ακόμα, αλλά κάναμε κάποια πρόοδο," μιλώντας μπροστά από ένα φόντο που έγραφε, "Επιδιώκοντας την Ειρήνη."

"Δεν υπάρχει συμφωνία μέχρι να υπάρξει συμφωνία," πρόσθεσε.

Δεν διευκρίνισε τα υπόλοιπα σημεία ούτε επιβεβαίωσε αν αφορούσαν άμεσα την Ουκρανία.

Ο Πούτιν δεν έδειξε καμία αλλαγή στη θέση της Ρωσίας, περιγράφοντας τη σύγκρουση ως ριζωμένη σε "θεμελιώδεις απειλές για την ασφάλειά μας" και επιμένοντας ότι μια διαρκής διευθέτηση απαιτεί την αντιμετώπιση "των πρωταρχικών αιτίων της σύγκρουσης" — γλώσσα που χρησιμοποιεί η Μόσχα για να αναφέρεται σε αιτήματα όπως η παραχώρηση εδαφών από την Ουκρανία, ο αφοπλισμός, η αποκήρυξη της ένταξης στο ΝΑΤΟ και η αλλαγή της κυβέρνησής της.

"Περιμένουμε ότι το Κίεβο και οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες θα το αντιληφθούν εποικοδομητικά και δεν θα βάλουν εμπόδια," δήλωσε ο Πούτιν.

'Την επόμενη φορά στη Μόσχα'

Επανέλαβε επίσης τον ισχυρισμό του Τραμπ ότι ο πόλεμος δεν θα είχε ξεκινήσει αν ο Τραμπ ήταν πρόεδρος το 2022, λέγοντας: "Είμαι αρκετά σίγουρος ότι θα ήταν πράγματι έτσι."

Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα καλέσει τους ηγέτες του ΝΑΤΟ, τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και άλλους για να τους ενημερώσει για τις συνομιλίες.

Πριν φύγει χωρίς να δεχθεί ερωτήσεις από δημοσιογράφους, ο Τραμπ είπε στον Πούτιν: "Μάλλον θα σε ξαναδώ πολύ σύντομα."

Ο Πούτιν απάντησε στα αγγλικά: "Την επόμενη φορά στη Μόσχα."

Ο Τραμπ απάντησε: "Ω, αυτό είναι ενδιαφέρον... Θα δεχτώ λίγη κριτική γι' αυτό, αλλά μπορώ να το δω να συμβαίνει."

Η σύνοδος ξεκίνησε με μια αξιοσημείωτα θερμή υποδοχή για τον Πούτιν, ο οποίος βρίσκεται υπό κυρώσεις των ΗΠΑ και καταζητείται από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία.