Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και ο Πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, ολοκλήρωσαν τη σύνοδο κορυφής τους στην Αλάσκα χωρίς να ανακοινώσουν καμία συμφωνία, συμπεριλαμβανομένης της κορυφαίας προτεραιότητας του Τραμπ — τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.
Σε κοινή εμφάνιση μετά τη σχεδόν τρίωρη συνάντησή τους στη Βάση Elmendorf-Richardson την Παρασκευή, ο Τραμπ δήλωσε: "Υπήρχαν πολλά, πολλά σημεία στα οποία συμφωνήσαμε. Θα έλεγα ότι υπάρχουν μερικά μεγάλα ζητήματα στα οποία δεν έχουμε φτάσει ακόμα, αλλά κάναμε κάποια πρόοδο," μιλώντας μπροστά από ένα φόντο που έγραφε, "Επιδιώκοντας την Ειρήνη."
"Δεν υπάρχει συμφωνία μέχρι να υπάρξει συμφωνία," πρόσθεσε.
Δεν διευκρίνισε τα υπόλοιπα σημεία ούτε επιβεβαίωσε αν αφορούσαν άμεσα την Ουκρανία.
Ο Πούτιν δεν έδειξε καμία αλλαγή στη θέση της Ρωσίας, περιγράφοντας τη σύγκρουση ως ριζωμένη σε "θεμελιώδεις απειλές για την ασφάλειά μας" και επιμένοντας ότι μια διαρκής διευθέτηση απαιτεί την αντιμετώπιση "των πρωταρχικών αιτίων της σύγκρουσης" — γλώσσα που χρησιμοποιεί η Μόσχα για να αναφέρεται σε αιτήματα όπως η παραχώρηση εδαφών από την Ουκρανία, ο αφοπλισμός, η αποκήρυξη της ένταξης στο ΝΑΤΟ και η αλλαγή της κυβέρνησής της.
"Περιμένουμε ότι το Κίεβο και οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες θα το αντιληφθούν εποικοδομητικά και δεν θα βάλουν εμπόδια," δήλωσε ο Πούτιν.
'Την επόμενη φορά στη Μόσχα'
Επανέλαβε επίσης τον ισχυρισμό του Τραμπ ότι ο πόλεμος δεν θα είχε ξεκινήσει αν ο Τραμπ ήταν πρόεδρος το 2022, λέγοντας: "Είμαι αρκετά σίγουρος ότι θα ήταν πράγματι έτσι."
Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα καλέσει τους ηγέτες του ΝΑΤΟ, τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και άλλους για να τους ενημερώσει για τις συνομιλίες.
Πριν φύγει χωρίς να δεχθεί ερωτήσεις από δημοσιογράφους, ο Τραμπ είπε στον Πούτιν: "Μάλλον θα σε ξαναδώ πολύ σύντομα."
Ο Πούτιν απάντησε στα αγγλικά: "Την επόμενη φορά στη Μόσχα."
Ο Τραμπ απάντησε: "Ω, αυτό είναι ενδιαφέρον... Θα δεχτώ λίγη κριτική γι' αυτό, αλλά μπορώ να το δω να συμβαίνει."
Η σύνοδος ξεκίνησε με μια αξιοσημείωτα θερμή υποδοχή για τον Πούτιν, ο οποίος βρίσκεται υπό κυρώσεις των ΗΠΑ και καταζητείται από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία.
Ο Τραμπ τον υποδέχθηκε στον διάδρομο προσγείωσης με χειραψία, χαμόγελα και μια πορεία πάνω σε κόκκινο χαλί, ενώ αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη, συμπεριλαμβανομένου ενός βομβαρδιστικού B-2, πετούσαν από πάνω.
Οι δύο ηγέτες στη συνέχεια επέβαιναν μαζί στη λιμουζίνα του Προέδρου των ΗΠΑ χωρίς διερμηνέα — μια ασυνήθιστη κίνηση για τους ηγέτες δύο αντίπαλων δυνάμεων.
Σημειώνεται πρόοδος
Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, εν τω μεταξύ, δήλωσε ότι οι συνομιλίες μεταξύ Πούτιν και Τραμπ επέτρεψαν στις χώρες να συνεχίσουν να αναζητούν τρόπους για διευθέτηση, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax νωρίς το Σάββατο.
"Η συζήτηση ήταν πράγματι πολύ θετική, και οι δύο πρόεδροι μίλησαν γι' αυτό. Αυτή είναι η συζήτηση που μας επιτρέπει να προχωρήσουμε με σιγουριά μαζί στον δρόμο της αναζήτησης επιλογών διευθέτησης," δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.
Καθώς οι δύο ηγέτες συζητούσαν, ο πόλεμος συνεχιζόταν, με τις περισσότερες ανατολικές περιοχές της Ουκρανίας να βρίσκονται υπό συναγερμό αεροπορικών επιδρομών. Οι κυβερνήτες των περιοχών Ροστόφ και Μπριάνσκ της Ρωσίας ανέφεραν ότι ορισμένα από τα εδάφη τους δέχθηκαν επιθέσεις από ουκρανικά drones.
Ο Ζελένσκι έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να παραχωρήσει επίσημα στη Μόσχα οποιοδήποτε έδαφος και αναζητά επίσης εγγύηση ασφάλειας που θα υποστηρίζεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Δεν υπήρξε άμεση αντίδραση από το Κίεβο στη σύνοδο.
Ο Ουκρανός βουλευτής της αντιπολίτευσης, Ολεξίι Γκοντσαρένκο, δήλωσε στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram: "Φαίνεται ότι ο Πούτιν κέρδισε περισσότερο χρόνο για τον εαυτό του. Δεν έχει συμφωνηθεί καμία κατάπαυση του πυρός ή αποκλιμάκωση."
Ο Τσέχος Υπουργός Εξωτερικών, Γιαν Λιπάβσκι, δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι χαιρετίζει τις προσπάθειες του Τραμπ αλλά αμφιβάλλει για το ενδιαφέρον του Πούτιν για μια συμφωνία.
"Αν ο Πούτιν ήταν σοβαρός για τη διαπραγμάτευση ειρήνης, δεν θα πραγματοποιούσε επιθέσεις στην Ουκρανία όλη μέρα σήμερα," είπε.
Τόσο η Μόσχα όσο και το Κίεβο αρνούνται ότι στοχεύουν αμάχους στον πόλεμο που συνεχίζεται για περισσότερα από τρία χρόνια. Ωστόσο, χιλιάδες άμαχοι έχουν σκοτωθεί στη σύγκρουση, η συντριπτική πλειοψηφία Ουκρανοί, και ο πόλεμος έχει σκοτώσει ή τραυματίσει πάνω από ένα εκατομμύριο ανθρώπους και από τις δύο πλευρές.